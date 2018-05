Uscite al cinema, 7-10 maggio 2018

Sono nove i titoli in uscita tra il 7 e il 10 maggio, tra cui: la seconda parte del progetto dedicato/ispirato a Silvio Berlusconi, diretto da Paolo Sorrentino; una commedia scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto Di Satira; un documentario sui ciclisti "perdenti", quei gregari che rendono possibili le vittorie dei campioni.

BENVENUTO IN GERMANIA!

Regia: Simon Verhoeven; Genere: Commedia; Cast principale: Senta Berger, Heiner Lauterbach, Florian David Fitz, Elyas M’Barek, Palina Rojinski, Eric Kabongo, Uwe Ochsenknecht, Ulrike Kriener; Data di uscita: 10 maggio.



Breve sinossi: Angelika, insegnante ormai in pensione, vive a Monaco assieme alla sua eterogena famiglia. Tra i doveri di madre e la ricerca di nuovi prospettive per impreziosire la sua vita, un giorno, sempre più preoccupata della sorte dei numerosi immigrati, decide di ospitarne uno in casa sua. Da quel momento...

IL DUBBIO – UN CASO DI COSCIENZA

Regia: Vahid Jalilvand; Genere: Drammatico; Cast principale: Navid Mohammadzadeh, Amir Aghaee, Hediyeh Tehrani, Zakieh Behbahani, Saeed Dakh, Alireza Ostadi; Data di uscita: 10 maggio.



Breve sinossi: Il dottor Narima é coinvolto in un incidente alla guida della sua moto, nel quale ferisce un bambino. Offertosi di condurre il piccolo in una struttura competente, vede rifiutare la sua proposta dal genitore dell’incidentato. Qualche giorno dopo, Narima viene a conoscenza della morte del piccolo paziente. Qual é davvero la causa del decesso?

LA BANALITÁ DEL CRIMINE

Regia: Igor Maltagliati; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Mauro Meconi, Alessandro Parrello, Marco Leonardi, Ettore Belmondo, Alessandro Prete, Andrea Bruschi, Claudia Vismara; Data di uscita: 10 maggio.



Breve sinossi: Sei “spazzini” amanti del loro sporco lavoro conducono vite indaffarate tra uccisioni, occultamento di cadaveri e di prove. Ma quando i loro capi vengono presi di mira da un avversario temibile e sconosciuto, i sicari decidono di mettersi sulle tracce del criminale per toglierlo di mezzo...

LE GRIDA DEL SILENZIO

Regia: Alessandra Carlesi; Genere: Thriller; Cast principale: Alice Bellagamba, Luca Avallone, Manuela Zero, Roberto Calabrese, Martina Carletti, Luca Molinari, Lucia Batassa, Alessandra Carlesi; Data di uscita: 10 maggio.



Breve sinossi: Sette ragazzi sconosciuti si incontrano in un certo luogo, in una certa ora, con un misterioso obiettivo. Per quale motivo si sono radunati? Cosa contengono i bagagli che hanno con loro? Chi sono questi sette individui?

LORO 2

Regia: Paolo Sorrentino; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Anna Bonaiuto, Giovanni Esposito, Ugo Pagliai, Ricky Memphis, Duccio Camerini, Yann Gael, Alice Pagani, Caroline Tillette, Iaia Forte, Michela Cescon, Roberto Herlitzka; Data di uscita: 10 maggio.



Breve sinossi: Seconda parte del progetto dedicato e ispirato alla figura di Silvio Berlusconi, in cui viene messo in primo piano il lato più intimo e umano del leader di Forza Italia, mentre il rapporto con la moglie Veronica Lario é davvero agli sgoccioli...

SHOW DOGS

Regia: Raja Gosnell; Genere: Commedia; Cast principale: Will Arnett, Giampaolo Morelli, Natasha Lyonne, Cristiano Malgioglio, Barbara D’Urso, Ale, Franz, Marco Bocci, Claudio Amendola, Michela Andreozzi, Giulio Berruti, Fabio Canino, Carolina Crescentini, Giacomo Ferrara, Chiara Francini, Stanley Tucci, Gabriel Iglesias, Alan Cumming, Shaquille O’Neal, Ludacris; Data di uscita: 10 maggio.



Breve sinossi: Max é un cane che lavora come agente dell’FBI, assieme al padrone Frank. Per risolvere il caso del rapimento di un cucciolo di panda, dovranno tuttavia superare un test molto difficile: quello di un concorso di bellezza canina!

SI MUORE TUTTI DEMOCRISTIANI

Regia: Il Terzo Segreto Di Satira; Genere: Commedia; Cast principale: Marco Ripoldi, Massimiliano Loizzi, Walter Leonardi, Renato Avallone, Valentina Lodovini, Francesco Mandelli, Martina De Santis, Augusto Zucchi; Data di uscita: 10 maggio.



Breve sinossi: Enrico, Fabrizio e Stefano sono tre ragazzi sostenitori di quegli ideali antisistema cari a una certa frangia della sinistra italiana. Appassionati di videomaking, fondano una loro piccola casa di produzione, ma sfondare nel campo é impresa assia ardua. Finché una Onlus non propone loro il progetto che potrebbe rivelarsi una vera rampa di lancio verso il successo. Se non che...

TONNO SPIAGGIATO

Regia: Frank Matano; Genere: Commedia; Cast principale: Frank Matano, Marika Costabile, Lucia Guzzardi, Niccolò Senni, Fabrizio Nevola; Data di uscita: 10 maggio.



Breve sinossi: Francesco é un giovane con un grande sogno: diventare un grande comico. Tuttavia l’impresa é davvero ardua e il giovane riesce a superare i momenti bui solo grazie al sostegno della fidanzata Francesca. Ma quando, durante un’esibizione, Francesco offende in pubblico per sbaglio la sua dolce metà, le cose iniziano a prendere davvero una pessima piega...

WONDERFUL LOSERS: A DIFFERENT WORLD

Regia: Arunas Matelis; Genere: Documentario; Data di uscita: 7 maggio.



Breve sinossi: Il racconto dei perdenti, dei “secondi”, dei ciclisti sconosciuti al grande pubblico che, tuttavia, grazie al loro fondamentale contributo in pista, rendono possibile la vittoria dei campioni.