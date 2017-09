Uscite al cinema, 6-8 settembre 2017

Sono undici le nuove uscite previste tra il 6 e l’8 settembre, tra le quali: la scanzonata e adrenalinica commedia-action diretta da Edgar Wright; il biopic sulla leggenda del rap Tupac Shakur; il nuovo film di Silvio Soldini, con protagonisti Valeria Golino e Adriano Giannini; l’adattamento del romanzo La battaglia di John Steinbeck, diretto e interpretato da James Franco; un legal-thriller con protagonista una cinica e tenebrosa Jessica Chastain; un horror immerso tra pittura, sangue ed heavy metal!

ALL EYEZ ON ME

Regia: Benny Boom; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Demetrius Shipp Jr., Lauren Cohan, Danai Jekesai Gurira, Jamal Woolard, Katerina Graham, Dominic L. Santana; Data di uscita: 7 settembre. Breve sinossi: La storia e l’impronta sulla comunitá nera americana della leggenda del rap Tupac Shakur, ucciso nel fior fiore della sua carriera. Un frammento tragico dell’America urbana degli anni Novanta.

BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA

Regia: Edgar Wright; Genere: Commedia, azione; Cast principale: Gustavo Caputo, Antonio Carluccio, Claudio Giangreco, Celeste Casciaro, Davide Riso, Alessandra de Luca; Data di uscita: 7 settembre. Breve sinossi: Baby é un teenager che soffre fin da piccolo di un disturbo cronico: avverte continuamente un ronzio nelle orecchie. Ma Baby é anche un talento naturale alla guida e, armato di cuffiette, tanta musica e determinazione, finisce col collaborare con degli astuti e imprevedibili criminali, capeggiati dal misterioso Doc...

DOVE CADONO LE OMBRE

Regia: Valentina Pedicini; Genere: Drammatico; Cast principale: Elena Cotta, Federica Rosellini, Josafat Vagni, Lucrezia Guidone; Data di uscita: 6 settembre. Breve sinossi: Anna é un’infermiera di una clinica per anziani. Ma la donna é, in realtá, una sopravvissuta al mostruoso tentativo di sterminio genetico del popolo nomade degli Jenisch, praticato in Svizzera tra il 1926 e il 1973. Anna ha impiegato una vita a seppellire una volta per tutte il suo orrido passato, ma quando conosce un’anziana di nome Gertrud, ecco che le porte dell’inferno si spalancano nuovamente...

FOTTUTE!

Regia: Jonathan Levine; Genere: Commedia; Cast principale: Amy Schumer, Goldie Hawn, Ike Barinholtz, Christopher Meloni, Randall Park, Óscar Jaenada, Tom Bateman, Wanda Sykes, Colin Quinn; Data di uscita: 7 settembre. Breve sinossi: Emily acquista due biglietti per l’Ecuador, per potersi finalmente godere la vacanza che sogna con il suo fidanzato. Ma quando il compagno rifiuta la proposta e la lascia, Emily torna da sua madre, inconsapevole che sará proprio la donna ad accompagnarla in un viaggio durante il quale ne succederanno di tutti i colori!

IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE

Regia: Silvio Soldini; Genere: Drammatico, sentimentale; Cast principale: Valeria Golino, Adriano Giannini, Arianna Scommegna, Laura Adriani, Anna Ferzetti, Beniamino Marcone, Mattia Sbragia, Roberto De Francesco, Giuseppe Cederna, Valentina Carnelutti; Data di uscita: 8 settembre. Breve sinossi: Emma é un’osteopata ed é cieca fin dalla nascita: tuttavia la donna non si é mai arresa al suo handicap, affrontando la vita con leggerezza e spigliatezza. Un giorno conosce Teo, uomo cinico e arrivista, il quale rimane affascinato da una donna all’apparenza cosí fragile, eppure determinata. Tra i due si instaurerá un legame speciale...

