Uscite al cinema, 8-14 ottobre 2018

Sono sedici i nuovi titoli in uscita tra l’8 e il 14 ottobre, tra cui: il debutto di Bradley Cooper dietro la macchina da presa, che si sdoppia e porta sul set la storia di un cantante in declino, che trova nuova linfa vitale in una giovane artista incompleta, interpretata da Lady Gaga; il docu-film sulla realizzazione dell’album Imagine, con protagonisti John Lennon e Yoko Ono; il ritorno dello sgangherato agente segreto Johnny English, interpretato da Rowan Atkinson; un documentario diretto da Silvia Giulietti, per celebrare il restauro del capolavoro di Giuliano Montaldo, Sacco e Vanzetti; il ritorno dei terribili Predator, in un action-horror diretto da Shane Black; il ritorno in sala, solo per tre giorni, del Titanic di James Cameron, a vent’anni dalla sua realizzazione.

1938 DIVERSI

Regia: Giorgio Treves; Genere: Documentario; Data di uscita: 11 ottobre.



Breve sinossi: Il racconto della trstissima pagina di storia italiana, che narra di come il popolo del Bel Paese fu costretto a seguire gli orrendi dettami delle leggi razziali, promulgate proprio nel 1938. Una data da ricordare, affinché ciò che accadde non si ripeta mia più.

A STAR IS BORN

Regia: Bradley Cooper; Genere: Drammatico, musicale; Cast principale: Bradley Cooper, Lady Gaga, Michael Harney, Sam Elliott, Bonnie Somerville, Greg Grunberg, Dave Chappelle, Rafi Gavron, Andrew Dice Clay, Willam Belli, Eddie Griffin, Rebecca Field, Anthony Ramos, Michael D. Roberts; Data di uscita: 11 ottobre.



Breve sinossi: Jackson Maine é un idolo musicale sul viale del tramonto. Una notte conosce la giovane Ally, talentuosa ma timida e incapace nel lanciarsi nel mondo dello showbusiness musicale. Tra i due nasce un fidato rapporto di collaborazione e, presto, anche qualcosa di più...

A-X-L-: UN’AMICIZIA EXTRAORDINARIA

Regia: Oliver Daly; Genere: Fantascienza, azione; Cast principale: Alex Neustaedter, Becky G., Thomas Jane, Ted McGinley, Dominic Rains, Alex MacNicoll, Dorian Kingi; Data di uscita: 11 ottobre.



Breve sinossi: Il giovane motociclista Miles si imbatte in un robot dalle fattezze di un cane. L’essere, dotato di intelligenza artificiale e un corpo straordinario, si affeziona fin da subito al suo nuovo amico. Ma i due dovranno presto fronteggiare gli sgherri degli inventori del cane AXL, desiderosi di riappropriarsene...

IL BANCHIERE ANARCHICO

Regia: Giulio Base; Genere: Drammatico; Cast principale: Giulio Base, Paolo Fosso; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: Nella semioscurità del suo palazzo, un rigido banchiere si concede il lusso di festeggiare il suo compleanno. Di fronte all’unico commensale, va in scena il dibattito sulla natura e le origini del suo smisurato potere...

IL COMPLICATO MONDO DI NATHALIE

Regia: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos; Genere: Commedia; Cast principale: Karin Viard, Anne Dorval, Bruno Todeschini, Anaïs Demoustier, Thibault de Montalembert, Marie-Julie Baup, Dara Tombroff, Corentin Fila, Susanna Dimitri; Data di uscita: 11 ottobre.



Breve sinossi: Nathalie é una professoressa e donna di mezza età. Vive la sua vita spronata da un’asfissiante gelosis e senso di protezione nei confronti della figlia. Un comportamento innaturale che complicherà non poco il rapporto tra le due...

IMAGINE

Regia: John Lennon, Yoko Ono; Genere: Documentario, musicale; Cast principale: John Lennon, Yoko Ono, Fred Astaire, Dick Cavett, George Harrison, Jonas Mekas, Jack Palance, Daniel Richter, Miles Davis, Phil Spector, Andy Warhol; Data di uscita: 8 ottobre.



Breve sinossi: La storia della realizzazione dell’album Imagine, ideato da John Lennon e Yoko Ono; il loro rapporto, quello con gli ex-compagni Beatles, le idee rivoluzionarie e il senso etico e politico di due artisti di classe mondiale...

JOHNNY ENGLISH COLPISCE ANCORA

Regia: David Kerr; Genere: Commedia, azione; Cast principale: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Jake Lacy, Ben Miller, Miranda Hennessy, Nick Owenford, Eddie O’Connell; Data di uscita: 11 ottobre.



