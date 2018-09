Uscite al cinema, 6 settembre 2018

Sono nove i titoli in uscita il 6 settembre, tra i quali: l’adrenalinico Ride, diretto da Jacopo Rondinelli; un thriller a tinte dark con protagonisti Jim Carrey e Charlotte Gainsbourg; un melodramma ambientato nella Amsterdam del diciassettesimo secolo, con protagonisti Alicia Vikander, Dane DeHaan, Judi Dench e Christoph Waltz; un horror incentrato sul fenomeno creepy-pasta Slender Man.

DARK CRIMES

Regia: Alexandros Avranas; Genere: Thriller; Cast principale: Jim Carrey, Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas, Kati Outinen, Vlad Ivanov, Agata Kulesza, Robert Wieckiewicz, Piotr Glowacki, Anna Polony, Zbigniew Zamachowski; Data di uscita: 6 settembre.



Breve sinossi: Tadek, poliziotto ligio e onesto, decide di riaprire e risolvere un vecchio caso d’omicio rimasto irrisolto. Le indagini vorticano attorno a uno scrittore tenebroso e al suo romanzo, nel quale si nascondono atroci verità.

LA RAGAZZA DEI TULIPANI

Regia: Justin Chadwick; Genere: Melò; Cast principale: Alicia Vikander, Dane DeHaan, Judi Dench, Christoph Waltz, Jack O’Connell, Cara Delevingne, Zach Galifianakis, Holliday Grainger, Kevin McKidd, Tom Hollander, Matthew Morrison, Joanna Scanlan; Data di uscita: 6 settembre.



Breve sinossi: Amsterdam, 1636: l’orfana Sophia, ormai cresciuta, viene presa in fidanzamento da un mercante più vecchio di lei. Desideroso di avere un figlio, l’uomo costringe Sophia a sposarsi, ma la giovane si innamora di un affascinante pittore...

LA FIDÈLE

Regia: Michael R. Roskam; Genere: Drammatico; Cast principale: Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Eric De Staercke, Jean-Benoît Ugeux, Stefaan Degand, Sam Louwyck, Kerem Can, Nabil Missoumi, Thomas Coumans, Nathalie Van Tongelen, Fabien Magry; Data di uscita: 6 settembre.



Breve sinossi: Quando Gino e Benedicte si incontrano, tra loro é amore a prima vista. Ma quel ragazzo dal carattere mite e sereno, nasconde un segreto insospettabile...

MAMMA MIA! CI RISIAMO

Regia: Ol Parker; Genere: Commedia, musicale; Cast principale: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Lily James, Cher, Jeremy Irvine, Andy Garcia, Josh Dylan, Hugh Skinner, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn; Data di uscita: 6 settembre.



Breve sinossi: Un viaggio tra passato e presente, alla riscoperta delle avventure sentimentali della solare Donna, legate da un filo invisibile a quelle di sua figlia Sophie, intrecciato nel tempo sull’isola greca di Kalokairi.

MONKEY KING – THE HERO IS BACK

Regia: Tian Xiao Peng; Genere: Animazione, avventura, azione; Data di uscita: 6 settembre.



Breve sinossi: Un piccolo villaggio incastonato tra le montagne viene attaccato da creature malvagie. Un bambino coraggioso, LiuEr, fugge in cerca di aiuto. Nelle profondità di una montagna libera per caso il principe guerriero Monkey King. Inizia così una grande avventura...

REVENGE

Regia: Coralie Fargeat; Genere: Azione, thriller; Cast principale: Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède, Jean-Louis Tribes; Data di uscita: 6 settembre.



Breve sinossi: La bella e coraggiosa Jen viene invitata dal fidanzato all’annuale battuta di caccia che pratica assieme a due amici. Ben presto, la ragazza si trasforma nella preda perfetta...

RIDE

Regia: Jacopo Rondinelli; Genere: Azione, thriller; Cast principale: Lorenzo Richelmy, Ludovic Hughes, Simone Labarga, Matt Rippy, Nathalie Rapti Gomez; Data di uscita: 6 settembre.



Breve sinossi: Max e Kyle sono due bikers acrobatici. Quando accettano di partecipare a uno show con in palio una grossa ricompensa, non sanno quale incubo li attende...

SLENDER MAN

Regia: Sylvain White; Genere: Horror; Cast principale: Joey King, Javier Botet, Annalise Basso, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair, Kevin Chapman, Michael Reilly Burke, Jessica Blank; Data di uscita: 6 settembre.



Breve sinossi: In un piccolo paesino del Massachussets, quattro liceali evocano per gioco un demone del folklore locale. Solo che il rituale funzione per davvero...

TEEN TITANS GO! IL FILM

Regia: Aaron Horvath, Peter Rida Michail; Genere: Animazione, avventura, azione; Data di uscita: 6 settembre.



Breve sinossi: Difficile la vita di aiutanti di supereroi. Ai grandi vengono riservati privilegi, fama e film loro dedicati, mentre ai giovani aiutanti, nulla. Così Robin decide che é tempo di invertire la rotta.