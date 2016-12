Uscite al cinema, 4-8 maggio 2016

Interessanti novità in sala dal 4 all’8 maggio 2016: arriva il nuovo colossal Marvel sulla guerra civile tra supereroi; l’acclamato nuovo capolavoro del maestro Jia Zhangke; il racconto di Roland Emmerich sulle rivolte per i diritti dei frequentatori dello Stonewall Inn; un tesissimo thriller con protagonisti Ewan McGregor e Damien Lewis.

AL DI LA’ DELLE MONTAGNE

Regia: Zhangke Jia; Genere: Drammatico; Cast principale: Dong Zijian, Han Sanming, Liang Jin Dong, Sylvia Chang , Zhang Yi, Zhao Tao; Data di uscita: 5 maggio.



Breve sinossi: Una storia commovente, quella di una famiglia nata e cresciuta dalla Cina all’Australia, nell’arco di venticinque anni. Amori, delusioni e ricordi di una generazione messa a dura prova dalla distanza e dall’allontanamento.

CAPITAN AMERICA – CIVIL WAR

Regia: Anthony Russo, Joe Russo; Genere: Cinecomic; Cast principale: Chris Evans, Robert Downey Jr.,Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Jeremy Renner, Daniel Bruehl, Frank Grillo, Don Cheadle, Paul Bettany, Chadwick Boseman,Anthony Mackie, Tom Holland, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily Vancamp, Martin Freeman, William Hurt, Marisa Tomei, John Slattery, Alfre Woodard, Hope Davis; Data di uscita: 4 maggio.



Breve sinossi: Cosa succede quando Capitan America e Iron Man, i due leader dei Vendicatori, giungono a un punto di rottura apparentemente insanabile? Scoppia la guerra civile dei supereroi e sarà combattuta senza alcuna esclusione di colpi!

CORPO ESTRANEO

Regia: Krzysztof Zanussi; Genere: Drammatico; Cast principale: Riccardo Leonelli, Agnieszka Grochowska, Agata Buzek, Weronika Rosati,Chulpan Khamatova; Data di uscita: 5 maggio.



Breve sinossi: Angelo e Kasia si conoscono quasi per caso e tra i due è subito amore. Quando lei decide di tornare in Polonia, Angelo decide di seguire l’amata, con l’obiettivo di distoglierla dal desiderio di tornare in un paese nel quale il loro futuro appare più che mai incerto...

FLORIDA

Regia: Philippe Le Guay; Genere: Commedia; Cast principale: Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain,Laurent Lucas, Anamaria Marinca, Clément Métayer; Data di uscita: 5 maggio.



Breve sinossi: Claude è un vispo ottantenne che decide di coinvolgere sua figlia Carol in un viaggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza verso la Florida.

IL MINISTRO

Regia: Giorgio Amato; Genere: Commedia; Cast principale: Gian Marco Tognazzi, Alessia Barela,Fortunato Cerlino, Jun Ichikawa (II), Edoardo Pesce; Data di uscita: 5 maggio.



Breve sinossi: Franco è sull’orlo del fallimento. Per salvare la sua azienda decide di elagire una cena di favore con tanto di tangente a un ministro, l’unica persona che potrebbe salvarlo da un futuro nero...

IL TRADITORE TIPO

Regia: Susanna White; Genere: Thriller; Cast principale: Ewan McGregor, Stellan Skarsgård, Naomie Harris, Damian Lewis, Jeremy Northam, Alec Utgoff, Pawel Szajda, Khalid Abdalla, Velibor Topic, Marek Oravec,Christian Brassington; Data di uscita: 5 maggio.



Breve sinossi: Durante una vacanza, Perry e Gail conoscono un misterioso uomo d’affari russo, di nome Dima. Costui è in verità un affiliato della mafia russa e presto coinvolgerà la coppia in un torbido gioco d’interessi più grande e pericoloso di quanto i due potessero immaginare...

LA BUONA USCITA

Regia: Enrico Iannaccone; Genere: Drammatico; Cast principale: Marco Cavalli, Gea Martire, Andrea Cioffi, Enzo Restucci; Data di uscita: 5 maggio.



Breve sinossi: Storia documentata dei vizi della borghesia napoletana, frangia della società italiana estremamente narcisista, parassita del popolo, cinica e strafottente.

MICROBO & GASOLINA

Regia: Michel Gondry; Genere: Commedia; Cast principale: Théophile Baquet, Ange Dargent,Audrey Tautou; Data di uscita: 5 maggio.



Breve sinossi: La storia d’amicizia tra il timido Microbo e il vispo Gasolina, nata tra i banchi di scuola e destinata a ritagliarsi un posto importante nelle loro vite.

ROBINSON CRUSOE

Regia: Vincent Kesteloot, Ben Stassen; Genere: Animazione; Data di uscita: 5 maggio.



Breve sinossi: Martedì è un pappagallo che vive in tranquillità su un minuscolo atollo nell’oceano. Un giorno, una nave naufraga e sull’isola approda un giovane che, presto, diventerà il migliore amico dello scanzonato Martedì!

STONEWALL

Regia: Roland Emmerich; Genere: Drammatico; Cast principale: Jeremy Irvine, Jonathan Rhys Meyers, Ron Perlman, Joey King, Karl Glusman, Caleb Landry Jones, Atticus Mitchell, Matt Craven, David Cubitt; Data di uscita: 5 maggio.



Breve sinossi: Quando Danny, giovane ragazzo pieno di speranze, rivela la propria omosessualità alla famiglia, è costretto a fuggire verso New York. Lì entrerà in confidenza con i frequentatori assidui dello Stonewall Inn, un locale-punto di ritrovo per tutti gli omosessuali intenzionati a lottare in strada pur di ottenere la piena riconoscenza dei loro diritti.