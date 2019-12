Uscite al cinema, 9-12 dicembre 2019

Sono sette i titoli in uscita tra il 9 e il 12 dicembre, tra i quali: il nuovo film di Richard Linklater, con protagonista una conturbante Cate Blanchett; la nuova commedia diretta e interpretata dal duo Ficarra e Picone; la storia della giovane Santa Scorese, uccisa da uno stalker, diretta da Alessandro Piva; il remake del cult I Goonies.

I GOONIES

Regia: Richard Donner; Genere: Avventura; Cast principale: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerry Green, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan, John Matuszak, Robert Davi, Joe Pantoliano, Anne Ramsey, Lupe Ontiveros, Mary Ellen Trainor, Keith Walker, Curtis Hanson, Steve Antin, Paul Tuerpe, Charles McDaniel, Elaine Cohen McMahon, Richard Donner; Data di uscita: 9 dicembre.



Breve sinossi: Torna al cinema , in versione restaurata, uno dei più amati cult adolescenziali, che hanno segnato la generazioni degli Ottanta e Novanta...

SANTA SUBITO

Regia: Alessandro Piva; Genere: Documentario, drammatico; Data di uscita: 9 dicembre.



Breve sinossi: Nel 1991, la giovane Santa Scorese, dopo una lunga persecuzione da parte di uno stalker, viene uccisa dallo stesso. Questa é la sua storia...

BLACK CHRISTMAS

Regia: Sophia Takal; Genere: Horror; Cast principale: Cary Elwes, Imogen Poots, Brittany O’Grady, Lily Donoghue, Ben Black, Simon Mead, Caleb Eberhardt, Aleyse Shannon, Lucy Currey, Madeleine Adams; Data di uscita: 12 dicembre.



Breve sinossi: Ramek del film del 1974, diretto da Bob Clark: alla vigilia delle vacanze natalizie, un gruppo di studentesse appartenenti alla confraternita MKE, si ritrovano invischiate nell’omicidio misterioso di una di loro...

CHE FINE HA FATTO BERNADETTE?

Regia: Richard Linklater; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Emma Nelson, James Urbaniak, Judy Greer, Troian Avery Bellisario, Laurence Fishburne, Zoe Chao; Data di uscita: 12 dicembre.



Breve sinossi: Bernadette é un brillante avvocato che, per amor della propria famiglia, si vede costretta a sacrificare una brillante futura carriera. Fin quando non accade un evento imprevisto e Bernadette scompare senza lasciare traccia...

DIO É DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA

Regia: Teona Strugar Mitevska; Genere: Drammatico; Cast principale: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic, Suad Begovski, Simeon Moni Damevski, Violeta Sapkovska; Data di uscita: 12 dicembre.



Breve sinossi: Dopo l’ennesimo colloquio di lavoro andato male, Petrunya si imbatte per caso in una cerimonia religiosa, che le cambierà la vita per sempre...

IL PRIMO NATALE

Regia: Salvatore Ficarra, Valentino Picone; Genere: Commedia; Cast principale: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia, Giovanna Marchetti; Data di uscita: 12 dicembre.



Breve sinossi: Salvo é un ladruncolo da quattro soldi, mentre Valentino un umile e generoso parroco. Quando il primo decide di rubare la stuata che il prete ha intenzione di usare al centro del suo presepe vivente, le loro strade si intrecceranno indissolubilmente...

NANCY

Regia: Christina Choe; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Andrea Riseborough, Steve Buscemi, Ann Dowd, John Leguizamo, J. Smith-Cameron; Data di uscita: 12 dicembre.



Breve sinossi: Una ragazza sola e costretta a una quotidianità non semplice incontra una coppia ancora distrutta dalla scomparsa della figlia trent’anni prima. Così, Nancy si convince che quella ragazza sia proprio lei, ma...