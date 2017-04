Uscite al cinema, 6-7 aprile 2017

Ben 14 nuovi film vi aspettano al cinema, in uscita tra il 6 e 7 aprile, tra cui: l’adattamento live-action del famosissimo gruppo di eroi Power Rangers; l’ultimo e acclamato lavoro di Aki Kaurismäki; un thriller coniugale con protagonisti Sergio Castellitto e Margherita Buy, diretto da Alex Infascelli; un documentario diretto da Francesco Munzi sul decennio 1967-77 tra scontri e rivolte in Italia; il quinto (e ultimo?) capitolo della sanguinaria saga Underworld.

ASSALTO AL CIELO

Regia: Francesco Munzi; Genere: Documentario; Data di uscita: 6 aprile.

_ Breve sinossi: Un documentario che rievoca i movimenti rivoluzionari esplosi in Italia tra il 1967 e il 1977. Le rivolte axtra-parlamentari di gruppi organizzati di giovani con l’obiettivo di sferrare quel tanto agognato assalto al cielo per raggiungere un sogno forse irrealizzabile.

I PUFFI – VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA

Regia: Kelly Asbury; Genere: Animazione, commedia, avventura; Cast principale: Demi Lovato, Rainn Wilson, Joe Manganiello, Jack McBrayer, Danny Pudi, Mandy Patinkin; Data di uscita: 6 aprile.

_ Breve sinossi: I puffi alla ricerca di un villaggio misterioso all’interno di una foresta popolata da esseri magici. Un viaggio che li costringerà ad affrontare di nuovo il perfido Gargamella e a scoprire un incredibile segreto riguradante la loro storia!

IL SEGRETO

Regia: Jim Sheridan; Genere: Drammatico; Cast principale: Rooney Mara, Eric Bana, Theo James, Aidan Turner, Vanessa Redgrave, Jack Reynor, Susan Lynch; Data di uscita: 6 aprile.

_ Breve sinossi: Rose è una donna che nasconde un segreto: il suo passato travagliato che, una volta venuto a galla, la mostrerà agli occhi di tutti come una donna diversa.

LA MECCANICA DELLE OMBRE

Regia: Thomas Kruithof; Genere: Thriller; Cast principale: François Cluzet, Alba Rohrwacher, Denis Podalydes, Sami Bouajila, Simon Abkarian, Daniel Hanssens, Bruno Georis; Data di uscita: 6 aprile.

_ Breve sinossi: Duval, ex alcolista, non riesce più a dormire e a trovare un lavoro che gli permetta di riacquisire la serenità. Quando viene contattato e assunto da una misteriosa organizzazione con l’incarico di occuparsi di trascrizioni di intercettazioni telefoniche, rimarrà invischiato in giochi di potere e subdole cospirazioni.

LA PARRUCCHIERA

Regia: Stefano Incerti; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Pina Turco, Massimiliano Gallo, Cristina Donadio, Tony Tammaro, Arturo Muselli, Lucianna De Falco, Alessandra Borgia, Ernesto Mahieux; Data di uscita: 6 aprile.

_ Breve sinossi: La bella Rosa lavora come aiutante in un negozio di parrucchiere gestito da Lello e sua moglie Patrizia nel quartiere spagnolo di Napoli. Stufa delle pressanti avances dell’uomo, Rosa si licenzia, decidendo di aprire un’attività tutta sua con alcune amiche. Ma dovrà vedersela con l’agguerrita concorrenza...

L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA

Regia: Aki Kaurismäki; Genere: Drammatico; Cast principale: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, Janne Hyytiäinen, Kaija Pakarinen; Data di uscita: 6 aprile.

_ Breve sinossi: Un rappresentante di camicie e un giovane rifugiato siriano si incontrano un pò per caso e decidono di aprire un ristorante per dare una svolta alle loro vite. Un modo per fuggire da un presente oppressivo e scrivere un futuro fino a quel momento insperato.

LIBERE, SORRIDENTI, INNAMORATE

Regia: Maysaloun Hamoud; Genere: Drammatico; Cast principale: Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, Mouna Hawa; Data di uscita: 6 aprile.

_ Breve sinossi: Tre ragazze arabe a Tel Aviv in cerca di serenità e libertà. Libere da pregiudizi e vincoli morali, le protagoniste cercheranno di assaporare la vita come se non esistessero pressioni o conflitti nel loro piccolo anfratto di realtà. Libere, sorridenti e innamorate, proprio come tutte dovrebbero essere.

