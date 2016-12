Uscite al cinema: 9-13 marzo 2016

Cosa possiamo trovare in sala dal 9 al 13 marzo? L’attesissimo ritorno dei fratelli Coen con Ave, Cesare!; il nuovo capitolo della saga fantasientifica Divergent; la nuova commedia di Fausto Brizzi, con un cast eccezionale e l’emozionante storia d’amore tra due uomini nel nuovo film di Arew Haigh. A voi la scelta!

AVE, CESARE!

Regia: Joel & Ethan Coen; Genere: Commedia; Cast principale: Josh Brolin, Ralph Fiennes, George Clooney, Channing Tatum, Alden Ehrenreich,Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Jonah Hill,Dolph Lundgren, David Krumholtz, Clancy Brown, Frances McDormand, Fisher Stevens,Christopher Lambert, Patrick Fischler; Data di uscita: 10 marzo.



Breve sinossi: Hollywood, anni Cinquanta. Eddie Mannix deve ritrovare Baird Whitlock, attore prestigioso, nonchè star dell’acclamato peplum Ave, Cesare!, rapito da un misterioso gruppo che si fa chiamare “Il Futuro”. Mannix dovrà far appello a tutto il suo talento, per porre rimedio a una valanga di guai!

FOREVER YOUNG

Regia: Fausto Brizzi; Genere: Commedia; Cast principale: Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli,Teo Teocoli, Stefano Fresi, Lillo, Lorenza Indovina, Luisa Ranieri, Claudia Zanella,Emanuel Caserio, Francesco Sole, Pilar Fogliati; Data di uscita: 10 marzo.



Breve sinossi: Un gruppo di amici un pò in avanti con gli anni, la consapevolezza di non poter affidare il proprio futuro sulle certezze e le speranze delle generazioni più giovani e l’ardito desiderio di riscatto, di non arrendersi di fronte allo scorrere del tempo. Provando a rimanere per sempre giovani, se non nel corpo, almeno nello spirito!

THE DIVERGENT SERIES - ALLEGIANT

Regia: Robert Schwentke; Genere: Azione, fantascienza; Cast principale: Shailene Woodley, Theo James,Miles Teller, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jonny Weston, Jeff Daniels, Zoë Kravitz, Maggie Q,Octavia Spencer, Bill Skarsgård; Data di uscita: 9 marzo.



Breve sinossi: Tris e Quattro sono riusciti a superare la barriera che separa Chicago dal mondo esterno. Ora i due si ritrovano ad attraversare il Fringe, un deserto tossico e infuocato. L’avventura della saga Divergent continua...

UN NUOVO GIORNO

Regia: Stefano Calvagna; Genere: Drammatico; Cast principale: Luca Filippi, Niccolò Calvagna, Sveva Cardinale, Paola Lavini, Imma Piro, Franco Oppini, Saverio Vallone, Danilo Brugia, Ralph Palka, Bruno Crucitti, Gianna Paola Scaffidi; Data di uscita: 10 marzo.



Breve sinossi: L’intensa e commovente storia di Giulio che, fin dalla tenera età, si sente una donna intrappolata nel corpo di un uomo. Così, una volta adulto, intraprenderà un viaggio verso la Thailandia per cambiare sesso e sentirsi se stesso.

WEEKEND

Regia: Andrew Haigh; Genere: Sentimentale; Cast principale: Tom Cullen, Chris New; Data di uscita: 10 marzo.



Breve sinossi: Russell conosce Glenn in un locale. Ma quello che sembra un incontro come tutti gli altri, si rivelerà presto l’inizio di un’appassionante storia d’amore.