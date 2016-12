Uscite al cinema: 8-14 giugno 2016

Molte pellicola attese da tempo vi aspettano in sala dall’8 al 14 giugno: la nuova fatica dell’acclamato regista Nicolas Winding Refn; il ritorno dei maghi del crimine in Now you see me 2; la storia del genio matematico Srinivasa Ramanujan; un horror accattivante che allunga ombre e sospetti sui social network!

CIAO BROTHER

Regia: Nicola Barnaba; Genere: Commedia; Cast principale: Pablo , Pedro , Benedicta Boccoli, Mietta; Data di uscita: 9 giugno.



Breve sinossi: Angelo è un truffatore che, dopo aver venduto una partita di quadri falsi a Los Angeles, è costretto a fuggire per non finire nei guai. Giunto in California, viene a sapere della morte di un ricco imprenditore che ha lasciato tutta la sua fortuna in eredità al figlio. Sfruttando la casuale somiglianza con il defunto, Angelo si presenta dal ricco erede, spacciandosi per suo fratello!

CRISTIAN E PALLETTA CONTRO TUTTI

Regia: Antonio Manzini; Genere: Commedia; Cast principale: Libero De Rienzo, Pietro Sermonti,Rocco Ciarmoli, Giselda Volodi, Margherita Vicario; Data di uscita: 9 giugno.



Breve sinossi: Cristian è un nullafacente, disoccupato svogliato che non ha alcuna intenzione di assestare una svolta alla propria vita. Dopo aver convinto il fedele amico Palletta, i due si tufferanno a capofitto in un’avventura adrenalinica, sfidando boss mafiosi e affidandosi a uno strampalato guru della droga!

FRIEND REQUEST – LA MORTE HA IL TUO PROFILO

Regia: Simon Verhoeven; Genere: Horror; Cast principale: Alycia Debnam-Carey, William Moseley, Connor Paolo, Brit Morgan, Sean Marquette, Brooke Markham; Data di uscita: 8 giugno.



Breve sinossi: Laura, studentessa molto popolare, è un’accanita frequentatrice di social network. Quando riceve una richiesta d’amicizia da una nuova compagna universitaria, alcuni amici cominceranno a morire in circostanze lugubri e misteriose. Così ha inizio un incubo terrificante!

IN NOME DI MIA FIGLIA

Regia: Vincent Garenqu; Genere: Drammatico; Cast principale: Daniel Auteuil, Sebastian Koch,Marie-Josée Croze, Christelle Cornil; Data di uscita: 9 giugno.



Breve sinossi: André Bamberski è un padre distrutto dalla perdita della figlia quattordicenne Kalinka, morta in vacanza in Germania, accompagnata dalla madre e dal patrigno. Nutrendo forti sospetti sul reale svolgimento degli eventi, Andre comincia a indagare, con l’obiettivo di scoprire la verità e rendere giustizia al suo amore più grande.

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO

Regia: Matt Brown; Genere: Biografico; Cast principale: Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones,Devika Bhise, Stephen Fry, Jeremy Northam,Kevin McNally, Enzo Cilenti, Richard Johnson; Data di uscita: 9 giugno.



Breve sinossi: Srinivasa Ramanujan è un giovane e umile ragazzo indiano che scopre di possedere un talento straordinario per la comprensione della matematica, trasformandolo presto in un genio senza limiti. Condotto a Cambridge per svelarsi al mondo accademico, Srinivasa dovrà superare lo scetticismo dei dotti e condividere i frutti di una mente sconfinata.

NOW YOU SEE ME 2 – I MAGHI DEL CRIMINE

Regia: Jon M. Chu; Genere: Thriller, azione; Cast principale: Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo,Woody Harrelson, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Michael Caine, Lizzy Caplan, Dave Franco, Sanaa Lathan, Jay Chou, Justine Wachsberger, David Warshofsky; Data di uscita: 8 giugno.



Breve sinossi: I Quattro Cavalieri, maghi della truffa e dell’illusionismo, sono tornati e stavolta dovranno unire le forze per mettere i bastoni tra le ruote a Walter Mabry, spietato e geniale prodigio della tecnologia.

THE NEON DEMON

Regia: Nicolas Winding Refn; Genere: Horror; Cast principale: Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote, Keanu Reeves, Christina Hendricks, Desmond Harrington, Jamie Clayton, Abbey Lee, Alessandro Nivola,Charles Baker, Karl Glusman; Data di uscita: 8 giugno.



Breve sinossi: Jesse è una giovane ragazza determinata a diventare una modella. Quando si trasferisce a Los Angeles, il suo sogno si trasformerà in un incubo a occhi aperti, che la spingerà verso un abisso di luci al neon, inganni e deliri.