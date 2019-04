Uscite al cinema, 8-14 aprile 2019

Sono undici i nuovi titoli in uscita al cinema dall’8 al 14 aprile, tra cui: il reboot di Hellboy, diretto da Neil Marshall; la storia nera di una umile famiglia colombiana devota al narcotraffico, diretta da Cristina Gallego e Ciro Guerra; una produzione Netflix, diretta da Renato De Maria, con protagonista Riccardo Scamarcio nei panni di uno spietato criminale; la storia di un giovanissimo rifugiato siriano, costretto a lottare contro i suoi stessi genitori in un’aula di tribunale.

AFTER

Regia: Jenny Gage; Genere: Drammatico; Cast principale: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals, Dylan Arnold, Peter Gallagher, Meadow Williams, Inanna Sarkis, Samuel Larsen, Pia Mia; Data di uscita: 11 aprile.



Breve sinossi: Tessa é una ragazza solare e una studentessa modello. Quando va al college, tutte le sue sicurezze vengono destabilizzate dall’incontro con un ragazzo tenebroso e ribelle...

CAFARNAO

Regia: Nadine Labaki; Genere: Drammatico; Cast principale: Nadine Labaki, Zain Alrafeea; Data di uscita: 11 aprile.



Breve sinossi: La dura vita di Zain, privato della sua infanzia, per combattere contro i suoi stessi genitori in un’aula di tribunale...

DAGLI OCCHI DELL’AMORE

Regia: Adelmo Togliani; Genere: DRammatico; Cast principale: Katherine Kelly Lang, Maria Guerriero, Alex Belli, Andrea Montovoli; Data di uscita: 11 aprile.



Breve sinossi: Denise é la ballerina di punta dello “Star Club”, un locale rinomato, in cui la giovane donna condivide affetti e profonde amicizie. Fin quando non irrompe nella sua vita un magnetico imprenditore di nome Daniel...

HELLBOY

Regia: Neil Marshall; Genere: Fantasy, horror, azione; Cast principale: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim, Sophie Okonedo, Brian Gleeson, Sasha Lane, Penelope Mitchell, Kristina Klebe, Alistair Petrie, Bern Collaço; Data di uscita: 11 aprile.



Breve sinossi: Reboot dell’agente infernale creato da Mike Mignola. Il burbero Hellboy deve affrontare e sconfiggere una strega assetata di potere, intenzionata a dominare sul mondo intero...

KARENINA & I

Regia: Tommaso Mottola; Genere: Documentario; Cast principale: Gørild Mauseth, Liam Neeson, Sonia Bergamasco; Data di uscita: 8 aprile.



Breve sinossi: La storia della sfida e delle fatiche dell’attrice teatrale Gørild Mauseth, intenzionata a interpretare la gloriosa Anna Karenina nella terra del suo creatore, Lev Tolstoj...

L’UOMO FEDELE

Regia: Louis Garrel; Genere: Commedia; Cast principale: Louis Garrel, Laetitia Casta, Lily-Rose Depp, Joseph Engel, Vladislav Galard, Bakary Sangaré, Kiara Carrière, Diane Courseille; Data di uscita: 11 aprile.



Breve sinossi: Abel e Marianne erano felicemente fidanzati. Oggi sono separati da ben otto anni. I due si incontrano di nuovo al funerale del migliore amico di Abel e...

LO SPIETATO

Regia: Renato De Maria; Genere: Drammatico; Cast principale: Riccardo Scamarcio, Sara Serraiocco, Alessio Praticò, Marie-Ange Casta, Alessandro Tedeschi; Data di uscita: 8 aprile.



Breve sinossi: Santo Russo é un giovane teppista dal grilletto facile. Quando decide di compiere il grande passo per diventare un criminale affermato, é costretto a far i conti con aspetti della sua vita mai considerati...

ORO VERDE – C’ERA UNA VOLTA IN COLOMBIA

Regia: Cristina Gallego, Ciro Guerra; Genere: Drammatico; Cast principale: Natalia Reyes, Jhon Narváez, Carmiña Martínez, José Acosta, José Vicente, Greider Meza; Data di uscita: 11 aprile.



Breve sinossi: Ursula, Raphayet e Zaida sono i membri di un’umile famiglia wayuu colombiana, che cavalcano la nascita del narcotraffico sudamericana, per affermarsi come criminali senza scrupoli...

QUELLO CHE I SOCIAL NON DICONO – THE CLEANERS

Regia: Hans Block, Moritz Riesewieck; Genere: Documentario; Cast principale: Illma Gore; Data di uscita: 14 aprile.



Breve sinossi: Cosa si nasconde dietro l’operato di rimozione di quei contenuti che compaiono sul web, che vengono considerati scomodi e fatti sparire...?

TUTTO LISCIO

Regia: Igor Maltagliati; Genere: Commedia; Cast principale: Maria Grazia Cucinotta, Piero Maggiò, Ivano Marescotti, Serena Grandi, Samuele Sbrighi, Bob Messini, Giuseppe Giacobazzi, Enrico Beruschi; Data di uscita: 11 aprile.



Breve sinossi: Brando Brown é il leader di un gruppo neomelodico, che si chiama “Tutto liscio”. Per Brando la vita ha in serbo grosse soddisfazioni e altrettante sfide, forse insuperabili...

WONDER PARK

Regia: David Feiss; Genere: Animazione, commedia; Data di uscita: 11 aprile.



Breve sinossi: La coraggiosa June scopre nel bosco un parco dei divertimenti incantato, popolato da animali parlanti e altre bizzarrie. Ma il parco é avvolto nel caos...