Uscite al cinema, 4-7 novembre 2019

Sono dieci i titoli in uscita tra il 4 e il 7 novembre, tra i quali: la nuova, attesissima opera della filmografia di Martin Scorsese, con protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci; il film vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, diretto da Bong Joon-Ho; un noir a forti tinte drammatiche, diretto da Edward Norton, con protagonisti lo stesso regista, Bruce Willis, Bobby Cannavale, Leslie Mann e Willem Dafoe; l’adattamento animato del racconto di Dino Buzzati, con protagonisti un gruppo di orsi in missione in Sicilia, diretto da Lorenzo Mattotti; Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli in un noir tutto italiano, diretto da Vincenzo Alfieri.

THE IRISHMAN

Regia: Martin Scorsese; Genere: Drammatico, storico, crime; Cast principale: Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel, Anna Paquin, Jesse Plemons, Stephen Graham, Bobby Cannavale, Aleksa Palladino, Jack Huston, Sebastian Maniscalco, Ray Romano, Kathrine Narducci, Paul Ben-Victor; Data di uscita: 4-5-6 novembre.



Breve sinossi: La vita del criminale Frank Sheeran é un’epopea: nell’arco di decenni tumultuosi, tra la seconda guerra mondiale e i suoi legami con la mafia, fino alla scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa...

ATTRAVERSO I MIEI OCCHI

Regia: Simon Curtis; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Kevin Costner, Gary Cole, Gigi Proietti, Kathy Baker, McKinley Belcher III, Martin Donovan, Karen Holness, Al Sapienza, Ryan Kiera Armstrong, Aliza Vellani, Andres Joseph; Data di uscita: 7 novembre.



Breve sinossi: Danny é un pilota talentuoso. Enzo é il suo fidato compagno canino. Ed é attraverso gli occhi del meraviglioso olden retriever che verrà raccontata la vita del suo padrone...

DEEP – UN’AVVENTURA IN FONDO AL MARE

Regia: Julio Soto Gurpide; Genere: Animazione, avventura, commedia; Data di uscita: 7 novembre.



Breve sinossi: Terra, 2100: gli esseri umani hanno da tempo abbandonato il pianeta, che é ora popolato da stravaganti creature marine. Tra queste c’é l’avventuroso polpo Deep e i suoi scatenati amici...

GLI UOMINI D’ORO

Regia: Vincenzo Alfieri; Genere: Noir, drammatico; Cast principale: Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone, Mariela Garriga, Matilde Gioli, Susy Laude, Gian Marco Tognazzi; Data di uscita: 7 novembre.



Breve sinossi: Luigi lavora come impiegato alle poste, sognando di godersi la pensione in ricchezza e beatidutine, magari in Costa Rica. Ossessionato dall’idea, decide di metter su un colpo grosso, assieme a una banda di individui sregolati...

LA BELLE ÉPOQUE

Regia: Nicolas Bedos; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet, Bruno Raffaelli; Data di uscita: 7 novembre.



Breve sinossi: Victor é un uomo disilluso e infastidito a dir poco dalla società moderna in cui é costretto a sopravvivere. Ma, un giorno, un imprenditore gli offrirà una nuova e interessante ragione di vita...

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

Regia: Lorenzo Mattotti; Genere: Animazione, avventura, drammatico; Data di uscita: 7 novembre.



Breve sinossi: Il re degli orsi Leonzio, insieme ai suoi fedeli compagni, si mette in viaggio verso la Sicilia abitata dagli uomini, per ritrovare suo figlio rapito...

LE RAGAZZE DI WALL STREET

Regia: Lorene Scafaria; Genere: Drammatico; Cast principale: Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo, Madeline Brewer, Mette Towley, Trace Lysette, Mercedes Ruehl, Vanessa Aspillaga, Tommy Beardmore, Steven Boyer; Data di uscita: 7 novembre.



Breve sinossi: Un gruppo di spogliarelliste decide di mettere in scena una truffa colossale ai danni di alcuni broker di Wall Street...

MOTHERLESS BROOKLYN – I SEGRETI DI UNA CITTÀ

Regia: Edward Norton; Genere: Noir, drammatico; Cast principale: Edward Norton, Bruce Willis, Bobby Cannavale, Leslie Mann, Willem Dafoe, Gugu Mbatha-Raw, Ethan Suplee, Alec Baldwin, Kenneth Williams, Fisher Stevens, Dallas Roberts, Cherry Jones; Data di uscita: 7 novembre.



Breve sinossi: Brooklyn, anni Cinquanta: ionel Essrog é un detective affetto dalla sindrome di Tourette. Quando il suo capo viene ucciso, Lionel inizia a indagare, ma verrà risucchiato in un segreti così vasti e profondi, da mettergli contro i poteri forti dell’intera città...

PARASITE

Regia: Bong Joon-Ho; Genere: Drammatico; Cast principale: Hye-jin Jang, Kang-ho Song, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-sik, Park So-dam; Data di uscita: 7 novembre.



Breve sinossi: La famiglia Kim é povera e senza speranza di un futuro radioso. Fin quando, il più giovane non inizia a insegnare inglese alla figlia di una facoltosa famiglia. E sarà solo il primissimo passo verso un’invasione “pestilenziale”...

UNA CANZONE PER MIO PADRE

Regia: Andrew Erwin, Jon Erwin; Genere: Drammatico; Cast principale: J. Michael Finley, Dennis Quaid, Cloris Leachman, Madeline Carroll, Trace Adkins, Jason Burkey, Randy McDowell, Tanya Clarke, Brody Rose, Taegen Burns; Data di uscita: 7 novembre.



Breve sinossi: La storia del cantante Bart Millard, cresciuto sotto l’ombra di un padre violento e destinato a forgiarsi nel dolore e nella sofferenza...