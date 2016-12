Uscite al cinema: 9-15 febbraio 2016

Dal 9 al 15 febbraio 2016 potremo ammirare diverse e interessanti pellicole in sala, a cominciare dalla storia di Dalton Trumbo, interpretato da Bryan Cranston; il viaggio in macchina di David Foster Wallace e David Lipsky; il nuovo lungometraggio d’animazione firmato Studio Ghibli; il ritorno di Derek Zoolander, il modello più famoso di sempre!

LA RICOMPENSA DEL GATTO

Regia: Hiroyuki Morita; Genere: Animazione; Data di uscita: 9 febbraio.



Breve sinossi: Haru è una ragazzina gioviale, ma annoiata da una vita piatta. Un giorno salva un gattino poco prima che una macchina lo investa. La sera stessa le fa visita il Re dei Gatti, un essere magico che la porterà nel mondo dei gatti. Ha così inizio un’avventura fantastica e avvincente che segnerà la vita di Haru per sempre.

L’ULTIMA PAROLA – LA VERA STORIA DI DALTON TRUMBO

Regia: Jay Roach; Genere: Biografico; Cast principale: Bryan Cranston, Elle Fanning, Diane Lane, Helen Mirren, Alan Tudyk, John Goodman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Louis C.K.; Data di uscita: 11 febbraio.

_ Breve sinossi: Hollywood, anni Quaranta. Dalton Trumbo è uno sceneggiatore a dir poco geniale, autore degli script di Vacanze romane e Spartacus, che viene additato e condannato come spia comunista. Questa è la storia di un uomo divenuto leggenda.

MILIONARI

Regia: Alessandro Piva; Genere: Drammatico; Cast principale: Francesco Scianna, Valentina Lodovini, Carmine Recano, Francesco Di Leva, Salvatore Striano, Gianfranco Gallo,Daniele Boccarussso; Data di uscita: 11 febbraio.



Breve sinossi: Ascesa e caduta di un giovane napoletano desideroso di farsi strada nel mondo della malavita. Un affresco brutale e inquisitorio della società italiana corrotta da un sistema logoro e sgretolato dall’avidità e dalla brama di potere.

MOZES, IL PESCE E LA COLOMBA

Regia: Virág Zomborácz; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Márton Kristóf; Data di uscita: 11 febbraio.



Breve sinossi: Mozes affronta il lutto causato dalla perdita del padre cercando di compiere tutti gli affari lasciati in sospeso dal genitore. In questo modo avrà l’occasione di riconciliarsi spiritualmente con la figura del genitore, scoprendo lati di sè finora soltanto sopiti.

PERFETTI SCONOSCIUTI

Regia: Paolo Genovese; Genere: Commedia; Cast principale: Kasia Smutniak, Marco Giallini,Valerio Mastandrea, Anna Foglietta,Giuseppe Battiston, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher; Data di uscita: 11 febbraio.



Breve sinossi: Cosa succederebbe alle vite di un gruppo di persone, se decidedessero di mettere a nudo tutti i loro segreti e ambizioni future? Una commedia sugli equivoci, dove ogni personaggi non è ciò chi dice (o crede) di essere.

SINGLE MA NON TROPPO

Regia: Christian Ditter; Genere: Commedia; Cast principale: Dakota Johnson, Alison Brie, Leslie Mann, Rebel Wilson, Damon Wayans Jr.,Nicholas Braun, Jake Lacy, Jason Mantzoukas,Maria Breyman, Tuesday Knight; Data di uscita: 11 febbraio.



Breve sinossi: Commedia brillante e sentimentale incentrata sulle vite di un gruppo di scapoli e sul loro personale modo di intendere e vivere la vita da single. Riusciranno a trovare l’anima gemella che tutti cercano disperatamente?

THE END OF THE TOUR

Regia: James Ponsoldt; Genere: Biografico; Cast principale: Jason Segel, Jesse Eisenberg, Anna Chlumsky, Mamie Gummer, Joan Cusack,Ron Livingston, Mickey Sumner, Dan John Miller; Data di uscita: 11 febbraio.



Breve sinossi: Il film racconta il viaggio in macchina di David Foster Wallace e David Lipsky, durante il tuor di reading del romanzo cult di Wallace, “Infinite jest”. Discussioni, pensieri e frammenti di vita dello scrittore americano più introverso e geniale degli ultimi cinquanta anni.

ZOOLANDER 2

Regia: Ben Stiller; Genere: Commedia; Cast principale: Ben Stiller, Owen Wilson, Penélope Cruz, Will Ferrell, Benedict Cumberbatch,Justin Bieber, Olivia Munn, Kristen Wiig; Data di uscita: 11 febbraio.



Breve sinossi: Derek Zoolander, il modello più famoso di tutti i tempi è tornato e ha una missione: salvare le popstar di tutto il mondo con classe e in grande stile!