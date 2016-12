Uscite al cinema, 9-15 maggio 2016

Sono molte le uscite in sala dal 9 al 15 maggio: si comincia con l’adrenalinico thriller di Jodie Foster, con protagonisti George Clooney e Julia Roberts; il nuovo docu-film di Michael Moore sulle invasioni americane; arti marziali, mostri e spericolate avventure per i protagonisti del nuovo film di Raman Hui; la storia del chitarrista Paco De Lucia; l’anime tratto dal manga di successo The boy and the beast; Al Pacino porta al cinema la Salomè di Oscar Wilde.

CON TUTTO L’AMORE CHE HO

Regia: Angelo Antonucci; Genere: Drammatico; Cast principale: Cristèl Carrisi, Biagio D’Anelli,Barbara De Rossi, Sandra Milo, Patrizio Rispo, Fabio Ferrante; Data di uscita: 12 maggio.



Breve sinossi: Storia della vita di Lisa, una mite ragazza di Roma, alle prese con l’amore quasi impossibile per Marco, irascibile e turbolento, e la passione sfrenata per il teatro.

IL RAGAZZO DELLA GIUDECCA

Regia: Alfonso Bergamo; Genere: Drammatico; Cast principale: Carmelo Zappulla, Franco Nero,Giancarlo Giannini, Tony Sperandeo, Luigi Diberti, Mario Donatone, Enrica Pintore; Data di uscita: 12 maggio.



Breve sinossi: Storia del declino di Carmelo Zappulla, noto cantautore partenopeo che, all’apice della sua carriera, viene accusato da un pentito di essere il mandante di un omicidio. Una discesa incontrollata tra depressione, rancore e una difficile scelta da prendere.

IL REGNO DI WUBA

Regia: Raman Hui; Genere: Avventura, fantastico; Cast principale: Eric Tsang, Wallace Chung,Baihe Bai; Data di uscita: 12 maggio.



Breve sinossi: In un mondo fantastico e medievale, la regina dei mostri è incinta e il futuro nascituro sembra destinato a ricoprire un ruolo fondamentale nell’eterna guerra tra mostri e cacciatori di mostri. Fino a che il mostruoso pargoletto non incontra un giovane dal cuore puro...

LA SPOSA BAMBINA – MI CHIAMO NOJOOM, HO DIECI ANNI E VOGLIO IL DIVORZIO

Regia: Khadija Al-Salami; Genere: Drammatico; Cast principale: Reham Mohammed; Data di uscita: 12 maggio.



Breve sinossi: Storia di Nojoom, bambina yemenita che, alla giovane età di dieci anni, chiede e ottiene il divorzio da suo marito, un uomo venti anni anni più grande di lei. Il coraggio e la caparbietà aiuteranno Nojoom a ricominciare da capo una nuova vita, finalmente libera.

MONEY MONSTER

Regia: Jodie Foster; Genere: Thriller; Cast principale: Julia Roberts, George Clooney, Jack O’Connell, Caitriona Balfe, Dominic West,Giancarlo Esposito, Emily Meade, Olivia Luccardi; Data di uscita: 12 maggio.



Breve sinossi: Lee Gates è un presentatore tv, conosciuto come ‘il mago di Wall Street’. Un giorno, un folle si intrufola negli studi di registrazione e prende in ostaggio Gates, minacciando di far esplodere una bomba. Il motivo? Per colpa degli scellerati consigli di Gates, l’uomo ha rischiato il proprio denaro ed è finito in bancarotta...

PACO DE LUCIA – LA BUSQUEDA

Regia: Curro Sánchez; Genere: Documentario; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: La storia documentata del noto chitarrista Paco De Lucia, tra vecchie interviste, filmini d’autore e un accorato racconto di uno dei più romantici musicisti degli ultimi anni.

PERICLE IL NERO

Regia: Stefano Mordini; Genere: Drammatico; Cast principale: Riccardo Scamarcio, Marina Foïs,Valentina Acca, Gigio Morra; Data di uscita: 12 maggio.



Breve sinossi: Pericle, detto ‘il nero’, è un sicario al soldo del boss camorrista Don Luigi. Durante una spedizione puntiva, Pericle commette un errore che lo costringerà ad affrontare una condanna di morte. Da qui, inizia la sua fuga disperata...

THE BOY

Regia: William Brent Bell; Genere: Horror; Cast principale: Lauren Cohan, Rupert Evans, James Russell, Jim Norton, Diana Hardcastle, Ben Robson; Data di uscita: 12 maggio.



Breve sinossi: La giovane Greta viene assunta da una coppia di benestanti signori come babysitter per il loro amato figliolo. Peccato per Greta che il bambino sia, in realtà, una bambola. E il male è sempre in agguato...

THE BOY AND THE BEAST

Regia: Mamoru Hosoda; Genere: Animazione; Data di uscita: 10 maggio.



Breve sinossi: Kyuta ha perso i genitori e vaga per Tokyo senza una meta. Quando raggiunge un piano parallelo al proprio mondo, incontra Kumatetsu, una bestia guerriera. I due stringeranno un forte legame d’amicizia e Kumatetsu insegnerà al giovane Kyuta la nobile arte del combattimento.

TINI – LA NUOVA VITA DI VIOLETTA

Regia: Juan Pablo Buscarini; Genere: Commedia, musicale; Cast principale: Martina Stoessel, Jorge Blanco,Adrian Salzedo, Mercedes Lambre, Leonardo Cecchi, Clara Alonso, Pasquale Di Nuzzo,Ridder Van Kooten, Georgina Amoros,Francisco Viciana, Ángela Molina; Data di uscita: 12 maggio.



Breve sinossi: L’intraprendete Violetta deve affrontare un viaggio per perfezionare le proprie doti di artista, seguire un percorso che la trasformerà in una vera donna, non solo spiritualmente, ma soprattutto artisticamente.

UN POLIZIOTTO ANCORA IN PROVA

Regia: Tim Story; Genere: Azione, commedia; Cast principale: Ice Cube, Kevin Hart, Olivia Munn,Tika Sumpter, Ken Jeong; Data di uscita: 12 maggio.



Breve sinossi: Ben e James hanno una missione: recarsi a Miami e sventare le perfide macchinazioni di un boss del narcotraffico. Azione e risate sono assicurate.

VIAGGIO DA PAURA

Regia: Ali F. Mostafa; Genere: Commedia; Cast principale: Fadi Rifaai, Shadi Alfons, Fahad Albutairi; Data di uscita: 12 maggio.



Breve sinossi: Omar, Rami e Jay sono tre amici per la pelle che, dopo molto tempo, dicdono di affrontare il viaggio che li condurrà sulla tomba del compianto amico Hadi. Un’avventura rocambolesca, all’insegna del divertimento, equivoci e ricordi indimenticabili.

WHERE TO INVADE NEXT

Regia: Michael Moore; Genere: Documentario; Data di uscita: 9 maggio.



Breve sinossi: Micheal Moore è tornato e ce l’ha ancora con il governo americano! Per capire a fondo cosa l’America può guadagnare con l’invasione dei territori stranieri, decide lui stesso di iniziare un processo di invasione globale...

WILDE SALOME

Regia: Al Pacino; Genere: Drammatico, documentario; Cast principale: Al Pacino, Jessica Chastain, Kevin Anderson, Roxanne Hart; Data di uscita: 12 maggio.



Breve sinossi: Al Pacino porta a teatro la Salomè di Oscar Wilde. Da iniziale lettura, l’attore decide di trasformare lo spettacolo in una vera e propria rappresentazione della tragedia scritta da Wilde. Tra fiction e documentario.