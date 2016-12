Uscite al cinema, 6-12 aprile 2016

Molte uscite in sala nel periodo dal 6 al 12 aprile: il ritorno sul grande schermo di Stefano Accorsi; la nuova e irriverente commedia con protagonista uno scatenato Sacha Baron Cohen; un agghiacciante documentario-inchiesta sull’incidente di della centrale nucleare di Chernobyl; il nuovo capitolo della saga fantasy ambientata nell’universo immaginifico de La bella addormentata nel bosco. Correte al cinema!

BANAT – IL VIAGGIO

Regia: Adriano Valerio; Genere: Drammatico; Cast principale: Edoardo Gabbriellini, Elena Radonicich, Stefan Velniciuc, Piera Degli Esposti, Ovanes Torosian; Data di uscita: 7 aprile.



Breve sinossi: Ivo e Clara sono alla ricerca di stabilità: incontratisi per puro caso, vengono subito divisi da esigenze di lavoro, che costringeranno Ivo a stabilirsi in Romania, mentre Clara dovrà rimanere nella sua Bari. Ma quando Clara perde il lavoro e decide di raggiungere Ivo, le loro vite spianeranno la strada verso un futuro radioso...

BRICIOLE SUL MARE

Regia: Walter Nestola; Genere: Commedia; Cast principale: Sergio Friscia, Walter Nestola,Lorena Noce, Guido Cerniglia; Data di uscita: 8 aprile.



Breve sinossi: Durante una battuta di pesca, un pescatore salentino si addormenta sulla sua barchetta. Al risveglio, si accorgerà di essere giunto fino in acque siciliane e lì conoscerà Salvo, che cambierà per sempre la sua vita...

CHE COS’E’ UN MANRICO

Regia: Antonio Morabito; Genere: Documentario; Data di uscita: 7 aprile.



Breve sinossi: Manrico è un ex-giocatore di hockey, costretto su una sedia a rotelle per colpa della distrofia. Il documentario segue l’ironico e sorridente Manrico per una settimana, alle prese con le difficoltà di vivere una vita a Roma, tra impedimenti, limiti fisici e, soprattutto, sociali.

GRIMSBY – ATTENTI A QUELL’ALTRO

Regia: Louis Leterrier; Genere: Commedia; Cast principale: Sacha Baron Cohen, Mark Strong,Annabelle Wallis, David Harewood, Johnny Vegas; Data di uscita: 7 aprile.



Breve sinossi: Nobby e Sebastian sono due fratelli divisi dalla nascita. Quando Nobby scopre che il fratello vive a Londra, decide di raggiungerlo: quel che non sospetta, però, è che Sebastian è un killer dell’MI6. Basta poco per far deflagrare la situazione, tra gag irrisorie e comicità travolgente e (a tratti) scorretta!

IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO

Regia: Cedric Nicolas-Troyan; Genere: Fantasy; Cast principale: Chris Hemsworth, Jessica Chastain,Emily Blunt, Charlize Theron, Sam Claflin,Sheridan Smith, Sophie Cookson, Colin Morgan, Nick Frost, Rob Brydon, Alexandra Roach, Sam Hazeldine; Data di uscita: 6 aprile.



Breve sinossi: Freya, sorella buona della perfida strega Malefica, viene tradita dalla stessa e, dopo aver scatenato il suo potere glaciale, si rifugia in una fortezza tra i ghiacci. Lì, preparerà un esercito, per combattere e sconfiggere chi le rubò il suo bene più prezioso...

IL COMPLOTTO DI CHERNOBYL – THE RUSSIAN WOODPECKER

Regia: Chad Gracia; Genere: Documentario; Data di uscita: 7 aprile.



