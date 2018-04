Uscite al cinema, 5 aprile 2018

Dodici nuovi titoli in uscita il 5 aprile, tra i quali: un tenebroso thriller ambientato nell’innevato Wyoming, con protagonisti Jeremy Renner, Elizabeth Olsen e Jon Bernthal; la storia dell’incontro tra i giovani Karl Marx e Friederich Engels, che culminerà nella stesura del Manifesto del PArtito Comunista; un horror "muto", con protagonista Emily Blunt; un action-thriller che tenta di rievocare le opere di Micheal Mann, con protagonisti Gerard Butler, Pablo Schreiber e 50 Cent.

A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO

Regia: John Krasinski; Genere: Horror; Cast principale: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Leon Russom, Cade Woodward; Data di uscita: 5 aprile.



Breve sinossi: Una famiglia é costretta a sopravvivere in una zona boschiva in maniera del tutto singolare. Nell’oscurità e tra il fitto della boscaglia si nascondono delle creature attirate dal rumore. L’unico modo per salvare la loro vita é restare in assoluto silenzio...

BOB & MARUS

Regia: Francesco Prisco; Genere: Commedia; Cast principale: Rocco Papaleo, Laura Morante, Massimiliano Gallo, Simona Tabasco, Andrea Di Maria, Francesco Di Leva, Enzo Salomone, Antonino Iuorio, Giovanni Esposito, Gianni Ferreri; Data di uscita: 5 aprile.



Breve sinossi: Roberto e Marisa sono una coppia felice, ma incline a una quotidianità piatta e grigia. Fin quando dei malviventi decidono di sfruttare casa loro come deposito per un carico misterioso di merce illegale...

CHARLIE THOMPSON

Regia: Andrew Haigh; Genere: Drammatico; Cast principale: Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Travis Fimmel, Steve Zahn, Thomas Mann, Justin Rain, Amy Seimetz, Rachael Perrell Fosket, Lewis Pullman, Frank Gallegos; Data di uscita: 5 aprile.



Breve sinossi: Charlie é un ragazzo costretto a vivere una giovinezza priva di stabilità ed equilibrio, per colpa dell’anaffezione della madre e dell’inaffidabilità del padre. Trasferitosi in Oregon, conoscerà un allevatore di cavalli e le eleganti bestie di sua proprietà. Di colpo, la vita di Charlie verrà segnata per sempre.

I SEGRETI DI WIND RIVER

Regia: Taylor Sheridan; Genere: Thriller; Cast principale: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal, Kelsey Asbille, Julia Jones, Norman Lehnert, Martin Sensmeier, Gil Birmingham, Graham Greene, Ian Bohen, Eric Lange, Hugh Dillon, Tantoo Cardinal; Data di uscita: 5 aprile.



Breve sinossi: L’agente dell’FBI Jane Banner raggiunge l’innevato Wyoming per risolvere un misterioso caso di omicidio. Ad aiutarla un enigmatico cacciatore, esperto del territorio. Ben resto le indagini condurranno i due lungo un abisso di violenza e orrore.

IL GIOVANE KARL MARX

Regia: Roaul Peck; Genere: Biografico, storico; Cast principale: August Diehl, Vicky Krieps, Stefan Konarske, Olivier Gourmet, Hannah Steele, Alexander Scheer, Hans-Uwe Bauer, Michael Brandner, Ivan Franek; Data di uscita: 5 aprile.



Breve sinossi: Un giovane e intellettuale Karl Marx conosce Friederich Engels. I due stringono da subito un forte legame di amicizia che li porterà a rafforzare i loro ideali di protezione nei confronti dei diritti dei lavoratori, fino alla stesura del manifesto del Partito Comunista.

IL MISTERO DI DONALD C.

Regia: James Marsh; Genere: Biografico, drammatico, avventura; Cast principale: Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis, Jonathan Bailey, Sebastian Armesto, Adrian Schiller, Mark Gatiss, Genevieve Gaunt, Andrew Buchan, Ken Stott, Oliver Maltman, Simon McBurney; Data di uscita: 5 aprile.



