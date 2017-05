Uscite al cinema, 9-11 maggio 2017

Sono dodici le nuove uscite in programma tra il 9 e l’11 maggio, tra cui: l’attesissimo sequel di Prometheus, diretto da Ridley Scott; il nuovo e discusso film musicale di Terrence Malick, con un cast stellare; la rivisitazione in chiave action-fantasy del mito di Re Artù a firma Guy Ritchie; l’affascinante storia del professor Ranuccio Bianchi Bandinelli; un nuovo capitolo sull’arte al cinema, focalizzato sul Garden Movement newyorkese di fine Ottocento.

ALIEN: COVENANT

Regia: Ridley Scott; Genere: Fantascienza; Cast principale: Michael Fassbender, Katherine Waterston, James Franco, Noomi Rapace, Guy Pearce, Carmen Ejogo, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir, Jussie Smollett, Amy Seimetz, Uli Latukefu, Andrew Crawford, Nathaniel Dean; Data di uscita: 11 maggio.

_ Breve sinossi: La nave da trasporto Covenant, con a bordo più di duemila persone addormentate, in viaggio verso il pianeta Origae-6, effettua un atterraggio d’emergenza su un pianeta sconosciuto, ma apparentemente altrettanto ospitale. I superstiti scoprono il relitto di un’astronave precipitata tempo addietro e risvegliano inavvertitamente una progenie di parassiti violenti. E’ l’inizio di un incubo!

E SE MI COMPRASSI UN SEDIA?

Regia: Pasquale Falcone; Genere: Commedia; Cast principale: Pasquale Falcone, Gianni Ferreri, Fabio Massa, Rosaria De Cicco, Benedetto Casillo, Sergio Solli, Elena Baldi; Data di uscita: 11 maggio.

_ Breve sinossi: Due produttori a capo di una casa di produzione, la Tavani Brass, decidono di lavorare su un film in grado di spodestare “Quo vado?” di Checco Zalone dal trono di film con il maggior incasso nella storia del cinema italiano.

IL GIARDINO DEGLI ARTISTI: L’IMPRESSIONISMO AMERICANO

Regia: Phil Grabsky; Genere: Documentario; Data di uscita: 9 maggio.

_ Breve sinossi: Da Monet a Paul Durand-Ruel, il documentario ricostruisce l’evoluzione della potenza visiva dei giardini nell’ambito del movimento impressionista americano, che conobbe il suo apice con il Garden Movement, fiorito tra il 1887 e il 1920.

KING ARTHUR

Regia: Guy Ritchie; Genere: Fantasy, azione; Cast principale: Charlie Hunnam, Astrid Berges-Frisbey, Eric Bana, Jude Law, Annabelle Wallis, Katie McGrath, Aidan Gillen, Millie Brady, Djimon Hounsou, Poppy Delevingne, Mikael Persbrandt, Peter Ferdinando; Data di uscita: 10 maggio.

_ Breve sinossi: Il giovane Arthur, ignaro del suo vero lignaggio, estrae dalla roccia la leggendaria spada Excalibur. Comincia così la sua epica guerra contro il sinistro e perfido Vortigern, tra sotterfugi, magia e violenza.

L’UOMO CHE NON CAMBIO’ LA STORIA

Regia: Enrico Caria; Genere: Documentario; Data di uscita: 11 maggio.

_ Breve sinossi: Ranuccio Bianchi Bandinelli è un professore, esperto di storia romana e archeologia, osannato dal regime fascista. In verità, Ranuccio non si è mai sentito un fascista e quando in occasione della visita di Hitler a Roma viene incaricato di accompagnare il Duce e il Fuhrer tra le richezze della capitale, dovrà scegliere se continuare a interpretare un ruolo che non sente suo o gettare definitivamente la maschera...

ON THE MILKY ROAD

Regia: Emir Kusturika; Genere: Drammatico, guerra; Cast principale: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Sergej Trifunovic, Bajram Severdzan; Data di uscita: 11 maggio.

_ Breve sinossi: Un uomo dal carattere mite sfida ogni giorno la sorte, trasportando latte e mercaniza varia tra i sentieri di guerra, per consegnarli ai soldati. Quella che sembra una vita semplice, seppur vissuta sul filo del rasoio, cambierà improvvisamente quando l’uomo conoscerà una giovane ragazza italiana...

QUALCOSA DI TROPPO

Regia: Audrey Dana; Genere: Commedia; Cast principale: Audrey Dana, Christian Clavier, Eric Elmosnino, Antoine Gouy, Alice Belaidi, Joséphine Drai; Data di uscita: 11 maggio.

_ Breve sinossi: Jeanne è una giovane madre un pò ossessionata dagli uomini e da una vita frenetica. Un giorno scopre di essere nella condizione di poter vivere la sua vita da un diverso e speciale punto di vista...

RICHARD – MISSIONE AFRICA

Regia: Toby Genkel, Reza Memari; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 10 maggio.

_ Breve sinossi: Richard è un passerotto adottato da una famiglia di cicogne. Quando è tempo di migrare verso l’Africa, i genitori adottivi rivelano a Richard la sua vera natura: un passerotto, inoltre, non può affrontare un viaggio così lungo. Ma il coraggioso Richard non si perde d’animo e decide di raggiungere a tutti i costi la sua famiglia nel Continete Nero!

SONG TO SONG

Regia: Terrence Malick; Genere: Drammatico, musicale; Cast principale: Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman, Cate Blanchett, Holly Hunter, Bérénice Marlohe, Patti Smith, Val Kilmer; Data di uscita: 10 maggio.

_ Breve sinossi: Una coppia di giovani artisti, un cinico e passionale produttore musicale, sullo sfondo la fiorente scena musicale texana. Musica, amori e competizione si intrecciano in una storia sopra le righe, tra dolci e amare vibrazioni.

THIS BEAUTIFUL FANTASTIC

Regia: Simon Aboud; Genere: Commedia; Cast principale: Jessica Brown Findlay, Tom Wilkinson, Andrew Scott, Jeremy Irvine, Anna Chancellor, Sheila Hancock, Charlotte Asprey, Paul Blackwell; Data di uscita: 11 maggio.

_ Breve sinossi: Bella Brown è una giovane disincantata che vive in un mondo dagli eccessi fiabeschi. Presto il suo rapporto distaccato con il vicino Alfie, vedovo e burbero reduce di guerra, cambia drasticamente, rivelando sentimenti e attenzioni sopite prima d’allora.

TUTTO QUELLO CHE VUOI

Regia: Francesco Bruni; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Donatella Finocchiaro, Emanuele Propizio, Antonio Gerardi, Raffaella Lebboroni, Arturo Bruni, Andrea Lehotska, Carolina Pavone; Data di uscita: 11 maggio.

_ Breve sinossi: Alessandro è un giovane ignorante che vive la vita con eccessiva leggerezza e distacco. Giorgio è un anziano poeta rimasto solo che desidererebbe un pò di compagnia. Quando Alessandro accetta di vestire i panni dell’accompagnatore di Giorgio, tra i due si instaurerà un rapporto d’amicizia che arricchirà le loro vite in modo del tutto inatteso...

UNA SETTIMANA E UN GIORNO

Regia: Asaph Polonsky; Genere: Drammatico; Cast principale: Shai Avivi, Jenya Dodina, Tomer Kapon; Data di uscita: 11 maggio.

_ Breve sinossi: Eyal e Vicky sono una coppia che deve affrontare i postumi della settimana di lutto prevista dalla cultura ebraica. Cosa riserva loro il futuro? Dove troveranno il conforto di cui tanto necessitano?