MMA LOVE NEVER DIES

Regia: Riccardo Ferrero; Genere: Drammatico; Cast principale: Claudio Del Falco, Roberta Giarrusso, Luca Lionello, Tomas Arana, Maurizio Mattioli, Antonella Ponziani, Maya Ferrero, Piero Concilietti, Michele Verginelli, Davide Ferretti, Marco Leonardi, Sergio Friscia; Data di uscita: 6 aprile.

_ Breve sinossi: Michele Falco è un campione affermato all’interno del circuito di lotta libera MMA. Un professionista senza macchia e paura che dovrà opporsi al losco traffico di incontri clandestini, racket e sfruttamento perpetrato dalla malavita.

OVUNQUE TU SARAI

Regia: Roberto Capucci; Genere: Commedia; Cast principale: Alessandro Preziosi, Andrea Pisani, Alice Pagani, Antonio Catania, Enrico Oetiker, Greta Menchi, Il Pancio, Alberto Farina, Luca Filippi, Armando Quaranta, David Zheng, Francesco Russo, Johnny Zheng; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Quattro amici in viaggio verso Madrid per festeggiare l’addio al celibato di uno di loro. In verità, il vero obiettivo dei quattro è quello di assistere alla partita di Champions League della loro squadra del cuore. Ma il futuro ha in serbo per loro un incontro che stravolgerà le loro vite...

PIANI PARALLELI

Regia: Gianni Di Capua; Genere: Documentario, biografico, musicale; Data di uscita: 7 aprile.

_ Breve sinossi: Mazzarino, Steve Swallow, Adam Nussbaum, Fabrizio Bosso, Paolo Silvestri. Musicisti e il loro genio artisitco a confronto. Un viaggio nell’anima del jazz e del lavoro di autentici geni creativi.

PICCOLI CRIMINI CONIUGALI

Regia: Alex Infascelli; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Sergio Castellitto, Margherita Buy; Data di uscita: 6 aprile.

_ Breve sinossi: Un uomo torna a casa da sua moglie dopo essere stato vittima di un incidente che gli è costato la memoria. I due cercheranno di ricostruire un passato coniugale privo di ombre. Ma pian piano, molti segreti emergono da un passato per troppo tempo sopito...

POWER RANGERS

Regia: Dean Israelite; Genere: Fantasy, avventura, azione; Cast principale: Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G., Ludi Lin, Bill Hader, Elizabeth Banks, Bryan Cranston, Sarah Grey, Anjali Jay, Patrick Sabongui, David Denman; Data di uscita: 6 aprile.

_ Breve sinossi: Nella placida cittadina di Angel Grove, cinque ragazzi ricevono in dono da un’entità aliena il potere che li trasformerà in Power Rangers! Una squadra di difensori della giustizia che dovrà sconfiggere la perfida strega Rita Repulsa, ostinata a ottenere vendetta sulle forze del bene!

THE STARTUP

Regia: Alessandro D’Alatri; Genere: Drammatico, biografico; Cast principale: Andrea Arcangeli, Paola Calliari, Matilde Gioli, Luca Di Giovanni, Matteo Leoni, Guglielmo Poggi, Lidia Vitale, Federigo Ceci, Loris Loddi, Massimiliano Gallo; Data di uscita: 6 aprile.

_ Breve sinossi: Matteo Achilli è un ragazzo romano che, dopo l’ennesimo tentativo andato a male di costruirsi un futuro importante, realizza un social network utile per coordinare al meglio le domande e le offerte di lavoro. Ma numerose insidie si nascondono dietro l’angolo...

UNDERWORLD – BLOOD WARS

Regia: Anna Foerster; Genere: Fantasy, horror, azione; Cast principale: Kate Beckinsale, Tobias Menzies, Theo James, Charles Dance, James Faulkner, Lara Pulver, Peter Andersson, Clementine Nicholson, Bradley James, Daisy Head, Oliver Stark; Data di uscita: 6 aprile.

_ Breve sinossi: Quinto capitolo della saga horror-fantasy che vede i Lycans affrontare i clan di Vampiri in una spietata guerra senza esclusione di colpe. Anche stavolta la vampira guerriera Selene sarà chiamata a proteggere l’equilibrio tra le due fazioni.