Breve sinossi: Fedor è un artista, vittima del contagio delle radiazioni a seguito dell’incidente della centrale nucleare di Chernobyl. Una volta adulto, decide di scavare a fondo sul terrificante disastro e, pian piano, in lui inzia a prendere corpo un sospetto più vicino che mai alla verità: e se l’incidente di Chernobyl non fosse stato davvero un incidente, ma un piano escogitato ed eseguito alla perfezione dal governo russo?

L’ETA’ D’ORO

Regia: Emanuela Piovano; Genere: Drammatico; Cast principale: Laura Morante, Giulio Scarpati,Gabriele Dell’Aiera, Gigio Alberti, Eugenia Costantini, Stefano Fresi, Pietro De Silva ,Giselda Volodi, Elena Cotta, Adriano Aprà; Data di uscita: 7 aprile.



Breve sinossi: Arabella e suo figlio Sid hanno vissuto anni di incomprensioni. Ma quando arriva il momento di riappacificarsi e scacciare i fantasmi e i rancori del passato, i due si rendono conto che la vita riserva sempre delle sorprese inaspettate...

MISTER CHOCOLAT

Regia: Roschdy Zem; Genere: Biografico; Cast principale: Omar Sy, Noémie Lvovsky, James Thiérrée, Frédéric Pierrot; Data di uscita: 7 aprile.



Breve sinossi: La storia di Rafael Padilla, in arte Mister Chocolat, primo artista nero a calcare un palcoscenico francese. Una vita dedita all’arte e allo sconfinato potere della risata.

TROPPO NAPOLETANO

Regia: Gianluca Ansanelli; Genere: Commedia; Cast principale: Serena Rossi, Luigi Esposito,Gennaro Guazzo, Salvatore Misticone,Giovanni Esposito, Gianni Ferreri, Nunzia Schiano, Loredana Simioli, Luigi Attrice,Rosaria De Cicco, Gianni Parisi; Data di uscita: 7 aprile.



Breve sinossi: Ciro è un bambino che ha perso il padre, cantante neomelodico napoletano. Intristito e immalinconito, Ciro viene portato da uno psicologo, che capirà presto quanto il giovane non soffra solo per la perdita del genitore, ma anche per alcune delusioni sentimentali...

UNA NOTTE CON LA REGINA

Regia: Julia Jarrold Genere: Commedia; Cast principale: Emily Watson, Sarah Gadon, Rupert Everett, Roger Allam, Jack Gordon; Data di uscita: 7 aprile.



Breve sinossi: Londra, 8 maggio 1945. Nel giorno in cui i nazisti si arrendono agli Alleati, in tutto il Regno Unito una folla in deliro festeggia la fine della guerra. Anche la regina Margaret Windsor decide di trascorrere una notte di divertimento e, seguita come un’ombra dalla sorella Elizabeth, sgattaiola dall’hotelRitz per festeggiare e conforndersi tra la folla riversa in strada...

VELOCE COME IL VENTO

Regia: Matteo Rovere; Genere: Drammatico; Cast principale: Stefano Accorsi, Matilda De Angelis,Paolo Graziosi, Roberta Mattei, Lorenzo Gioielli, Giulio Pugnaghi; Data di uscita: 7 aprile.



Breve sinossi: Giulia è un pilota talentuoso che corre in gare automobilistiche nel campionato GT. Dopo aver perso il padre, si ritroverà a lottare sul circuito da sola, ma il ritorno del fratello Loris, ex-pilota caduto in disgrazia, le cambierà la vita per sempre.

VICTOR – LA STORIA SEGRETA DEL DOTTOR FRANKENSTEIN

Regia: Paul McGuigan; Genere: Horror; Cast principale: Daniel Radcliffe, James McAvoy,Jessica Brown Findlay, Andrew Scott, Mark Gatiss, Valene Kane, Daniel Mays; Data di uscita: 7 aprile.



Breve sinossi: Variante del celebre capolavoro letterario scritto da Mary Shelley, sulla storia del controverso dottor Victor Frankesnstein, stavolta raccontata dal punto di vista del suo fedele assistente Igor Strausman.