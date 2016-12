Uscite al cinema, 4 agosto 2016

Dal 4 agosto 2016 vi attendono quattro nuove pellicole al cinema: un nuovo e terrificante horror prodotto dal navigato James Wan; un teen-romance fantascientifico con protagonista Kirsten Stewart; la storia del rapporto d’amicizia tra un indigeno dell’Amazzonia e due scienziati; la coppia di sorelle più esplosiva degli ultimi anni!

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE

Regia: Cino Guerra; Genere: Avventura, drammatico; Cast principale: Jan Bijvoet , Nilbio Torres, Brianne Davis, Antonio Bolivar; Data di uscita: 4 agosto.



Breve sinossi: Amazzonia. Karamakate è l’ultimo membro di una tribù. Il film racconta il rapporto tra il nativo e due scienziati, alla ricerca di una miracolosa erba medicinale.

EQUALS

Regia: Drake Doremus; Genere: Fantascienza; Cast principale: Kristen Stewart, Nicholas Hoult, Guy Pearce, Jacki Weaver; Data di uscita: 4 agosto.



Breve sinossi: In un futuro in cui le emozioni degli individui sono state soppresse allo scopo di rendere gli umani meno emotivi e non più inclini all’isterismo o a muovere guerra tra loro, per alcuni l’amore è un magnete troppo potente al quale opporre resistenza. E quando le emozioni assopite riemergono nuovamente...

LE SORELLE PERFETTE

Regia: Jason Moore; Genere: Commedia; Cast principale: Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph, Ike Barinholtz, John Leguizamo,Dianne Wiest; Data di uscita: 4 agosto.



Breve sinossi: Due sorelle che non si vedono da molto tempo decidono di trascorrere alcuni giorni insieme per rievocare le bellezze di un’infanzia ormai lontanissima. Così organizzano una festa con alcuni vecchi compagni del liceo, che costituirà un’occasione per lavare via la stanchezza e la noia che i doveri dell’età adulta comporta.

LIGHTS OUT – TERRORE NEL BUIO

Regia: David F. Sandberg; Genere: Horror; Cast principale: Teresa Palmer, Maria Bello, Gabriel Bateman, Billy Burke, Alexander DiPersia; Data di uscita: 4 agosto.



Breve sinossi: Rebecca ha vissuto un’infanzia costellata da incubi e ricordi che nessun bambino vorrebbe portare con sè. A distanza di anni, un’entità spettrale torna a minacciare lei e la sua famiglia. Una minaccia che vive nell’oscurità...