Uscite al cinema, 7-10 novembre 2016

Quindici nuovi titoli in uscita al cinema dal 7 al 10 novembre, tra i quali: il controverso Knight of cups di Terrence Malick; il geniale Tom Wolfe interpretato da Jud Law; l’Inferno dantesco nei dipinti del maestro Botticelli; il nuovo film di Marco Bellocchio; l’esordio alla regia di Luke Scott, figlio di Ridley Scott!

A SPASSO CON BOB

Regia: Roger Spottiswoode; Genere: Drammatico; Cast principale: Luke Treadaway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt, Anthony Head, Beth Goddard, Caroline Goodall; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: James è un giovane disoccupato e senza famiglia che cerca di sbarcare il lunario suonando la chitarra per le vie di Londra. Un giorno trova un gatto ferito davanti la porta di casa: James chiama il micio Bob, lo cura e, intenzionato a lasciarlo libero per la sua strada, scoprirà quanto l’animale sia intenzionato a restargli vicino. Un’amicizia che cambierà le vite di entrambi...

BOTTICELLI. INFERNO

Regia: Ralph Loop; Genere: Documentario; Data di uscita: 7 novembre.



Breve sinossi: Un viaggio nell’arte di Botticelli, unita da un legame eterno al micro-cosmo dell’Inferno dantesco.

CHE VUOI CHE SIA

Regia: Edoardo Leo; Genere: Commedia; Cast principale: Edoardo Leo, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Marina Massironi, Bebo Storti, Massimo Wertmuller; Data di uscita: 9 novembre.

_ Breve sinossi: Claudio e Anna sono una giovane coppia alla ricerca di un futuro stabile per metter su famiglia. Per trovare finalmente la stabilità economica desiderata, Claudio lancia un progetto di crowdfunding per finanziare un progetto online, ma le richieste del popolo di internet, dapprima quasi nulle, si spingeranno ben oltre, fino a mettere alla prova l’intimità sessuale della coppia...

FAI BEI SOGNI

Regia: Marco Bellocchio; Genere: Drammatico; Cast principale: Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Fabrizio Gifuni, Guido Caprino, Barbara Ronchi, Miriam Leone, Nicolò Cabras, Dario Dal Pero , Arianna Scommegna, Bruno Torrisi, Manuela Mandracchia, Giulio Brogi, Emmanuelle Devos, Roberto Di Francesco, Fausto Russo Alesi, Pier Giorgio Bellocchio, Piera Degli Esposti, Roberto Herlitzka; Data di uscita: 10 novembre.



Breve sinossi: In un freddo giorno di dicembre del 1969, il piccolo Massimo apprende della morte della madre. Diventato adulto, quindi giornalista, di ritorno dalla guerra in Bosnia, Massimo cerca di scoprire la verità sul suo passato e la triste sorte dell’amato genitore.

FRATELLI DI SANGUE

Regia: Pietro Tamaro; Genere: Azione; Cast principale: Karim Capuano, Francesco Rizzi, Mirko Frezza, Carlotta Morelli, Graziano Scarabicchi; Data di uscita: 10 novembre.



Breve sinossi: Antonio, detto il Camaleonte, esce di prigione dopo dieci anni. Teresa è una poliziotta che non sembra riuscire ad avere altri interessi nella sua vita, al di fuori del proprio lavoro. Entrambi sono legati da un filo rosso sangue alla figura minocciosa di Don Ferdinando, famigerato e crudele boss della mala...

GABO – IL MONDO DI GARCIA MARQUEZ

Regia: Justin Webster; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 10 novembre. _

Breve sinossi: Un documentario sulla vita di Gabriel Garcia Marquez, premio Nobel per la letteratura nel 1982, autore di capolavori senza tempo quali “Cent’anni di solitudine” e “Cronaca di una morte annunciata”, che mette in mostra la sua passione per la vita e l’impatto culturale di un uomo che ha saputo raccontare la storia della Colombia come nessun altro prima di lui.

GENIUS

Regia: Michael Grandage; Genere: Biografico; Cast principale: Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman, Guy Pearce, Laura Linney, Dominic West, Vanessa Kirby; Data di uscita: 9 novembre.

