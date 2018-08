Uscite al cinema, 8-9 agosto 2018

Sono solo tre i nuovi titoli in uscita tra l’8 e il 9 agosto: l’action-horror con protagonista Jason Statham alle prese con un sanguinario megalodonte; una commedia a tinte spy-action con protagonisti Mila Kunis e Justin Theroux; un survival-horror tutto italiano, diretto da Eros D’Antona.

DIE IN ONE DAY – IMPROVVISA O MUORI

Regia: Eros D’Antona; Genere: Horror, thriller; Cast principale: Kateryna Korchynska, David White, Mirko D’Antona, Cinzia Susino, Biagio Sampietro, Daniela Ladisi; Data di uscita: 9 agosto.



Breve sinossi: Dopo che l’ex moglie gli ha portato via sua figlia, Richard conosce la giovane Sasha, che lo convince a partecipare a uno show con premio in denaro. Ma quel che sembra solo un pittoresco gioco, si trasforma ben presto in un macabro massacro!

IL TUO EX NON MUORE MAI

Regia: Susanna Fogel; Genere: Commedia, azione; Cast principale: Mila Kunis, Justin Theroux, Kate McKinnon, Sam Heughan, Gillian Anderson, Ólafur Darri Ólafsson, Fred Melamed, Ivanna Sakhno, Justine Wachsberger; Data di uscita: 8 agosto.



Breve sinossi: Audrey e Morgan sono due amiche inseparabili. Quando l’ex fidanzato di Audrey irrompe in casa sua, per cercare riparo da una squadra di assassini, svelando così la sua identità di spia, sarà l’inizio di una serie di spericolate avventure.

SHARK – IL PRIMO SQUALO

Regia: Jon Turteltaub; Genere: Horror, azione; Cast principale: Jason Statham, Bingbing Li, Ruby Rose, Jessica McNamee, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Ólafur Darri Ólafsson, Masi Oka, Page Kennedy, Andrew Grainger; Data di uscita: 9 agosto.



Breve sinossi: Un team di biologi scopre un ecosistema marino fin’ora sconosciuto. Eccitati dall’idea di poter studiare nuove forme di vita, dovranno lottare per sopravvivere dall’attacco di un sanguinario megalodonte!