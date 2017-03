Uscite al cinema, 8-9 marzo 2017

Ben undici nuovi titoli in uscita l’8 e il 9 marzo, tra i quali: il nuovo viaggio sull’Isola del Teschio, alla scoperta del dio Kong; Elio Germano e Fabio De Luigi alle prese con eredità e reincarnazioni; Michael Fassbender e Alicia Vikander gravati dal desiderio (quasi) irrealizzabile di avere un figlio; la verve comica de I Ditelo Voi alle prese con una serie tv contro la mafia; lo stupefacente film d’animazione Phantom Boy!

AUTOPSY

Regia: André Øvredal; Genere: Horror; Cast principale: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Parker Sawyers; Data di uscita: 8 marzo.

_ Breve sinossi: Un coroner e suo figlio stanno svolgendo un’autopsia sul corpo di una giovane donna uccisa. La vittima non presenta ferite o traumi esterni, ma quando i due medici iniziano a lavorare sul corpo, verranno a conoscenza di una serie di terrificanti efferatezze.

BLEED – PIU’ FORTE DEL DESTINO

Regia: Ben Younger; Genere: Drammatico, sportivo; Cast principale: Miles Teller, Katey Sagal, Aaron Eckhart, Ciarán Hinds, Ted Levine, Christine Evangelista, James Wilcox, Dante Palminteri; Data di uscita: 8 marzo.

_ Breve sinossi: Vinny Pazienza è un pugile famoso per i numerosi successi ottenuti sul ring, così come per le sregolatezze di una vita privata sempre sopra le righe. Quando rimane vittima di un incidente in auto, rischia di dire addio alla sua carriera, ma grazie alla determinazione e alla competenza del suo allenatore, Vinny riuscirà a sconfiggere i suoi demoni.

GOMORROIDE

Regia: I Ditelo Voi; Genere: Comico; Cast principale: I Ditelo Voi, Gianni Ferreri, Lavinia Biagi, Francesco Procopio, Elisabetta Pellini, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande; Data di uscita: 9 marzo.

_ Breve sinossi: Grazie a Gomorrodie, un telefilm che prende in giro la malavita, tutti sembrano essersi abituati a vedere il crimine organizzato sotto un’ottica diversa: nessuno vive più nel terrore e in molti reagiscono con prepotenza alle iniziative della mala. Ma quando i produttori della serie ricevono un pacco sospetto...

IL DIRITTO DI CONTARE

Regia: Theodore Melfi; Genere: Drammatico; Cast principale: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell, Kimberly Quinn; Data di uscita: 8 marzo.

_ Breve sinossi: Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson sono tre scienziate che lavorano alla NASA a un progetto fondamentale per la corsa americana alla conquista dello spazio: mandare in orbita l’astronauta John Glenn.

IL PADRE D’ITALIA

Regia: Fabio Mollo; Genere: Drammatico; Cast principale: Isabella Ragonese, Luca Marinelli, Federica de Cola, Anna Ferruzzo, Miriam Karlkvist; Data di uscita: 9 marzo.

_ Breve sinossi: Paolo ha trent’anni e vive una vita vuota e solitaria, celando un dolore mai sopito. Quando incontra Mia, giovane donna in piena gravidanza, la sua vita comincerà a cambiare gradualmente. Ma sopprimere il dolore dell’anima non è mai compito semplice e immediato...

KONG – SKULL ISLAND

Regia: Jordan Vogt-Roberts; Genere: Avventura, azione; Cast principale: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Corey Hawkins, Toby Kebbell, Shea Whigham, Jason Mitchell, John Goodman, John C. Reilly; Data di uscita: 9 marzo.

_ Breve sinossi: Una spedizione composta da scienziati e militari approda su un isola del Pacifico misteriosa e abitata da un’antica popolazione indigena, ma non solo: dovranno fare i conti con Kong, colossale primate considerato il Dio dell’isola e con creature preistoriche assassine!

LA LUCE SUGLI OCEANI

Regia: Derek Cianfrance; Genere: Drammatico; Cast principale: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Caren Pistorius, Emily Barclay, Anthony Hayes, Leon Ford; Data di uscita: 8 marzo.

_ Breve sinossi: I coniugi Sherbourne non riescono ad avere figli. Disperati e quasi rassegnati, trovano una bimba neonata abbandonata su una barchetta e la prendono con loro, accudendola come fosse la benedizione che da tanto desideravano. Ma ben presto dovranno fare i conti con la realtà...

MISTER UNIVERSO

Regia: Tizza Covi, Rainer Frimmel; Genere: Drammatico, biografico; Cast principale: Tairo Caroli, Wendy Weber, Arthur Robin, Lilly Robin; Data di uscita: 9 marzo.

_ Breve sinossi: Tairo è un giovane domatore di leoni infelice di vivere una vita senza ambizioni. Così, parte verso l’Italia, alla ricerca dell’uomo che gli donò il portafortuna che ha sempre con sè: Mister Universo.

PHANTOM BOY

Regia: Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol; Genere: Animazione, fantastico, poliziesco; Data di uscita: 9 marzo.

_ Breve sinossi: Leo è un ragazzo di undici anni con un segreto: è in grado di separare il suo spirito dal corpo, volteggiando in lungo e in largo, invisibile a tutti. Il giovane aiuterà Alex, un poliziotto ferito da un pericoloso criminale e costretto sulla sedia a rotelle a risolvere il caso.

QUESTIONE DI KARMA

Regia: Edoardo Falcone; Genere: Commedia; Cast principale: Elio Germano, Fabio De Luigi, Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo, Isabella Ragonese, Corrado Solari, Philippe Leroy, Eros Pagni, Stefania Sandrelli; Data di uscita: 9 marzo.

_ Breve sinossi: Giacomo, stravagante erede di un impero industriale, prende la vita molto alla leggera, disinteressandosi degli affari per dedicarsi solo a se stesso. Un giorno incontra un esoterista che gli rivela una sconcertante verità: questi ha scovato la reincarnazione del padre di Giacomo!

STRANE STRANIERE

Regia: Elisa Amoruso; Genere: Documentario; Data di uscita: 9 marzo.

_ Breve sinossi: Cinque donne partite da lontano e giunte in Italia, accomunate dall’essere riuscite a trovare il loro posto all’interno di una società diversa. Cinque storie di riscatto di donne più forti di limiti e barriere sociali.