Uscite al cinema, 9-12 settembre 2019

Sono undici i nuovi titoli in uscita al cinema tra il 9 e il 12 settembre, tra cui: l’acclamato documentario di Franco Maresco, che rivive la strage di Capaci, venticinque anni dopo; il dramma musicale con protagonista Natalie Portman, nei panni di una imprevedibile popstar; il biopic sulla giovinezza dello scrittore J. R. R. Tolkien; un documentario sull’impresa lunare dell’Apollo 11; il sequel del film d’animazione Angry birds.

APOLLO 11

Regia: Todd Douglas Miller; Genere: Documentario; Data di uscita: 9-10-11 settembre.

_ Breve sinossi: Un documentario che rivive la storica missione degli astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins in viaggio verso la Luna...

ANGRY BIRDS 2

Regia: Thurop Van Orman, John Rice; Genere: Animazione, commedia; Cast principale: Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Rachel Bloom, Peter Dinklage, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Danny McBride, Zach Woods (voci); Data di uscita: 12 settembre.



Breve sinossi: L’isola degli uccelli arrabbiati e quella dei loro acerrimi nemici maiali sono in paericolo: la minaccia si chiama Zeta, un pennuto proveniente da un’isola ghiacciata, ostinato a distruggere ogni cosa...

E POI C’É KATHERINE

Regia: Nisha Ganatra; Genere: Commedia; Cast principale: Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O’Hare, Max Casella, Paul Walter Hauser, Luke Slattery, Ike Barinholtz; Data di uscita: 12 settembre.



Breve sinossi: Katherine Newbury é una leggenda nel circuito dei talk-show. Ma quando viene accusata di odiare le donne, la conduttrice si impegnerà in tutti i modi a smentire queste nocive dicerie...

GOOD BOYS – QUEI CATTIVI RAGAZZI

Regia: Gene Stupnitsky; Genere: Commedia; Cast principale: Jacob Tremblay, Brady Noon, Keith Williams, Molly Gordon, Enid-Raye Adams, Millie Davis, Midori Francis, Retta, Will Forte, Lil Rel Howery; Data di uscita: 12 settembre.



Breve sinossi: Max é un dodicenne e viene invitato al suo primo “kiss party”. Ma il giovane non sa come si bacia e, così, insieme ai due amici Thor e Lucas decide di agire, mettendosi in una serie di situazioni davvero burrascose...

GRANDI BUGIE TRA AMICI

Regia: Guillaume Canet; Genere: Commedia; Cast principale: François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascale Arbillot, Clémentine Baert, Valérie Bonneton, José Garcia; Data di uscita: 12 settembre.



Breve sinossi: Al mare per ricaricare le energie, Max viene raggiunto a sorpresa dai suoi amici, che vogliono festeggiare insieme il suo compleanno. Ma...

LA MAFIA NON É PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA

Regia: Franco Maresco; Genere: Documentario; Data di uscita: 12 settembre.



Breve sinossi: A 25 anni dalla strage di Capaci, il regista sceglie di raccontare la storia attraverso gli scatti di Letizia Battaglia, alcune testimonianze grottesche e il punto di vista di un protagonista molto particolare...

LA VITA INVISIBILE DI EURÍDICE GUSMÃO

Regia: Karim Aïnouz; Genere: Drammatico; Cast principale: Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier, Barbara Santos, António Fonseca, Flávia Gusmão, Fernanda Montenegro, Maria Manoella, Cristina Pereira; Data di uscita: 12 settembre.



Breve sinossi: Rio de Janeiro, 1950: due sorella molto unite e molto diverse vivono legate da robusti sentimenti. Un giorno, Guida, una delle due, decide di staccarsi dal nucleo famigliare, innamoratasi di un marinaio, che seguirà fino in Grecia...

STRANGE BUT TRUE

Regia: Rowan Athale; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Nick Robinson, Amy Ryan, Greg Kinnear, Brian Cox, Margaret Qualley, Connor Jessup, Blythe Danner, Janaya Stephens, Mena Massoud, Sarah Allen, Allegra Fulton, Gina Hiraizumi, Perry Laylon Ojeda; Data di uscita: 12 settembre.



Breve sinossi: Melissa e Ronnie vivono il ballo di fine ano come un evento unico. Al termine della serata, causa un incidente d’auto, il ragzzo muore. Cinque anni dopo, nella stessa cittadina...

TOLKIEN

Regia: Dome Karukoski; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Nicholas Hoult, Lily Collins, Mimi Keene, Genevieve O’Reilly, Pam Ferris, Craig Roberts, Derek Jacobi, Laura Donnelly, Colm Meaney, Patrick Gibson, Anthony Boyle, Tom Glynn-Carney, Harry Gilby; Data di uscita: 12 settembre.



Breve sinossi: La vita del giovane e brillante J. R. R. Tolkien. La sua giovinezza, gli amori, lo studio, la passione per l’arte e la cultura e i dolori della guerra...

TUTTA UN’ALTRA VITA

Regia: Alessandro Pondi; Genere: Commedia; Cast principale: Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Gabriele Lustri, Giorgio Colangeli, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Giordano Di Cola, Rossella Brescia, Paolo Sassanelli; Data di uscita: 12 settembre.



Breve sinossi: Gianni é un tassista romano, annoiato della sua routine quotidiana. Quando una coppia benestante lascia le chiavi i una lussuosa villa nel suo taxi...

VOX LUX

Regia: Brady Corbet; Genere: Drammatico, musicale; Cast principale: Natalie Portman, Jude Law, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Willem Dafoe, Jennifer Ehle, Matt Servitto, Natasha Romanova, Daniel London; Data di uscita: 12 settembre.



Breve sinossi: Celeste é una popostar di successo mondiale, ma la sua vita privata, il suo passato e un carattere indomito la trasformeranno in una persona che i suoi fan non hanno mai conosciuto...