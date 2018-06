Uscite al cinema, 7-8 giugno 2018

Sono dieci i nuovi titoli in uscita tra il 7 e l’8 giugno, tra i quali: il sequel di Jurassic World, con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard; l’attesissimo debutto dei fratelli registi Damiano e Fabio D’innocenzo con un dramma a tinte noir; Valerio Mastandrea protagonista in una commedia fantascientifica diretta da Paola Randa; un thriller-noir ispirato alla vicenda del Canaro, diretto da Sergio Stivaletti, a pochi giorni dall’uscita in sala di Dogman di Matteo Garrone.

DIVA!

Regia: Francesco Patierno; Genere: Biografico; Cast principale: Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Silvia D’amico, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Michele Riondino, Carlotta Natoli, Greta Scarano; Data di uscita: 7 giugno.



IPPOCRATE

Regia: Thomas Lilti; Genere: Drammatico; Cast principale: Vincent Lacoste, Jacques Gamblin, Reda Kateb, Marianne Denicourt, Félix Moati, Carole Franck, Philippe Rebbot, Julie Brochen, Thierry Levaret; Data di uscita: 7 giugno.



Breve sinossi: Benjamin é un medico giovane e volenteroso, desideroso di compiere il proprio lavoro nel migliore dei modi. Purtroppo le prime esperienze nel nuovo reparto medico e il difficile rapporto con il padre lo costringeranno a confrontarsi con i propri limiti...

JURASSIC WORLD: IL REGNO DISTRUTTO

Regia: Juan Antonio Bayona; Genere: Fantascienza, avventura, azione; Cast principale: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ted Levine, Toby Jones, Rafe Spall, Daniella Pineda, Justice Smith, Jeff Goldblum, B.D. Wong, James Cromwell, Geraldine Chaplin, Peter Jason, Michael Papajohn, Robert Emms, Faith Fay; Data di uscita: 7 giugno.



Breve sinossi: Tre anni dopo la distuzione del parco dei dinosauri causata dalla fuga dei rettili tenuti come attrazioni, il coraggioso addestratore di velociraptor Owen Grady e la responsabile del parco Clare Dearing decidono di ritornare sull’isola per trarre in salvo i dinosauri rimasti, minacciati da un cataclisma naturale.

LA TERRA DELL’ABBASTANZA

Regia: Damiano e Fabio D’innocenzo; Genere: Drammatico; Cast principale: Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini, Max Tortora, Luca Zingaretti; Data di uscita: 7 giugno.



Breve sinossi: Una sera, Mirko e Manolo investono un uomo, uccidendolo. Quella che si presenta loro come una tragedia immane, assume i grotteschi contorni di un successo personale...

L’ATELIER

Regia: Lauren Cantet; Genere: Drammatico; Cast principale: Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach, Issam Talbi, Florian Beaujean, Mamadou Doumbia, Julien Souve, Mélissa Guilbert; Data di uscita: 7 giugno.



Breve sinossi: Olivia é una giallista rinomata che conduce un corso di scrittura creativa per giovani allievi. Qui conosce Antoine, un ragazzo molto talentuoso, con il quale instaurerà un rapporto davvero particolare...

NEL NOME DI ANTEA

Regia: Massimo Martella; Genere: Documentario; Cast principale: Massimo Wertmüller, Letizia Ciampa; Data di uscita: 8 giugno.



Breve sinossi: La storia documentata di come degli umili eroi hanno salvaguardato e tratto in salvo dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale alcune opere cardine della cultura artistica italiana.

MALATI DI SESSO

Regia: Claudio Cicconetti; Genere: Commedia; Cast principale: Francesco Apolloni, Gaia Bermani Amaral, Elettra Capuano, Fabio Troiano, Augusto Zucchi, Giacomo Gonnella, Cristiana Vaccaro, Giulia Bertini, Cristina Moglia, Stefano Ambrogi, Beatrice Schiaffino, Fatima Bernardi; Data di uscita: 7 giugno.



Breve sinossi: Giacomo é un autore comico televisivo, Giovanna é una mental coach. Sembrano due persone totalmente agli antipodi, ma scopriranno presto di essere accomunati da un fattore importantissimo per il loro modo di approcciare la vita: un amore e una passione sconfinata per il sesso.

RABBIA FURIOSA – ER CANARO

Regia: Sergio Stivaletti; Genere: Noir; Cast principale: Riccardo De Filippis, Romina Mondello, Virgilio Olivari, Romuald Klos, Rosario Petix, Ottaviano Dell’Acqua, Luis Molteni, Giovanni Lombardo Radice, Gianni Franco; Data di uscita: 7 giugno.



Breve sinossi: Fabio finisce con lo scontare del tempo in prigione per un crimine che non ha commesso. Lo ha fatto per proteggere Claudio, un ex puglie che Fabio crede suo amico, quando, in realtà, lo opprime con furia e lo sfrutta per qualche losco traffico. Ma la pazienza di Fabio giungerà a un limite che lo condurrà verso un abisso di vendetta e violenza.

RESPIRI

Regia: Alfredo Fiorillo; Genere: Thriller; Cast principale: Alessio Boni, Pino Calabrese, Eva Grimaldi, Milena Vukotic, Lidiya Liberman, Lino Capolicchio, Eleonora Trevisani; Data di uscita: 7 giugno.



Breve sinossi: Francesco non riesce a vincere il dolore causato da una perdita. Si trasferisce in una villetta isolata su un isola per trovare la forza di ricominciare. Ma nella solitaria abitazione vi sono presenze inafferrabili che metteranno alla prova la sua forza d’animo...

TITO E GLI ALIENI

Regia: Paola Randi; Genere: Commedia, fantascienza; Cast principale: Valerio Mastandrea, Clémence Poésy, Luca Esposito, Chiara Stella Riccio, Miguel Herrera, John Keogh, Gianfelice Imparato; Data di uscita: 7 giugno.



Breve sinossi: Uno scienziato napoletano vive isolato nei pressi dell’Area 51 alla continua ricerca di suoni nello spazio profondo. Ossessionato nel rintracciare la voce della moglie deceduta, la sua vita monotona verrà scossa dall’arrivo di un’audace wedding planner e dei due nipotini!