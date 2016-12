Uscite al cinema, 6-7 dicembre 2016

Otto nuovi titoli in uscita il 6 e 7 dicembre, tra cui: la favola dolce-amara con protagonista Viggo Mortensen; l’ultimo film del prodigio Xavier Dolan; il ritorno del Babbo Natale sboccacciato interpretato da Billy Bob Thornton; un documentario sulle baby-gang napoletane diretto da Michele Santoro.

BABBO BASTARDO 2

Regia: Mark Waters; Genere: Commedia; Cast principale: Billy Bob Thornton, Tony Cox, Christina Hendricks, Kathy Bates, Brett Kelly, Ryan Hansen, Valérie Wiseman, Selah Victor; Data di uscita: 7 dicembre.



Breve sinossi: Willie Soke, il Babbo Natale più iconoclasta del grande schermo è tornato: cinico, sboccacciato, maleducato e con seri problemi d’alcolismo, si riunisce al fedele aiutante Marcus e a sua madre per derubare un ente benefico di Chicago durante la vigilia di Natale!

CAPTAIN FANTASTIC

Regia: Matt Ross; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Kathryn Hahn; Data di uscita: 7 dicembre.



Breve sinossi: Ben vive con i suoi figli nel cuore delle foreste del Pacifico nord-occidentale, tentando di crescerli in modo tale che instaurino un profondo legame con la natura e non vengano assuefatti dal mondo artificiale che li aspetta al di fuori. Ma quando la morte della moglie costringe Ben e i ragazzi a raggiungere la città, i giovani verranno messi a dura prova da un mondo che non hanno mai imparato a conoscere...

E’ SOLO LA FINE DEL MONDO

Regia: Xavier Dolan; Genere: Drammatico; Cast principale: Léa Seydoux, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel, Nathalie Baye; Data di uscita: 7 dicembre.



Breve sinossi: Louis è uno scrittore che, dopo dodici anni di assenza, decide di tornare dalla sua famiglia per renderla partecipe di una brutta notizia. L’ansia e l’incertezza del ritorno a casa lo assillano, ma quanto potrà mai essere difficile e minaccioso un unico pranzo in famiglia?

LA FESTA PRIMA DELLE FESTE

Regia: Josh Gordon, Will Speck; Genere: Commedia; Cast principale: Kate McKinnon, Olivia Munn, Jennifer Aniston, Jamie Chung, Jason Bateman, T.J. Miller, Abbey Lee, Courtney B. Vance, Matt Walsh, Jillian Bell, Rob Corddry, Randall Park, Oliver Cooper; Data di uscita: 7 dicembre.



Breve sinossi: Quando la filiale di un’azienda sta per chiudere i battenti, ma rimane un’unica occasione per tentare di salvare la situazione e aprire la strada verso nuovi accordi, quale rimedio migliore di una festa pre-natalizia? Nessuno...basta solo divertirsi e scatenarsi il più possibile!

NON C’e’ PIU’ RELIGIONE

Regia: Luca Miniero; Genere: Commedia; Cast principale: Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Angela Finocchiaro, Nabiha Akkari, Giovanni Esposito, Roberto Herlitzka, Giovanni Cacioppo, Laura Adriani, Massimo De Lorenzo, Mehdi Meskar; Data di uscita: 7 dicembre.



Breve sinossi: Nella piccola isola di Porto Buio, in pieno clima natalizio, è tempo di preparare il presepe: ma il bambinello, le bestie altri personaggi sono cresciuti o stanno cambiando e bisogna trovare una soluzione per rimpiazzare chi ha deciso di guardare oltre la monotonia...

ROBINU’

Regia: Michele Santoro; Genere: Documentario; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Affresco crudele sulla Napoli dei nostri giorni, nella quale baby-gang di giovani soldati si combattono per strada a colpi di fucile e nera filosofia di vita. Una generazione che non conosce la giovinezza e la spensieratezza che questa comporta, schiacciata dal peso della malavita e dalla mancanza di sani valori.

SHUT IN

Regia: Farren Blackburn; Genere: Thriller; Cast principale: Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt, Charlie Heaton, David Cubitt, Tim Post, Crystal Balint, Clémentine Poidatz; Data di uscita: 7 dicembre.

_ Breve sinossi: Mary è una psicologa infantile che, costretta a lavorare in casa per poter prendersi cura del figlio Stephen in stato comatoso, vittima di un incidente, un giorno viene a conoscenza della scomparsa di Tom, un bimbo suo paziente. Un accadimento misterioso che le stravolgerà la vita.

UNA VITA DA GATTO

Regia: Barry Sonnenfeld; Genere: Commedia; Cast principale: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell, Christopher Walken, Teddy Sears, Mark Consuelos, Cheryl Hines; Data di uscita: 7 dicembre.



Breve sinossi: Tom è un ricco uomo d’affari che, per colpa di uno stile di vita prorompente, si è allontanato dagli affetti di sua moglie e sua figlia. Per farsi perdonare decide di regalare un gatto alla piccola, ma di ritorno verso casa resta vittima di un incidente d’auto: al suo risveglio si accorgerà con stupore di essere intrappolato nel corpo del gatto!