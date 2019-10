Uscite al cinema, 7-13 ottobre 2019

Sono in arrivo ben quattordici nuovi titoli, tra il 7 e il 13 ottobre, tra i quali: il ritorno sul grande schermo del regista Ang Lee, che dirige Will Smith e...Will SMith, in un action fantascientifico; un nuovo dipinto umanista e famigliare, diretto da Hirokazu Kore-Eda, con protagonisti Catherine Deneuve, Juliette Binoche ed Ethan Hawke; un heist-movie, mascherato da commedia corale tutta al femminile, diretta da Michela Andreozzi; un documentario sulla vita del maestro Luchino Visconti; il film-concerto sul tour mondiale Us + Them, della leggenda dei Pink Floyd, Roger Waters.

ROGER WATERS. US + THEM

Regia: Sean Evans, Roger Waters; Genere: Musicale; Data di uscita: 7-8-9 ottobre.



Breve sinossi: Un’avvincente e trovolgente immersione nel tour mondiale 2017/2018, dal nome “Us + Them”, della leggenda dei Pink Floyd, Roger Waters...

L’UOMO CHE VOLLE VIVERE 120 ANNI

Regia: Dado Martino; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 8 ottobre.



Breve sinossi: La sorprendente vita di Adriano Panzironi che, raggiunti i quaranta anni, decise di cambiarla drasticamente, dando il via a una crociata molto particolare...

A SPASSO COL PANDA

Regia: Natalya Lopato; Genere: Animazione, avventura, commedia; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: Un gruppo di animali da il via a una missione molto delicata: rintracciare un cucciolo di panda per riportarlo a casa sua...

BRAVE RAGAZZE

Regia: Michela Andreozzi; Genere: Commedia; Cast principale: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico, Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Max Tortora, Michela Andreozzi, Massimiliano Vado, Federico Ielapi, Fabrizio Colica, Pietro Genuardi; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: Quattro giovani donne in difficoltà, ognuna con una vita privata turbolenta. Insieme, riusciranno a trovare un modo per mettere in atto il “colpo grosso” di cui tanto hanno bisogno...

GEMINI MAN

Regia: Ang Lee; Genere: Azione, fantascienza, thriller; Cast principale: Will Smith, Ilia Volokh, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong, Ralph Brown, Linda Emond, Douglas Hodge, Theodora Miranne, E.J. Bonilla; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: Henry Brogan é un killer straordinario ritiratosi a vita privata. Un giorno scopre che l’organizzazione criminale per la quale ha lavorato per anni, lo vuole morto. E, per ucciderlo, ha inviato un killer che conosce davvero bene...

GLI ANGELI NASCOSTI DI LUCHINO VISCONTI

Regia: Silvia Giulietti; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: Il ritratto di Luchino Visconti, attraverso i ricordi dei suoi più stretti collaboratori e un archivio di documenti fotografici eccezionale. Alla scoperta dell’uomo e del grande cineasta...

HOLE – L’ABISSO

Regia: Lee Cronin; Genere: Horror; Cast principale: Seána Kerslake, James Quinn Markey, Simone Kirby, Steve Wall, Eoin Macken, Sarah Hanly, James Cosmo, Kati Outinen; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: Sarah si trasferisce assieme a suo figlio Chris. Un giorno i due si imbattono in una spaventosa voragine nel cuore del bosco. Sarà l’inizio di un incubo...

IL VARCO

Regia: Federico Ferrone, Michele Manzolini; Genere: Drammatico; Cast principale: Emidio Clementi; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: 1941: la storia dell’arduo viaggio di un soldato italiano verso il fronte sovietico...

LA SCOMPARSA DI MIA MADRE

Regia: Beniamino Barrese; Genere: Documentario, biografico; Cast principale: Benedetta Barzini; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: Un ritratto di Benedetta Barzini, la prima, grande modella italiana, icona intramontabile degli anni Sessanta...

LA VOCE DEL MARE

Regia: Fabio Dipinto; Genere: Documentario; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: Cosa lega l’uomo e il mare? Perché ci sentiamo così attratti e legati all’ecosistema marino e al suo e al suo eterno respiro...?

LA VERITÀ

Regia: Hirokazu Kore-Eda; Genere: Drammatico; Cast principale: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Ludivine Sagnier, Roger Van Hool, Jackie Berroyer, Laurent Capelluto, Christian Crahay, Alain Libolt, Maya Sansa; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: Fabienne é una star del cinema, donna di mezza età amatissima dal pubblico, ma in confilitto con la figlia Lumir. E quando Fabienne pubblica la sua biografia...

NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDE...

Regia: Jonathan Levine; Genere: Commedia; Cast principale: Seth Rogen, Charlize Theron, Alexander Skarsgård, Andy Serkis, O’Shea Jackson Jr., Randall Park, Ravi Patel, June Raphael, Bob Odenkirk, Nathan Morris, Wanya Morris, Shawn Stockman; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: Fred è un giornalista disilluso e disoccupato. Nel pieno della sua crisi esistenziale, decide di riconquistare la sua ex, ma la donna...

SEARCHING EVA

Regia: Pia Hellenthal; Genere: Documentario, biografico; Cast principale: Eva Collé; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: Una giovane donna, una pioniera della condivisione della privacy online. Un’anima in bilico tra la vita reale e le mille sfaccettature della realtà virtuale...

PEPE MUJICA, UNA VITA SUPREMA

Regia: Emir Kusturica; Genere: Documentario, biografico; Cast principale: Pepe Mujica; Data di uscita: 13 ottobre.



Breve sinossi: Alla scoperta di Pepe Mujica, detto “El Pepe”, ex presidente dell’Uruguay e icona pacifista e sociale dei nostri tempi...