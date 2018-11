Uscite al cinema, 5-8 novembre 2018

Sono ben quattordici le nuove uscite in programma tra il 5 e l’8 novembre, tra cui: il nuovo film di Paolo Virzì; l’esilarante horror diretto da Ueda Shinichiro, già diventato un cult; il dramma storico di Alberto Fasulo sulla vita di un mite mugnaio, osteggiato dal pugno duro della Chiesa; un documentario sul maestro William Friedkin, diretto da Francesco Zippel; una commovente e misteriosa storia vera, raccontata da Domenico Procacci e Gipi; il docu-film dell’evento letterario scritto da Andrea Camilleri, che narra la vita del mitologico indovino cieco Tiresia.

CONVERSAZIONE SU TIRESIA. DI E CON ANDREA CAMILLERI

Regia: Stefano Vicario; Genere: Documentario; Cast principale: Andrea Camilleri; Data di uscita: 5 novembre.



Breve sinossi: Spettacolo scritto e messo in scena da Andrea Camilleri, lo scorso 11 giugno, nella splendida cornice del Teatro Greco di Siracusa: protagonista indiscusso é l’indovino cieco della mitologia grga, Tiresia...

FRIEDKIN UNCUT – UN DIAVOLO DI REGISTA

Regia: Francesco Zippel; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 5 novembre.



Breve sinossi: Uno sguardo analitico e celebrativo sulla figura del grande regista William Friedkin e dei suoi indimenticabili cult, con la partecipazione di altri illustri colleghi...

HUNTER KILLER

Regia: Donovan Marsh; Genere: Thriller, azione; Cast principale: Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Ryan McPartlin, Michael Trucco, Zane Holtz, Shane Taylor, Michael Jibson; Data di uscita: 8 novembre.



Breve sinossi: Il capitano Joe Glass, durante la ricognizione alla ricerca di un sommergibile americano, scopre l’esistenza di un colpo di stato russo, in grado di sovvertire l’ordine e la pace mondiale...

IL RAGAZZO PIÙ FELICE DEL MONDO

Regia: Domenico Procacci, Gipi; Genere: Commedia; Data di uscita: 8 novembre.



Breve sinossi: Da oltre vent’anni ogni autore italiano di fumetti riceve una lettera da un misterioso adolescente, contenente complimenti e una richiesta particolare: uno schizzo, un disegnino in regalo. Gipi ha deciso di indagare e scoprire la vera identità di questo misterioso individuo e conoscerne i reali obiettivi...

LA SCUOLA SERALE

Regia: Malcom D. Lee; Genere: Commedia; Cast principale: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Keith David, Megalyn Echikunwoke, Anne Winters, Taran Killam, Mary Lynn Rajskub, Ben Schwartz; Data di uscita: 8 novembre.



Breve sinossi: Teddy é un adulto, ma ha bisogno di prendere il diploma che non é mai riuscito a ottenere. Basterà solo frequentare le scuole serali. Facile, no...?

MALERBA

Regia: Simone Corallini; Genere: Noir; Cast principale: Luca Guastini, Antonio De Matteo, Manuela Parodi, Maricla Sediari, Mara Di Maio, Jacopo Cinofri, Marco Brandizi; Data di uscita: 8 novembre.



Breve sinossi: Orazio e Gabriele sono due fratelli accomunati, tra l’altro, da una rarissima malattia neurocutanea, chepiega invevitabilmente il loro carattere, anche se in modi differenti. L’arrivo di un’affascinante ragazza spezzerà per sempre la loro monotonia quotidiana...

MENOCCHIO

Regia: Alberto Fasulo; Genere: Drammatico; Cast principale: Marcello Martini, Maurizio Fanin, Carlo Baldracchi, Nilla Patrizio, Emanuele Bertossi, Agnese Fior; Data di uscita: 8 novembre.



Breve sinossi: 1550, Italia: nella provincia friuliana vive Menocchio, un mugnaio mite e umile che lotta con silenzio e bontà d’animo contro le imposizioni morali e intellettuali della Chiesa Cattolica Romana e la sua ingiusta crociata per il controllo delle coscienze...