_ Breve sinossi: Maxwell Perkins è l’editore più famoso al mondo: ha scoperto Hemingway e Fitzgerald e ora si imbatte in Tom Wolfe, uno scrittore dall’immenso talento. Ma la fama e il carattere estroverso di Wolfe, meteranno a dura prova la relazione professionale tra i due.

I CANTASTORIE

Regia: Gian Paolo Cugno; Genere: Drammatico; Cast principale: David Coco, Tiziana Lodato, Maria Teresa Esposito; Data di uscita: 10 novembre.



Breve sinossi: Angelo è un impresario di successo che finisce col perdere il lavoro a causa della crisi. Oltre alla sua professione, l’uomo perde anche l’amore della moglie Anna che lo lascia. Rimasto solo, Angelo torna nella sua amata Sicilia, dove conoscerà un cantastorie che gli cambierà la vita per sempre...

KNIGHT OF CUPS

Regia: Terrence Malick; Genere: Drammatico; Cast principale: Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman, Joel Kinnaman, Wes Bentley, Isabel Lucas, Imogen Poots, Freida Pinto, Teresa Palmer, Shea Whigham, Antonio Banderas, Ryan O’Neal, Joe Manganiello; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: Rick è uno scrittore che, travolto dal successo, vive una vita tra disillusione e rammarico: il difficile rapporto con il padre e il fratello, asssieme alle relazioni con sei donne diverse, lo spingeranno verso i confini della ricerca di se stesso.

LA LEGGENDA DI BOB WIND

Regia: Dario Migianu Baldi; Genere: Drammatico; Cast principale: Lavinia Longhi, Corrado Fortuna, Ivan Franek, Paolo Briguglia; Data di uscita: 10 novembre.



Breve sinossi: La storia di Roberto Cimetta, giovane regista avanguardistico morto a soli 39 anni: numerose le collaborazioni con personaggi illustri del mondo cinematografico, nonchè ideatore del Festival Internazionale di Lisbona. La vita di Cimetta viene riassemblata attraverso gli occhi e la ricerca di Anna, giovane giornalista freelance, intenzionata a rendere lustro alla figura del giovane e compianto regista.

LA RAGAZZA DEL MONDO

Regia: Marco Danieli; Genere: Drammatico; Cast principale: Sara Serraiocco, Michele Riondino, Giorgio Careccia, Pippo Delbono, Marco Leonardi; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: Giulia e Libero sono due giovani ragazzi appartenenti a due mondi culturali diversi: lei interessata unicamente ai testi sacri, lui costretto ad agire, fallire e tentare ancora e ancora. Ma quando le loro strade si incontrano...

MASTERMINDS – I GENI DELLA TRUFFA

Regia: Jared Hess; Genere: Commedia; Cast principale: Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis, Ken Marino, Mary Elizabeth Ellis, Leslie Jones, Devin Ratray; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: David è un uomo semplice che vive una vita fin troppo monotona: il suo lavoro consiste nel guidare un furgone portavalori con carichi sempre più preziosi. Un giorno decide di dare una svolta alla propria mondanità e fugge via con 17 milioni di dollari. I guai non tarderanno ad arrivare...

MORGAN

Regia: Luke Scott; Genere: Horror, thriller; Cast principale: Kate Mara, Rose Leslie, Anya Taylor-Joy, Jennifer Jason Leigh, Paul Giamatti, Boyd Holbrook, Toby Jones, Michael Yare, Michelle Yeoh, Sam Spruell; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: Chi è Morgan, giovane ragazza misteriosa tenuta nascosta all’interno di un centro esperimenti segreto? E’ lui l’artefice dei problemi sui quali un’agente governativo è mandata a investigare...?

OASIS - SUPERSONIC

Regia: Matt Whitecross; Genere: Documentario, musicale, biografico; Data di uscita: 7 novembre.



Breve sinossi: La storia della band culto che ha accompagnato una generazione, grazie a hit immortali e tanto bisogno di ribellione: gli Oasis dei fratelli Noel e Liam Gallagher.

SING STREET

Regia: John Carney; Genere: Drammatico; Cast principale: Jack Reynor, Aidan Gillen, Maria Doyle Kennedy, Lucy Boynton, Marcella Plunkett; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: Dublino, 1980: un giovane di talento, oppresso da una condizione familiare esasperata, fugge di casa e, dopo aver formato una piccola band, raggiunge Londra per cercare fortuna.