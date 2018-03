Uscite al cinema, 5-8 marzo 2018

Sono dieci le nuove uscite in programma tra il 5 e l’8 marzo, tra cui: un thriller ad alto tasso adrenalinico, diretto da Eli Roth, con protagonista Bruce Willis; il nuovo film di Marco Tullio Giordana, con protagonista Cristiana Capotondi; un documentario sulla nascita e l’evoluzione del movimento cinematografico dell’America Latina e in special modo quello brasiliano; la trasposizione live-action del manga Tokyo Ghoul di Sui Ishida.

ANCHE SENZA DI TE

Regia: Francesco Bonelli; Genere: Commedia; Cast principale: Myriam Catania, Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore, Alessio Sakara, Pietro De Silva, Valentina Ruggeri, Tatjana Nardone, Anna Ferruzzo, Paolo De Vita, Patrizia Loreti, Lele Vannoli, Antonella Bavaro, Carmine Recano; Data di uscita: 8 marzo.



Breve sinossi: Sara é un’insegnante precaria che vorrebbe coronare il suo sogno di sposare l’uomo della sua vita. Nonostante le nozze con Andrea siano ormai prossime, il destino (con lo zampino delle sue amiche e di altri due uomini, ormai presenze costanti nella sua vita) svelerá a Sara altre strade da percorrere...

BENVENUTI A CASA MIA

Regia: Philippe de Chauveron; Genere: Commedia; Cast principale: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein, Cyril Lecomte, Nanou Garcia, Oscar Berthe; Data di uscita: 8 marzo.



Breve sinossi: Jean-Etienne Fougerole é uno scrittore che, durante la presentazione del suo nuovo romanzo, invita le famiglie benestanti e ricche ad aprire le porte di casa loro ai piú bisognosi. Ma quando un suo ammiratore suggerisce allo scrittore di fare altrettanto, Fougerole si ritroverá in una situazione che non aveva preventivato...

CINEMA NOVO

Regia: Eryk Rocha; Genere: Documentario; Data di uscita: 5 marzo.



Breve sinossi: Un documentario che esplora e svela la nascita e la formazione del movimento culturale e ideologico cinematografico dell’America Latina, con un occhio di riguardo per il cinema brasiliano.

ETERNO FEMMINILE

Regia: Natalia Beristain; Genere: Drammatico; Cast principale: Karina Gidi, Daniel Gimenez Cacho, Tessa Ia, Pedro de Tavira, Ari Albarrán, Raúl Briones; Data di uscita: 8 marzo.



Breve sinossi: Brillante studentessa dotata di innate sensibilitá e acume per l’evoluzione sociale della sua terra, Rosario Castellanos si ritaglierá ben presto un ruolo di primo piano nel micro universo della letteratura messicana. Ma la sua vita verrá complicata dal tumultuoso amore con l’amato Ricardo Guerra.

IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE

Regia: Eli Roth; Genere: Thriller, azione; Cast principale: Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris, Camila Morrone, Jack Kesy, Kirby Bliss Blanton, Mike Epps, Len Cariou, Kimberly Elise, Beau Knapp, Ronnie Gene Blevins; Data di uscita: 8 marzo. _

Breve sinossi: Paul Kersey é un medico volenteroso, afflitto dalla consapevolezza di non poter aiutare tutte le innocenti vittime dell’inaudita violenza perpetrata tra le strade di Chicago dalle numerose bande criminali. Ma quando anche sua moglie e sua figlia vengono aggredite, Paul decide di ricorrere a metodi drastici e farsi giustizia da solo...

NOME DI DONNA

Regia: Marco Tullio Giordana; Genere: Drammatico; Cast principale: Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Bebo Storti, Anita Kravos, Stefano Scandaletti, Adriana Asti, Michela Cescon, Laura Marinoni, Renato Sarti, Patrizia Punzo, Patrizia Piccinini, Vanessa Scalera, Linda Carini, Stefania Monaco; Data di uscita: 8 marzo.



Breve sinossi: La giovane Nina decide di lasciare la caotica vita milanese, per ricostruirsi una vita piú tranquilla nel sud della Lombardia. Qui inizia a lavorare in una clinica privata, ma ben presto viene a conoscenza di un losco giro d’affari. Una scoperta che le renderá la vita quasi impossibile...

RICOMINCIO DA NOI

Regia: Richard Loncraine; Genere: Commedia, sentimentale; Cast principale: Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie, Joanna Lumley, David Hayman, John Sessions, Richard Hope, Josie Lawrence; Data di uscita: 8 marzo.



Breve sinossi: Dopo quaranta anni insieme, Sandra scopre che suo marito la tradisce con la sua migliore amica. Scioccata e sperduta, la donna si rifugia da sua sorella. Lí scopre l’esistenza di una scuola da ballo e, di colpo, la sua vita cambia!

THE LODGERS – NON INFRANGERE LE REGOLE

Regia: Brian O’Malley; Genere: Horror, drammatico; Cast principale: Charlotte Vega, David Bradley, Moe Dunford, Eugene Simon, Bill Milner, Deirdre O’Kane; Data di uscita: 8 marzo.



Breve sinossi: Edward e Rachel sono due gemelli costretti da una maledizione a rimanere prigionieri nella loro casa famigliare. Incapaci di fuggire, devono sottostare alle macabre volontá di una tetra ninna nanna...

TOKYO GHOUL

Regia: Kentarô Hagiwara; Genere: Horror, azione; Cast principale: Masataka Kubota, Fumika Shimizu, Nobuyuki Suzuki, Hiyori Sakurada, Yû Aoi; Data di uscita: 6 marzo.



Breve sinossi: Ken Kaneki é un mite liceale che vive in un Giappone minacciato dalla presenza di ghoul, esseri semi-umani che si nutrono di carne umana. Quando Ken viene coinvolto in un incidente assieme a una ragazza ghoul, la sua vita cambierá per sempre...

VENGO ANCH’IO

Regia: Corrado Nuzzo, Maria Di Biase; Genere: Commedia; Cast principale: Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Gabriele Dentoni, Cristel Caccetta, Aldo, Ambra Angiolini, Vincenzo Salemme, Francesco Paolantoni, Alessandro Haber; Data di uscita: 8 marzo.



Breve sinossi: Un uomo depresso e prossimo al suicidio, un’ex carcerata, un ragazzo affetto dalla sindrome di Asperger e un’atleta di scarso successo si ritrovano a far gruppo in una gara di canottaggio. Che sia un modo per rilanciarsi definitivamente, dopo vite intere vissute tra insuccessi e cocenti delusioni?