IN DUBIOUS BATTLE – IL CORAGGIO DEGLI ULTIMI

Regia: James Franco; Genere: Drammatico, storico; Cast principale: James Franco, Selena Gomez, Bryan Cranston, Robert Duvall, Vincent D’Onofrio, Sam Shepard, Danny McBride, Ed Harris, John Savage, Analeigh Tipton, Ashley Greene, Josh Hutcherson, Zach Braff, Ahna O’Reilly, Austin Stowell, Keegan Allen; Data di uscita: 7 settembre. Breve sinossi: Jim Nolan é un giovane attivista che si intrufola in una comunitá di raccoglitori di mele per indurli a ribellarsi contro i loro padroni e proprietari terrieri, affinché questi riconoscano i loro diritti. Tratto dal romanzo di John Steinbeck, “La battaglia”.

LA FRATELLANZA

Regia: Rick Roman Waugh; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Gustavo Caputo, Antonio Carluccio, Claudio Giangreco, Celeste Casciaro, Davide Riso, Alessandra de Luca; Data di uscita: 2 settembre. Breve sinossi: Jacob “Money” Harlon finisce in prigione per aver causato accidentalmente la morte di un suo amico, a causa di un incidente stradale. Una volta dietro le sbarre, dovrá dar fondo a tutta la sua determinazione per sopravvivere, per giunta costretto a entrare a far parte della pericolosissima fazione della fratellanza ariana...

L’ORDINE DELLE COSE

Regia: Andrea Segre; Genere: Drammatico; Cast principale: Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston, Valentina Carnelutti, Olivier Rabourdin, Fabrizio Ferracane, Roberto Citran, Fausto Russo Alesi, Hossein Taheri; Data di uscita: 7 settembre. Breve sinossi: Corrado é un funzionario del Ministero degli Interni che si occupa delle missioni umanitariein merito agli sbarchi dei clandestini dalla Libia alle coste italiane. Corrado é un diplomatico e svolge il suo lavoro come sempre, ma quando conosce i problemi e le speranze di Swada, donna somala desiderosa di lasciarsi alle spalle l’inferno libico, la prospettiva sul suo lavoro cambia drasticamente.

MISS SLOANE – GIOCHI DI POTERE

Regia: John Madden; Genere: Thriller; Cast principale: Jessica Chastain, Gugu Mbatha-Raw, Alison Pill, Mark Strong, John Lithgow, Michael Stuhlbarg, Jake Lacy, Sam Waterston, Douglas Smith, Dylan Baker, Ennis Esmer; Data di uscita: 7 settembre. Breve sinossi: Elizabeth Sloane é una lobbista cinica e senza scrupoli che, messa con le spalle al muro assieme alla sua compagnia, decide di dar battaglia giudiziaria al Congresso per spingere verso l’approvazione di una legge controversa. In questo modo miss Sloane attirerá su di sé non solo le acredini del Congresso, ma anche quelle dei lobbisti rivali.

THE DEVIL’S CANDY

Regia: Sean Byrne; Genere: Horror ; Cast principale: Ethan Embry, Pruitt Taylor Vince, Shiri Appleby, Kiara Glasco, Tony Amendola, Craig Nigh, Leland Orser, Andy Canny, Marco Perella; Data di uscita: 7 settembre. Breve sinossi: Jesse é un amante dell’arte e della musica metal che sbarca il lunario grazie a qualche dipinto venduto. Quando decide di trasferirsi in una casetta nella campagna texana, i suoi lavori iniziano ad assumere via via toni sempre piú cupi. Fin quando il figlio degli ex proprietari della casa non bussa alla porta...

THE TEACHER

Regia: Jan Hrebejik; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Zuzana Mauréry, Zuzana Konecná, Csongor Kassai, Tamara Fischer, Martin Havelka, Éva Bandor; Data di uscita: 7 settembre. Breve sinossi: Cecoslovacchia, 1983. Maria, insegnate dai modi gentili e affabulatori, chiede ai nuovi alunni di presentarsi, specificando i mestieri dei rispettivi genitori. La curiositá dell’insegnante le servirá per raccogliere informazioni e richiedere, cosí, lavori extra ai genitori stessi, minacciandoli di vendicarsi sui loro figli con bocciautre ed espulsioni...