Breve sinossi: Il fracassone agente segreto di sua maestà Johnny English é richiamato al dovere, quando un hacker misterioso rivela al mondo intero tutti i nomi degli agenti segreti inglesi...

L’APPARIZIONE

Regia: Xavier Giannoli; Genere: Drammatico; Cast principale: Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao, Anatole Taubman, Elina Löwensohn, Claude Lévèque, Gerard Dessalles, Bruno Georis; Data di uscita: 11 ottobre.



Breve sinossi: Jacques é un report di guerra che viene reclutato dal Vaticano per indagare in un villaggio francesce in merito a un fatto misterioso: lì conosce Anna, una giovane ragazza che afferma di aver assistito all’apparizione della vergine Maria...

LA FUITINA SBAGLIATA

Regia: Mimmo Esposito; Genere: Commedia; Cast principale: Claudio Casisa, Annandrea Vitrano, Barbara Tabita, David Coco, Paride Benassai, Stefania Blandeburgo, Luca Lombardi, Maurizio Marchetti, Vito Zappalà, Ernesto Maria Ponte; Data di uscita: 11 ottobre.



Breve sinossi: Può sbocciare l’amore tra due giovani rampolli che si odiano a pelle, anche se le rispettive famiglie vivono d’amore e in armonia, spingendo affinché i due si sposino e coronino le loro vite anche in nome degli affari...?

LA MORTE LEGALE

Regia: Silvia Giulietti; Genere: Documentario; Cast principale: Giuliano Montaldo, Ennio Morricone, Mario Sesti; Data di uscita: 11 ottobre.



Breve sinossi: Nel 1927, nel Massachusets, i due italiano Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti vennero giusitziati perché rei di essere anarchici. Nel 971, il regista Giuliano Montaldo realizza il film “Sacco e Vanzetti”, per commemorare i due “martri” italiani. Questo documentario é un modo per elogiare il lavoro eseguito da Montaldo, in occasione del restauro del suo famosissimo film.

LA STRADA DEI SAMOUNI

Regia: Stefano Savona; Genere: Documentario, animazione; Data di uscita: 8 ottobre.



Breve sinossi: La giovane Amal torna nel suo piccolo villaggio vicino la striscia di Gaza. Li riaffiorano alcuni dolci ricordi, ma la giovane dovrà confrontarsi con una realtà ben più aspra e crudele...

QUASI NEMICI

Regia: Yvan Attal; Genere: Commedia; Cast principale: Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude, Jean-Baptiste Lafarge, Virgil Leclaire, Zohra Benali; Data di uscita: 11 ottobre.



Breve sinossi: Neila, giovane cresciuta nella banlieu parigina, sogna di diventare avvocato. Iscrittasi alla prestigiosa università di Pantheon-Assas a Parigi, deve far subito i conti con lo scorbutico e istrionico pforessor Mazard...

RENZO PIANO – L’ARCHITETTO DELLA LUCE

Regia: Carlos Saura; Genere: Documentario; Data di uscita: 14 ottobre.



Breve sinossi: Con il pretesto di seguire il celebre Renzo Piano nella progettazione del centro Botìn a Santander, il documentario ne racconta il genio e l’approccio visionario al suo estro creativo...

THE PREDATOR

Regia: Shane Black; Genere: Horror, azione; Cast principale: Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Thomas Jane, Jacob Tremblay, Edward James Olmos, Alfie Allen, Keegan Michael Key, Jake Busey, Trevante Rhodes, Niall Matter, Paul Lazenby, Steve Wilder, Dean Redman, Rhys Williams; Data di uscita: 11 ottobre.



Breve sinossi: Una nave da guerra dei temutissimi cacciatori alieni Predator viene accidentalmente attirata sul pianete Terra. Il genere umano dovrà fronteggiare non solo i normali guerriri, ma anche alcuni geneticamente modificati e più forti e crudeli dei loro fratelli...

TITANIC

Regia: James Cameron; Genere: Drammatico; Cast principale: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill, Suzy Amis, Nicholas Cascone, Victor Garber, Lewis Abernathy, Jonathan Hyde, Danny Nucci, David Warner, Eric Braeden, Charlotte Chatton; Data di uscita: 8 ottobre.



Breve sinossi: A venti anni dall sua realizzazione, torna al cinema per soli tre giorni, uno dei più acclamati film di James Cameron, entrato nell’immaginario collettivo di milioni di spettatori. Il film che lanciò Leonardo Di Caprio nel firmamento hollywoodiano.

ZANNA BIANCA

Regia: Alexandre Espigares; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 11 ottobre.



Breve sinossi: Versione animata e in 3D del famoso lupo Zanna Bianca, accolto da una tribù di indiani, ma minacciato dalle angherie di perfidi uomini, per la sola “colpa” di possedere per un quarto sangue di cane...