NOTTI MAGICHE

Regia: Paolo Virzì; Genere: Drammatico; Cast principale: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka, Marina Rocco, Paolo Sassanelli, Eugenio Marinelli, Emanuele Salce, Andrea Roncato, Giulio Berruti, Ferruccio Soleri, Paolo Bonacelli, Ludovica Modugno, Giulio Scarpati, Simona Marchini, Ornella Muti, Giancarlo Giannini, Fabrizio Berruti; Data di uscita: 8 novembre.



Breve sinossi: Campionati del mondo 1990: la notte in cui l’Italia viene eliminata ai rigori dall’Argentina, viene ritrovato nel Tevere il cadavere di un noto produttore cinematografico. Alcuni ragazzi sono sospettati e vengono chiamati a rilasciare le loro dichiarazioni...

ÖTZI E IL MISTERO DEL TEMPO

Regia: Gabriele Pignotta; Genere: Fantasy, avventura; Cast principale: Michael Smiley, Alessandra Mastronardi, Diego Delpiano, Amelia Bradley, Vinicio Marchioni, Deirdre Mullins, Judah Cousin; Data di uscita: 8 novembre.



Breve sinossi: Prima di lasciare la sua amata Bolzano, il giovane Kip si intrufola assieme ai suoi amici per l’ultima volta nel museo cittadino. Lì accade un evento magico: la mummia Ötzl si risveglia dal suo sonno e inizia a rigenerarsi...

OVERLORD

Regia: Julius Avery; Genere: Horror, azione; Cast principale: Wyatt Russell, Pilou Asbæk, Mathilde Ollivier, Iain De Caestecker, Bokeem Woodbine, Jacob Anderson, John Magaro, Jovan Adepo, Helene Cardona; Data di uscita: 8 novembre.



Breve sinossi: Dopo un atterraggio d’emergenza in pieno territorio nazista, alcuni soldati americani devono sopravvivvere alle armete del Reich e a forze oscure risvegliate da un folle esperimento...

SENZA LASCIARE TRACCIA

Regia: Debra Granik; Genere: Drammatico; Cast principale: Ben Foster, Thomasin McKenzie, Dale Dickey, Isaiah Stone, Dana Millican, Jeff Kober, Ayanna Berkshire; Data di uscita: 8 novembre.



Breve sinossi: Un padre e sua figlia vivono da anni isolati in un bosco nell’Oregon, all’insaputa di chiunque. Dopo un evento fortuito, i due saranno costretti a svelarsi al mondo intero e a confrontarsi con la dura realtà...

TUTTI LO SANNO

Regia: Asghar Farhadi; Genere: Drammatico; Cast principale: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Elvira Mínguez, Ramón Barea, Roger Casamajor, JoséÁngel Egido; Data di uscita: 8 novembre.



Breve sinossi: Laura é una donna dal carattere complesso, tormentata da un passato turbolento. Quando sarà costretta a rivelrlo, darà il via a una catena d’eventi forse troppo pesante da sopportare...

ZEN SUL GHIACCIO SOTTILE

Regia: Margherita Ferri; Genere: Drammatico; Cast principale: Eleonora Conti, Susanna Acchiardi, Fabrizia Sacchi, Edoardo Lomazzi, Ruben Nativi, Alexandra Gaspar, Maurizio Stefanelli, Marco Manfredi, Giulia Lorenzelli; Data di uscita: 8 novembre.



Breve sinossi: Maia é l’unica ragazza a far parte della squadra di hockey del suo paesino. La sua convivenza con gli altri compagni di squadra non é affatto semplice, ma un evento imprevisto le addolcirà la vita di tutti i giorni...

ZOMBIE CONTRO ZOMBIE

Regia: Ueda Shinichiro; Genere: Horror, commedia; Cast principale: Hamatsu Takayuki, Mao, Shuhama Harumi, Nagaya Kazuaki, Hosoi Manabu, Ichihara Hiroshi; Data di uscita: 7 novembre.



Breve sinossi: Una troupe cinematografica al verde decide di girare un film sugli zombie. Ma nessuno sospetta che nel magazzino scelto come location in passato sono stati effettuati strani esperimenti...e ora gli zombie si rivelano loro per davvero!