Breve sinossi: Il velista e commerciante Donald Crowhurst, sfiancato da continui problemi economici, decide di prendere parte alla più pericolosa e affascinante regata del mondo: la Golden Globe Race del 1968.

LOVERS

Regia: Matteo Vicino; Genere: Commedia; Cast principale: Primo Reggiani, Margherita Mannino, Ivano Marescotti, Antonietta Bello, Luca Nucera, Massimiliano Loizzi; Data di uscita: 5 aprile.



Breve sinossi: Quattro personaggi per quattro storie d’amore accomunate da passione, tradimenti e crescita individuale. Un viaggio personale tra le complessità dei rapporti romantici e sulla loro imprevedibilità.

NELLA TANA DEI LUPI

Regia: Christian Gudegast; Genere: Thriller, azione; Cast principale: Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr., Brian Van Holt, Eric Braeden, Maurice Compte, Evan Jones, Jordan Bridges, Lewis Tan, Mo McRae, Michael Papajohn, Dawn Olivieri, Kaiwi Lyman, Meadow Williams; Data di uscita: 5 aprile.



Breve sinossi: L’incallito criminale Ray Merriman progetta assieme alla sua banda una rapina alla Federal Reserv Bank di Los Angeles. A fronteggiarli c’é Nick O’Brien, l’agguerrito capo squadra della sezione anticrimine della polizia.

QUANTO BASTA

Regia: Francesco Falaschi; Genere: Commedia; Cast principale: Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Nicola Siri, Mirko Frezza, Benedetta Porcaroli, Alessandro Haber, Gianfranco Gallo, Lucia Batassa, Giuseppe Laudisa; Data di uscita: 5 aprile.



Breve sinossi: Arturo é un giovane chef molto talentuoso, ma incline a eccessivi sfoghi di rabbia e preda di un esagerato cinismo. Dopo essere finito in carcere per una rissa, é costretto a partecipare a lavori sociali presso un istituto di cucina per pazienti autistici. Lì conoscerà Anna e il giovane Guido...

SUCCEDE

Regia: Francesca Mazzoleni; Genere: Commedia; Cast principale: Margherita Morchio, Matteo Oscar Giuggioli, Matilde Passera, Francesca Inaudi, Brando Pacitto, Giovanni Anzaldo, Luca Elmi, Giampiero Judica; Data di uscita: 5 aprile.



Breve sinossi: Margherita é un’adolescente che vive nel suo piccolo Eden personale: é circondata da amici fidati con cui condivide ogni passione, é benvoluta dalla propria famiglia e il futuro non la spaventa. Crescere non é affatto facile, ma il coraggio e la capacità di accettare ogni imprevisto che la vita offre può rivelarsi un’arma vincente. Anche se...

THE CONSTITUTION – DUE INSOLITE STORIE D’AMORE

Regia: Rajko Grlic; Genere: Commedia; Cast principale: Nebojsa Glogovac, Dejan Acimovic, Ksenija Marinkovic, Bozidar Smiljanic, Mladen Hren, Matija Cigir; Data di uscita: 5 aprile.



Breve sinossi: Vjeko é un insegnante costretto a una quotidianità grigia e deprimente: vive con suo padre allettato e ha perduto l’amore della sua vita. Trova un pò di serenità solo durante le abituali passeggiate notturne, vestito e truccato da donna. Ma una di quelle notti accade l’irreparabile...

THE WICKED GIFT

Regia: Roberto D’Antona; Genere: Horror, thriller; Cast principale: Roberto D’Antona, Annamaria Lorusso, Francesco Emulo, Kateryna Korchynska, Michael Segal, Alice Viganò, David White, Mirko D’Antona; Data di uscita: 5 aprile.



Breve sinossi: Ethan soffre di insonnia cronica da diversi anni. La sua condizione lo porta a scontrarsi con incubi feroci dai quali non riesce a liberarsi. Essendo convinto che la sua situazione sia davvero disperata, ricorre a una medium, che tenta di aiutarlo grazie a un procedimento ipnotico. In questo modo Ethan scopre la vera e oscura natura dei suoi demoni interiori.