Uscite al cinema, 5-8 giugno 2017

Nove uscite vi aspettano in sala tra il 5 e l’8 giugno, tra le quali: l’attesissimo reboot de La mummia, con protagonista Tom Cruise; l’esordio da regista di Natalie Portman; un documentario sull’eruzione di ribellione e indipendenza dell’Italia del boom economico firmato da Steve Della Casa e Chiara Ronchini; la corsa di Karen Di Porto dietro la sua Maria per le strade di Roma; il nuovo film di Cristi Puiu.

DUE UOMINI, QUATTRO DONNE E UNA MUCCA DEPRESSA

Regia: Anna Di Francisca; Genere: Commedia; Cast principale: Miki Manojlovic, Neri Marcorè, Maribel Verdú, Eduard Fernàndez, Laia Marull, Ana Caterina Morariu, Gloria Munoz, Héctor Alterio, Manuela Mandracchia, Serena Grandi, Antonio Resines; Data di uscita: 8 giugno.

_ Breve sinossi: Edoardo è un compositore estroverso e irrequieto che sta attraversando una profonda crisi creativa e sentimentale. Alla deriva e alla ricerca di nuovi spunti per rimettersi in corsa, un giorno si imbatte in un coro polifonico, del quale fanno parte quattro donne che gli cambieranno radicalmente la vita.

LA MUMMIA

Regia: Alex Kurtzman; Genere: Horror, avventura; Cast principale: Sofia Boutella, Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russell Crowe, Jake Johnson, Chasty Ballesteros, Courtney B. Vance, Javier Botet, Marwan Kenzari, Joost Janssen, Simon Atherton, Stephen Thompson, George Georgiou, Matthew Wilkas, Sohm Kapila, Selva Rasalingam, Sean Cameron Michael, Rez Kempton; Data di uscita: 8 giugno.

_ Breve sinossi: Dopo anni di studi e ricerche, l’archeoloco Nick Morton e la sua squadra scoprono la tomba della principessa Ahmanet. Disinteressati alle leggende sulla maledizione che aleggia sulla figura della defunta principessa, il team si apporpria del sarcofago per studiarne il contenuto. Ma così facendo risvegliano lo spirito iracondo e vendicativo della sovrana egizia, decisa a seminare morte e distruzione sul mondo!

MARIA PER ROMA

Regia: Karen Di Porto; Genere: Commedia; Cast principale: Andrea Planamente, Cyro Rossi, Diego Buongiorno, Nicola Mancini, Lorenzo Adorni, Paolo Samoggia; Data di uscita: 8 giugno.

_ Breve sinossi: Maria ha un sogno: diventare una grande attrice. Ma tra i sogni e la realtà ci sono montagne da scalare. Così Maria trascorre le sue giornate in modo frenetico, tra un provino e il suo sfiancate lavoro di room-keeper, in attesa del momento giusto...

NESSUNO CI PUO’ GIUDICARE

Regia: Steve Della Casa, Chiara Ronchini; Genere: Documentario; Data di uscita: 5 giugno.

_ Breve sinossi: Un documentario che, attraverso interviste e materiale di repertorio, ripercorre gli anni di crescita e indipendenza giovanile dell’Italia durante il boom economico. Attraverso la voce di cantanti affermati e il cinema popolare di quegli anni, il documentario di Steve Della Casa e Chiara Ronchini racconta un Italia che cresce e si bea della sua voglia di ribellione.

QUANDO UN PADRE

Regia: Mark Williams; Genere: Drammatico; Cast principale: Gerard Butler, Willem Dafoe, Alfred Molina, Gretchen Mol, Dustin Milligan, Alison Brie, Kathleen Munroe, Julia Butters, Anupam Kher; Data di uscita: 8 giugno.

_ Breve sinossi: Dane Jensen è un gran lavoratore in carriera che crede che l’unico modo per proteggere la famiglia sia permetterle di condurre una vita agiata, grazie ai soldi che guadagna. Ma la totale e ossessiva immersione nel suo lavoro, ridurrà pian piano Dane a elemento marginale del nucleo famigliare, mettendo a rischio a la sua professione ma, soprattutto, sua identità.

SIERANEVADA

Regia: Cristi Puiu; Genere: Drammatico; Cast principale: Mimi Branescu, Andi Vasluianu, Bogdan Dumitrache, Ana Ciontea, Dana Dogaru, Ioana Craciunescu; Data di uscita: 8 giugno.

_ Breve sinossi: Lary e la sua famiglia si preparano alla prima delle tre cerimonie funebri per onorare il padre defunto, come pretende la tradizione romena. Ma l’evento si trasformerà presto in un’occasione per tutti i componenti della famiglia riuniti per tirar fuori rancori, speranze e illusioni che, in un modo o nell’altro, li accomunano e li dividono...

SOGNARE E’ VIVERE

Regia: Natalie Portman; Genere: Drammatico, biografico; Cast principale: Natalie Portman, Gilad Kahana, Amir Tessler, Ohad Knoller, Makram Khoury, Shira Haas, Tomer Kapon; Data di uscita: 8 giugno.

_ Breve sinossi: La famiglia del piccolo Amos riesce a fuggire dalle persecuzioni in Israele contro gli ebrei, raggiungendo la Palestina. Ma l’allontanamento dal pericolo non impedisce ai rancori e alla sofferenza di impadronirsi dei membri del piccolo nucleo, a cominciare dalla madre Fania, donna emotiva, abituata a sognare a occhi aperti...

TEEN STAR ACCADEMY

Regia: Cristian Scardigno; Genere: Commedia, musicale; Cast principale: John Savage, Blanca Blanco, Bret Roberts, Adriana Volpe, Youma Diakite; Data di uscita: 8 giugno.

_ Breve sinossi: L’avventura di formazione, tra sogni e ostacoli da sormontare, di 55 giovani studenti di talento nella prestigiosissima Teen Star Accademy, accademia che prepara i suoi studenti allo sfavillante mondo dello spettacolo. Chi riuscirà davvero a rendere i propri sogni realtà?

UN APPUNTAMENTO PER LA SPOSA

Regia: Rama Bursthein; Genere: Drammatico; Cast principale: Noa Koler, Amos Tamam, Oz Zehavi, Oded Leopold, Jonathan Rozen; Data di uscita: 8 giugno.

_ Breve sinossi: Michal è una giovane donna in procinto di sposarsi. Peccato che il suo futuro sposo la abbandoni poco prima di salire sull’altare. Ma Michal è anche una ragazza ebrea fedele al suo credo e confida che Dio la aiuterà a trovare un nuovo promesso sposo. Sarà davvero così...?