Uscite al cinema, 6-12 luglio 2016

Cosa ci attende in sala dal 6 al 12 luglio? L’horror agghiacciante e sorprendente di David Robert Mitchell; il nuovo fanta-thriller del maestro Terry Gilliam, che prova a tornare ai vecchi fasti di Brazil; il ritorno delle scatenatissime tartarughe ninja; il nuovo film diretto e interpretato da Xavier Dolan.

IT FOLLOWS

Regia: David Robert Mitchell; Genere: Horror; Cast principale: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Jake Weary, Daniel Zovatto, Olivia Luccardi, Lili Sepe; Data di uscita: 6 luglio.



Breve sinossi: Jay è una ragazza che desidera vivere a pieno la sua adolescenza, confrontandosi apertamente con il mondo del college, avere un fidanzato e prepararsi a diventare adulta. Ma un giorno qualcuno o qualcosa inizia a inseguirla...trasformando la sua vita in un inferno a occhi aperti!

PRESS

Regia: Paolo Bertino, Alessandro Isetta; Genere: Commedia; Cast principale: Mario Acampa, Gianluca Guastella; Data di uscita: 7 luglio.



Breve sinossi: Maurizio è un giornalista di Rete Universal, una rete televisiva regionale. Preoccupato dai tagli al budget e al personale, decie di infondere nuovo brio al suo lavoro, inventando di sana pianta alcuni servizi. Si fa aiutare da Luca, suo fedele cameraman, tuttavia restio a gettarsi in questa crociata. Ovviamente, non tutto filerà liscio come l’olio...

TARTARUGHE NINJA 2 – FUORI DALL’OMBRA

Regia: Dave Green; Genere: Avventura, azione; Cast principale: Stephen Amell, Megan Fox, Laura Linney, Alan Ritchson, Will Arnett, Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, William Fichtner, Brian Tee, Tyler Perry, Gary Anthony Williams, Stephen Farrelly; Data di uscita: 7 luglio.



Breve sinossi: Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raffaello, le quattro inarrestabili tartarughe ninja, sono tornati! E stavolta dovranno scontrarsi contro un avversario forse ben più temibile dell’acerrimo rivale Shredder: il crudele Krang!

THE ZERO THEOREM

Regia: Terry Gilliam; Genere: Fantascienza, thriller; Cast principale: Christoph Waltz, Melanie Thierry,David Thewlis, Lucas Hedges, Matt Damon,Tilda Swinton, Sanjeev Bhaskar, Peter Stormare, Ben Whishaw; Data di uscita: 7 luglio.



Breve sinossi: Qohen Leth è un eccentrico genio matematico che vive come un eremita in una cappella bruciata da un rogo. La civiltà è controllata da una fitta rete di corporazioni tenute sotto scacco da un’entità all’apice della primade sociale, chiamata semplicemente Management. Qohen sta lavorando a un progetto che lo assilla da molti anni: risolvere il Teorema Zero, che lo condurrà verso la scoperta del senso della vita. Ovviamente, anche Management è intenzionata a scoprirlo e Qohen dovrà guardarsi le spalle, braccato dalla spietata lobby padrona.

TOM A LA FERME

Regia: Xavier Dolan; Genere: Drammatico; Cast principale: Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal,Lise Roy, Evelyne Brochu; Data di uscita: 6 luglio.



Breve sinossi: Tom, giovane pubblicitario in carriera, si reca presso la fattoria del defunto amante per assistere ai funerali. Una volta giunto, conoscerà la madre del ragazzo, scoprendo che la verità sulla vita dell’ex amante non era poi così limpida come aveva da sempre creduto...

TOXIC JUNGLE

Regia: Gianfranco Quattrini; Genere: Biografico, musicale; Cast principale: Robertino Granados, Manuel Fanego, Emiliano Carrazone , Camila Perissé; Data di uscita: 7 luglio.



Breve sinossi: Film biografico che narra la nascita e la carriera della band rock-psichedelica argentina fondata dai fratelli Santoro, sull’onda dei rivoluzionari e ruggenti anni Sessanta.