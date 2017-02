Uscite al cinema, 8-9 febbraio 2017

Sette nuove pellicole in uscita tra l’8 e il 9 febbraio, tra le quali: il nuovo film sul mondo Lego, con protagonista l’Uomo Pipistrello di Gotham City; il secondo capitolo della saga erotica ideata da E. L. James; una nuova commedia degli equivoci con protagonista Zach Galifianakis; la lotta di una dottoressa contro la somministrazione di un letale farmaco in un film diretto da Emmanuelle Bercot.

150 MILLIGRAMMI

Regia: Emmanuelle Bercot; Genere: Drammatico; Cast principale: Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel; Data di uscita: 8 febbraio.

_ Breve sinossi: Nell’ospedale di Brest, una pneumologa sospetta di un legame tra la morte di alcuni pazienti e l’uso di un farmaco, il Mediator, distribuito da un’importante casa farmaceutica...

4021

Regia: Viviana Lentini; Genere: Drammatico; Cast principale: Simone Pulcini, Luca Di Capua, Elisa Billi, Marco Blanchi, Orlando D’Apice, Angelo De Angelis; Data di uscita: 9 febbraio.

_ Breve sinossi: 4021 è un agente di commercio, che vende prodotti alimentari. Il ristorante Agostino, da qualche tempo in debito per un conto non ancora saldato, non sembra intenzionato a estinguere il debito con 4021. Fin quando la situazione precipita...

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO

Regia: James Foley; Genere: Drammatico, erotico; Cast principale: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote, Kim Basinger, Eric Johnson, Luke Grimes; Data di uscita: 9 febbraio.

_ Breve sinossi: Christian Grey e Anna Steele si sono allontanati, ma lui ha tutta l’intenzione di riallacciare i rapporti con la bella amata. Anna chiede a Christian un nuovo accordo come prova, ma la situazione precipiterà quando un manipolo di loschi individui metterà sotto pressione in tutti i modi possibili la coppia.

INCARNATE

Regia: Brad Peyton; Genere: Horror; Cast principale: Aaron Eckhart, David Mazouz, Carice van Houten, Catalina Sandino Moreno, Emjay Anthony; Data di uscita: 8 febbraio.

_ Breve sinossi: Mediante degli apparecchi scientifici, il dottor Seth Ember riesce a intrufolarsi nelle menti dei pazienti posseduti da entità maligne e liberarli. Ma quando dovrà cimentarsi con un potente demone rinchiusosi nella mente di un giovane ragazzo, scoprirà una tremenda verità, che farà riaffiorare incubi dal suo passato...

LEGO BATMAN – IL FILM

Regia: Chris McKay; Genere: Animazione, commedia; Cast principale: Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Alessandro Sperduti, Will Arnett, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Zach Galifianakis, Mariah Carey, Michael Cera; Data di uscita: 9 febbraio.

_ Breve sinossi: A Gotham City, Batman combatte il crimine e protegge i cittadini dalla furia criminale del Joker. Ma l’Uomo Pipistrello è un eroe solitario...così solitario da sentirsi spesso davvero molto solo. Ecco perchè avrà bisogno di una nuova famiglia.

LE SPIE DELLA PORTA ACCANTO

Regia: Greg Mottola; Genere: Commedia; Cast principale: Isla Fisher, Zach Galifianakis, Jon Hamm, Gal Gadot, Patton Oswalt, Matt Walsh, Maribeth Monroe, Kevin Dunn, Jeff Chase, Cullen Moss, Amy Parrish; Data di uscita: 8 febbraio.

_ Breve sinossi: Cosa succede quando una giovane coppia che vive una vita tranquilla e mondana fa amicizia con una nuova coppia di vicini che, in realtà, sono agenti segreti sotto copertura e pronti a entrare in azione?

UN RE ALLO SBANDO

Regia: Peter Brosens, Jessica Woodworth; Genere: Commedia; Cast principale: Peter Van den Begin, Lucie Debay, Titus De Voogdt, Bruno Georis, Pieter van der Houwen; Data di uscita: 9 febbraio.

_ Breve sinossi: Re Nicolas III non è soddisfatto della sua vita come regnante. Deciso a rinvigorire la monarchia, parte per una visita di stato a Istanbul. Durante il soggiorno in Turchia, il re riceve la notizia che la zona meridionale del Belgio, la sua terra, ha dichiarato l’indipendenza. Ma sulla strada del ritorno, incapperà con tutta la ciurma in una tempesta solare che metterà fuori uso i controlli della nave, lasciandolo alla deriva...