Uscite al cinema, 5-8 febbraio 2018

Sette nuovi titoli in uscita tra il 5 e l’8 febbraio, tra cui: il nuovo film diretto da Clint Eastwood sull’attentato del 21 agosto 2015 al treno Thalys diretto verso Parigi; la nuova fatica di Nick Park, creatore dei mitici Wallace & Gromit, con un film che ci porta nell’era della pietra; Geoffrey Rush e Armie Hammer protagonisti nel nuovo film diretto da Stanley Tucci; la discussa commedia diretta da Sally Potter; il terzo capitolo della saga erotica Cinquanta sfumature.

CINQUANTA SFUMATURE DI ROSSO

Regia: James Foley; Genere: Drammatico, erotico; Cast principale: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Arielle Kebbel, Kim Basinger, Tyler Hoechlin, Luke Grimes, Eric Johnson, Marcia Gay Harden, Brant Daugherty, Rita Ora, Max Martini, Eloise Mumford, Callum Keith Rennie, Dylan Neal, Robinne Lee, Michelle Harrison, Bruce Altman, Fay Masterson, Andrew Airlie, Amy Price-Francis, Victor Rasuk; Data di uscita: 8 febbraio.



Breve sinossi: Anastasia e Christian sembrano aver finalmente trovato l’euilibrio necessario affinché il loro rapporto acquisti soliditá. Ma i rancori e la sete di vendetta dell’ex datore di lavoro di Anastasia metterá a dura prova la loro felicitá.

DANCER

Regia: Steven Cantor; Genere: Biografico; Data di uscita: 5 febbraio.



Breve sinossi: Alla scoperta della vita e dell’estro artistico di Sergei Polunin, considerato dalla critica internazionale come il ballerino piú talentuoso della sua generazione. Una figura carismatica, una persoanlitá ribelle.

FINAL PORTRAIT

Regia: Stanley Tucci; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy, Tony Shalhoub, James Faulkner, Sylvie Testud, Kerry Shale; Data di uscita: 8 febbraio.



Breve sinossi: Durante un viaggio a Parigi, lo scrittore americano James Lord incontra il famigerato pittore Alberto Giacometti, che gli chiede di posare per lui. Tra i due si instaurerá un legame profondo, irrobustito dall’amore condiviso per l’arte concepita come rappresentazione della piá nobile bellezza.

I PRIMITIVI

Regia: Nick Park; Genere: Animazione, commedia, avventura; Data di uscita: 8 febbraio.



Breve sinossi: Dag é un cavernicolo felice: vive una vita serena, é considerato un grande guerriero (anche se non viene mai messo alla prova da sfide difficili) ed é ben voluto dalla sua tribú. Ma il perfido signore del bronzo Lord Nooth é intenzionato a porre fine una volta per tutte all’etá della pietra, spalancando all’umanitá le porte di un imprevedibile futuro...

L’ULTIMA DISCESA

Regia: Scott Waugh; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, Kale Culley, Austin R. Grant, Jason Cottle, Nathan Stevens, Vashi Nedomansky, Joey Miyashima Data di uscita: 8 febbraio.



Breve sinossi: Eric LeMarque é un ex giovatore di hokey che, a seguito di un incidente, decide di scalare una montagna, alla costante ricerca di adrenalina. Ma il carattere ribelle e una certa dipendenza alle anfetamine, lo spingeranno a ignorare i continui avvertimenti di allerta meteorologica. A suo rischio e pericolo...

ORE 15:17 – ATTACCO AL TRENO

Regia: Clint Eastwood; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, Shaaheen Karabi, William Jennings, Thomas Lennon, Jaleel White, Tony Hale, Sinqua Walls, P.J. Byrne, Helene Cardona; Data di uscita: 8 febbraio.



Breve sinossi: Il 21 agosto 2015, Anthony, Alek e Spencer, tre ragazzi americani, riusciranno con coraggio a sventare l’attacco terroristico rimasto incompiuto sul treno Thalys 9364 diretto verso Parigi. Questa é la storia di tre ragazzi comuni diventati eroi...

THE PARTY (I) (II)

Regia: Sally Potter; Genere: Commedia; Cast principale: Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Cillian Murphy, Emily Mortimer; Data di uscita: 8 febbraio.



Breve sinossi: Janet é appena stata nominata Ministro Ombra: il sogno della sua vita politica é finalmente coronato. Per festeggiare, lei e suo marito Bill organizzano un party, invitando gli amici piú stretti. Ma, durante la festa, Bill spezzerá la felicitá dei presenti con alcune rivelazioni del tutto inattese...