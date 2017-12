Uscite al cinema, 4-7 dicembre 2017

Sono dodici le nuove uscite che vi aspettano al cinema tra il 4 e il 7 dicembre, tra cui: il nuovo film diretto da George Clooney, con Matt Damon, Julianne Moore e Oscar Isaac; un road-movie diretto da Alessandro Gassmann, con Gigi Proietti e Rocco Papaleo; un horror a tinte forti caratterizzato come tributo a John Carpenter; un docu-film diretto da Àlex Lora e Davide Ferrario, sulla storia degli ultimi cento anni d’Italia.

BAD MOMS 2 – MAMME MOLTO PIÚ CATTIVE

Regia: Jon Lucas, Scott Moore; Genere: Commedia; Cast principale: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Jay Hernandez, Christine Baranski, Oona Laurence, Susan Sarandon, Justin Hartley, David Walton, Peter Gallagher, Cheryl Hines, Wanda Sykes, Emjay Anthony; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Amy, Kiki e Carla devono fronteggiare gli impegni in vista delle festivitá natalizie, ma senza impegno e buone intenzioni, decidono, come al solito, di ammutinarsi. Ma i loro piani verranno presto minacciati dall’impegno e dalla forza tradizionalista di donne volenterose e amorevoli: le loro stesse mamme!

CENTO ANNI

Regia: Àlex Lora, Davide Ferrario; Genere: Documentario, storico; Data di uscita: 4 dicembre.



Breve sinossi: Tra documento storico e raccolta di testimonianze, il film narra e rivive con occhio critico la storia degli ultimi cento anni d’Italia: da Caporetto alla Resistenza, fino alla strage di Piazza della Loggia a Brescia, ricostruite attraverso le parole e i ricordi del popolo italiano.

DUE SOTTO IL BURQUA

Regia: Sou Abadi; Genere: Commedia; Cast principale: Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Armand e Leila stanno pianificando da tempo un viaggio verso New York. Giunto il momento, la partenza viene interrotta dal ritorno di Mahmoud, il fratello di lei che, dopo un lungo periodo trascorso in Yemen, confina la giovane dentro casa perché convinto che il suo interesse verso la cultura occidentale offenda il Profeta. Ma la coppia di amanti non intende arrendersi facilmente...

FREE FIRE

Regia: Ben Wheatley; Genere: Azione, drammatico; Cast principale: Enzo Cilenti, Sam Riley, Michael Smiley, Cillian Murphy, Brie Larson, Armie Hammer, Sharlto Copley, Babou Ceesay Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Bernie e Stevo hanno il diavolo alle calcagna: appena usciti illesi da una rissa, devono concludere degli affari con dei gangster spietati, mentre il loro unico pensiero sembra quello di voler far festa a tutti i costi. Ma non c’é un attimo per rilassarsi: la polizia li cerca, i nemici rivali gli stanno con il fiato sul collo e portare a casa la pelle sará impresa a dir poco ardua!

IL PREMIO

Regia: Alessandro Gassmann; Genere: Commedia; Cast principale: Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Matilda De Angelis, Erica Blanc, Andrea Jonasson, Marco Zitelli; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Il celebrato scrittore Giovanni Passamonte deve recarsi a Stoccolma per ricevere il Premio Nobel per la letteratura, ma ha paura di volare. Cosí intraprende un lungo viaggio in auto con un suo collega e i suoi due figli: sará un’occasione per lavare via vecchie rugini e guardare con piú positivitá al futuro.

L’INSULTO

Regia: Ziad Doueiri; Genere: Drammatico; Cast principale: Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh, Rita Hayek; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Tony e Yasser sono due che non se le mandano di certo a dire: ma da un loro apparentemente semplice litigio, scaturisce una vera e propria causa legale, che porterá i due in tribunale, amplificando la diatriba fino a livello nazionale. Ma dietro la loro lite si nasconde una veritá ben piú scomoda...

LOVELESS

Regia: Andrey Zvyagintsev; Genere: Drammatico; Cast principale: Maryana Spivak, Alexei Rozin, Matvey Novirok; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Boris e Zhenya sono una coppia ai ferri corti: non fanno altro che litigare, cosí decidono di divorziare. I due stanno giá vivendo nuovi scorci di vita e non si interessano piú l’uno dell’altro, mostrando indifferenza anche verso loro figlio, Aliocha. Fin quando il piccolo non scompare...

MY LITTLE PONY

Regia: Jayson Thiessen; Genere: Animazione, avventura, musicale; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Il malvagio Storm King ha intenzione di invadere Equestria per sottomettere il mondo al suo volere, ma le Power Pony non hanno alcuna intenzione di arrendersi alle forze del male!

PATTI CAKE$

Regia: Geremy Jasper; Genere: Commedia; Cast principale: Danielle Macdonald, Bridget Everett, Siddharth Dhananjay, Mamoudou Athie, Cathy Moriarty, McCaul Lombardi; Data di uscita: 7 dicembre.



Breve sinossi: Patricia é una ragazza di ventitré anni che sogna di diventare una rapper famosa in tutto il mondo. Ma per riuscire nell’impresa, dovrá confrontarsi con la meschinitá della sua cittá natale e con i pregiudizi del mondo dello showbusiness...

SUBURBICON

Regia: George Clooney; Genere: Commedia; Cast principale: Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex Hassell, Gary Basaraba, Oscar Isaac, Jack Conley, Karimah Westbrook; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Il mite e rispettato Gardner Lodge vive a Suburbicon, una placida cittadina americana borghese dove tutto sembra perfetto. Ma quando l’uomo deve confrontarsi con la morte della moglie, la sua vita cambia...anche se nulla pare andare per il verso giusto, perché la veritá, spesso, non é quella che tutti credono che sia...!

THE VOID – IL VUOTO

Regia: Jeremy Gillespie, Steven Kostanski; Genere: Horror; Cast principale: Ellen Wong, Kathleen Munroe, Kenneth Welsh, Stephanie Belding, Aaron Poole, Art Hindle; Data di uscita: 7 dicembre.



Breve sinossi: Una cittadina inghiottita dalle tenebre. Una presenza orrorifica che minaccia l’esistenza dei suoi abitanti. Un orrore proveniente dal vuoto che incarna incubi e deliri...

THE WICKED GIFT

Regia: Roberto D’Antona; Genere: Thriller, horror; Cast principale: Roberto D’Antona, Annamaria Lorusso, Francesco Emulo, Kateryna Korchynska, Michael Segal; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Da qualche tempo Ethan non riesce piú a dormire, soffrendo di una grave forma di insonnia. Ma quando chiede aiuto a una medium per poter risolvere il problema, si ritroverá a combattere contro demoni finora rimasti nascosti...