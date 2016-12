Uscite al cinema, 7-8 settembre 2016

Cinque nuove pellicole vi aspettano al cinema dal 7 e 8 settembre: il seguito del colossal-cult di Roland Emmerich, Indipendence day; un documentario dai toni onirici di Silvio Soldini; la sciagurata sortita di tre ladruncoli, braccati dalla furiosa di un ex marine cieco; il melodramma di Kimi Rossi Stuart; una patinata commedia sentimentale tra un uomo e una donna all’apparenza simili ma, in realtà, molto diversi.

IL FIUME HA SEMPRE RAGIONE

Regia: Silvio Soldini; Genere: Documentario; Data di uscita: 8 settembre.



Breve sinossi: Alberto Casiraghy e Josef Weiss sono due artigiani molto speciali: non modellano ceramiche o legno, bensì parole, scritti, poesie, fondendo insieme l’immaginazione dello scrittore con la metodica tecnica del restauratore. Questa è la storia di due uomini in grado di plasmare i loro sogni su carta, in un privato e intimo microcosmo editoriale.

INDIPENDENCE DAY - RIGENERAZIONE

Regia: Roland Emmerich; Genere: Fantascienza; Cast principale: Liam Hemsworth, Jessie Usher,William Fichtner, Maika Monroe, Joey King,Jeff Goldblum, Sela Ward, Bill Pullman,Charlotte Gainsbourg, Vivica A. Fox, Brent Spiner, Judd Hirsch, Gbenga Akinnagbe; Data di uscita: 8 settembre.



Breve sinossi: Sono passati ventisei anni dall’attacco alieno alla Terra sventato solo grazie al coraggio e alle intuizioni di un manipolo di eroi. Oggi, una nuova minaccia aliena sta per abbattersi sul mondo che conosciamo, con l’obiettivo di spazzare via ogni briciola di civiltà. Così quegli eroi sono chiamati di nuovo a compiere un miracolo!

MAN IN THE DARK

Regia: Fede Alvarez; Genere: Horror, thriller; Cast principale: Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto, Stephen Lang; Data di uscita: 8 settembre.



Breve sinossi: Un gruppo di ragazzi si introduce di notte nella casa di un ex militare cieco, rimasto solo dopo la dipartita della sua intera famiglia. I tre intrusi, desiderosi di impadronirsi del denaro del vecchio non vedente, dovranno fare i conti con la furia omicida dell’uomo, per nulla inerme e svantaggiato dalla sua condizione.

TOMMASO

Regia: Kimi Rossi Stuart; Genere: Drammatico; Cast principale: Kim Rossi Stuart, Cristiana Capotondi, Camilla Diana, Jasmine Trinca,Dagmar Lassander, Serra Ylmaz, Edoardo Pesce, Renato Scarpa, Alessandro Genovesi; Data di uscita: 8 settembre.



Breve sinossi: Tommaso è un attore giovane e affascinante, oggetto del desiderio di molte donne. Le sue relazioni finiscono sempre per suo volere, ma un giorno, la routine sentimentale di Tommaso si spezza e il giovane sarà costretto a fare i conti con un senso di vuoto all’apparenza incolmabile.

UN AMORE ALL’ALTEZZA

Regia: Laurent Tirard; Genere: Commedia, sentimentale; Cast principale: Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn, César Domboy, Myriam Tekaïa; Data di uscita: 7 settembre.



Breve sinossi: Diane, donna affascinante e brillante avvocato, sente il desiderio di completare la sua vita trovando l’amore. Un giorno viene contattata telefonicamente da un certo Alexandre, uomo garbato e colto, che sembra a tutti gli effetti quello giusto. Ma, spesso, le apparenze ingannano...