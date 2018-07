Uscite al cinema, 4-5 luglio 2018

Sono sette i nuovi titoli in uscita tra il 4 e il 5 luglio, tra i quali: il nuovo thriller diretto da Steven Soderbergh, con protagonista Claire Foy; la tragica storia di uno dei sopravvissuti all’attentato alla maratona di Boston del 2013, interpretato da Jake Gyllenhaal; il dramma di una bambina, protagonista nel film spagnolo diretto da Carla Simòn; un nuovo capitolo della saga de La notte del giudizio, in cui si rivivono gli orrori del primo tentativo del celebre "esperimento".

DORAEMON – IL FILM: NOBITA E LA GRANDE AVVENTURA IN ANTARTIDE

Regia: Atsushi Takahashi; Genere: Animazione, avventura, commedia; Data di uscita: 5 luglio.



Breve sinossi: Doraemon, assieme agli inseparabili Nobita, Gian, Suneo e Shizuka, partono per l’Antartide, pronti a vivere una sensazionale avventura, tra viaggi nel tempo e ostacoli da superare per poter salvare il pianeta Terra.

ESTATE 1993

Regia: Carla Simòn; Genere: Drammatico; Cast principale: Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusì, David Verdaguer, Fermí Reixach, Montse Sanz, Isabel Rocatti; Data di uscita: 5 luglio.



Breve sinossi: Dopo la morte dei suoi genitori, la piccola Frida lascia Barcellona per andare a vivere in campagna dagli zii. Per lei sarà tempo di scoprire un mondo tutto nuovo e, a volte, davvero difficile...

L’INCREDIBILE VIAGGIO DEL FACHIRO

Regia: Ken Scott; Genere: Drammatico; Cast principale: Bérénice Bejo, Dhanush, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Sarah-Jeanne Labrosse, Seema Biswas, Abel Jafri, Ben Miller, Gérard Jugnot; Data di uscita: 4 luglio.



Breve sinossi: Dopo la morte della madre, il giovane indiano Aja parte verso Parigi alla ricerca del padre, un prestigiatore da cabaret. Il viaggio gli riserverà non poche sorprese...

LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO

Regia: Gerard McMurray; Genere: Thriller, horror; Cast principale: Y’Lan Noel, Lex Scott Davis, Marisa Tomei, Joivan Wade, Luna Lauren Velez, Melonie Diaz, Patch Darragh, Mo McRae, Steve Harris, Maria Rivera; Data di uscita: 5 luglio.



Breve sinossi: La scoperta degli orrori che si celano dietro la famigerata notte del giudizio, o notte della “purga”: come andrà a finire il primo tentativo di esperimento di lasciar sfogo all’indole violenta di una folla di carcerati?

PRENDIMI!

Regia: Jeff Tomsic; Genere: Commedia; Cast principale: Jeremy Renner, Jon Hamm, Isla Fisher, Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Leslie Bibb, Rashida Jones, Brian Dennehy, Hannibal Buress, Nora Dunn, Steve Berg; Data di uscita: 5 luglio.



Breve sinossi: Per un mese all’anno, cinque amici si sfidano in un gioco che mette a repentaglio le loro vite private e il loro status sociale. Stavolta tocca all’unico partecipante ancora imbattuto...

STRONGER – IO SONO PiÙ FORTE

Regia: David Gordon Green; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Clancy Brown, Miranda Richardson, Frankie Shaw, Maggie Castle, Carlos Sanz, Danny McCarthy, Owen Burke; Data di uscita: 4 luglio.



Breve sinossi: Jeff Bauman é uno dei partecipanti alla maratona di Boston che, nel 2013, fu teatro di un attentato dinamitardo da parte di alcuni terroristi. Per colpa dell’esplosione di un ordigno rudimentale, Jeff perse entrambe le gambe. Questa é la sua storia e di come, tra paure e difficoltà, é riuscito a riprendersi con coraggio la propria vita.

UNSANE

Regia: Steven Soderbergh; Genere: Thriller, horror; Cast principale: Claire Foy, Juno Temple, Joshua Leonard, Aimee Mullins, Amy Irving, Jay Pharoah; Data di uscita: 5 luglio.



Breve sinossi: Sawyer Valentini si ritrova in una grande città, un pò intimorita, un pò sola e ancora in cerca di stabilità. Convinta che uno stalker la perseguiti, finisce con l’essere rinchiusa in un istituto psichiatrico contro la sua volontà. Ma Sawyer é davvero pazza? Qual é la verità?