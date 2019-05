Uscite al cinema, 6-12 maggio 2019

Sono dodici i nuovi titoli in uscita tra il 6 e il 12 maggio, tra i quali: il nuovo adattamento del romanzo di Stephen King, Pet Sematary, con protagonisti Jason Clarke e John Lithgow; il nuovo dramma diretto dal maestro cinese Jia Zhangke; un docu-film sull’atleta-personaggio John McEnroe e sulla visione del cinema nel tennis; un film in solitaria per il pokemon Pikachu nel ruolo di investigatore, diretto da Rob Letterman; un documentario sulla vita e l’estro artistico di Peter Greenaway.

CHE FARE QUANDO IL MONDO É IN FIAMME?

Regia: Roberto Minervini; Genere: Documentario; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: Un documentario che si focalizza sulle vite di individui costretti ad affrontare una quotidianità affatto semplice, schiacciati dal peso dei pregiudizi americani sulla questione razziale...

I FIGLI DEL FIUME GIALLO

Regia: Zhangke Jia; Genere: DRammatico; Cast principale: Zhao Tao, Liao Fan, Yi Nan Diao; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: Quiao é una ballerina che si innamora di Bin, un gangster ambizioso. Quando finisce coinvolta in una spratoria per proteggere il suo amato, Quiao finisce in galera e diverrà la protagonista di un nuovo e inatteso capitolo della sua anonima vita...

IL GRANDE SPIRITO

Regia: Sergio Rubini; Genere: Commedia; Cast principale: Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Bianca Guaccero, Ivana Lotito, Alessandro Giallocosta, Ilaria Cangialosi, Geno Diana, Antonio Andrisani, Cosimo Attanasio, Totò Onnis, Nicola Valenzano, Antonia Basta, Ivan Dario Buono, Pierluigi Corallo, Fabio Scaravilli, Serena Tondo, Tota Pinuccio; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: Durante una rapina, Tonino, stanco del trattamento che gli riservano i suoi compagni-complici, ruba tutta la refurtiva e fugge via...

JOHN MCENROE – L’IMPERO DELLA PERFEZIONE

Regia: Julien Faraut; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 6 maggio.



Breve sinossi: Non un semplice docu-film sul grande tennista inglese John McEnroe, ma uno sguardo analitico sul rapporto tra cinema e tennis, atleta e protagonista...

L’ALFABETO DI PETER GREENAWAY

Regia: Saskia Boddeke; Genere: Documentario, biografico; Cast principale: Peter Greenaway, Pip Greenaway; Data di uscita: 12 maggio.



Breve sinossi: Un docu-film che scava e sonda la vita e l’anima di uno degli artisti più controversi e amati degli ultimi trent’anni...

LA CITTÀ CHE CURA

Regia: Erika Rossi; Genere: Documentario; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: Roberto, Plinio e Maurizio. Tre individui diversi per tre storie sature di dramma, in bilico tra feroce realtà di periferia e rimpianti di una vita...

PET SEMATARY

Regia: Dennis Widmyer; Genere: Horror; Cast principale: Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz, Hugo Lavoie, Maria Herrera, Jeté Laurence, Lucas Lavoie, Alyssa Brooke Levine, Obssa Ahmed; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: Il dottor Luis Creed si trasferisce insieme alla propria famiglia in una placida cittadina del Maine. Lì, nei meandri di un bosco tenebroso, si nasconde un luogo pervaso da forze oscure...

POKEMON DETECTIVE PIKACHU

Regia: Rob Letterman; Genere: Animazione, giallo, avventura; Cast principale: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Bill Nighy, Suki Waterhouse, Rita Ora; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: Il dottor Harry Goodman é misteriosamente scomparso, senza lasciar traccia. Suo figlio Tim é intenzionato a svelare il mistero e lo farà, grazie all’aiuto di un detective molto particolare: Pikachu!

RED JOAN

Regia: Trevor Nuun; Genere: Drammatico; Cast principale: Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes, Tereza Srbova, Laurence Spellman, Robin Soans, Kevin Fuller, Simon Ludders, Ciaran Owens, Jamie Yeates, Stephen Boxer, Ben Miles; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: Joan Stanley é un’anziana casalinga. Un giorno viene arrestata con l’accusa di esre un’ex spia russai tempi del college...

SOLO COSE BELLE

Regia: Kristian Gianfreda; Genere: Commedia; Cast principale: Idamaria Recati, Luigi Navarra, Giorgio Borghetti, Carlo Maria Rossi, Barbara Abbondanza, Marco Brambini, Patrizia Bollini, Riccardo Trentadue, Erica Zambelli, Caterina Gramaglia, Federica Pocaterra, Daniele Romualdi; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: Benedetta vive una vita serena, am un giorno conosce un gruppo di persone che raggiungono il suo paesino: sono persone che hanno vissuto una vita ardua, appesantita da problemi e storture di vario tipo...

TED BUNDY – FASCINO CRIMINALE

Regia: Joe Berlinger; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Zac Efron, Lily Collins, Haley Joel Osment, Kaya Scodelario, John Malkovich, Jim Parsons, Jeffrey Donovan, Angela Sarafyan, Brian Geraghty, Dylan Baker, Joe Berlinger, Terry Kinney; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: La storia di Ted Bundy, serial killer vissuto negli U.S.A. negli anni Settanta...

TUTTI PAZZI A TEL AVIV

Regia: Sameh Zoabi; Genere: Commedia; Cast principale: Kais Nashif, Lubna Azabal, Maisa Abd Elhadi, Nadim Sawalha, Salim Dau, Yousef ’Joe’ Sweid, Amer Hlehel; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: Salam é un famoso attore in un’amattissima soap-opera israeliana, ma anche la televisione é minacciata dalle angherie di un cinico generale...