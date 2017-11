Uscite al cinema, 9 novembre 2017

Sono nove le uscite al cinema previste per il 9 novembre, tra le quali: il nuovo film di Paolo Genovese con un cast d’eccezione; il racconto della finale eterna tra i due tennisti Borg e McEnroe; il film diretto da Ruben Östlund, Palma d’Oro allo scorso Festival di Cannes; il ritorno dell’orsetto Paddington; l’esordio alla regia per i The Jackal.

ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI

Regia: Francesco Ebbasta; Genere: Commedia; Cast principale: Ciro Priello, Simone Ruzzo, Fabio Balsamo, Beatrice Arnera, Roberto Zibetti, Fortunato Cerlino, Salvatore Esposito; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: Ciro é un giovane grafico che, non riuscendo a trovare un impiego che lo soddisfi e ne valorizzi le spiccate doti professionali, decide di inviare il curriculum nello spazio. E, incredibilmente, una societá aliena risponde alle sue richieste...!

AUGURI PER LA TUA MORTE

Regia: Christopher Landon; Genere: Thriller, horror; Cast principale: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle, Phi Vu, Donna DuPlantier; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: Il giorno del compleanno di Tree, giovane e solare studentessa al college, un individuo incappucciato la coglie alle spalle, uccidendola senza alcun motivo. Ma Tree, invece di ‘passare a miglior vita’ si risveglierá in un giorno particolare...

BORG McENROE

Regia: Janus Metz Pedersen; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, David Bamber, Claes Ljungmark, Robert Emms, Demetri Goritsas, Colin Stinton; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: La finale di tennis piú famosa di tutti i tempi. Una rivalitá storica capitolata tra scambi furiosi e lampi di genio. Ma anche due personalitá di due uomini, prima che sportivi, problematiche e, spesso, indecifrabili.

L’ESODO

Regia: Ciro Formisano; Genere: Drammatico; Cast principale: Daniela Poggi, Kiara Tomaselli, Rosaria De Cicco, Ilir Jacellari, Carlotta Bazzu; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: Francesca, umile donna di sessanta anni, é un’esodata. Senza lavoro e disprezzata dalla nipote Mary per la sua tragica condizione, la donna finisce col mendicare in Piazza della Rupubblica a Roma, tenendolo nascosto alla nipote...

MALARAZZA

Regia: Giovanni Virgilio; Genere: Drammatico; Cast principale: Stella Egitto, Paolo Briguglia, David Coco, Cosimo Coltraro, Antonino Frasca Spada; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: Rosaria, suo fratello e suo figlio vivono nella periferia degradata di Catania, in un contesto sociale dominato e oppresso dall’ombra del boss mafioso Malarazza. La loro é un’esistenza ardua, insicura e pericolosa...

PADDINGTON 2

Regia: Paul King; Genere: Animazione, commedia; Cast principale: Ben Whishaw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Julie Walters, Sally Hawkins, Francesco Mandelli, Hugh Bonneville; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: L’orsetto Paddington é alla ricerca di un regalo per la zia centenaria che lo ha cresciuto. Nella libreria del signor Gruber scova un fantastico libro pop-up, ma non avendo i soldi necessari per acquistarlo, si cimenta in svariati lavoretti per poter raccimolare quanto basta. Ma quando il libro viene trafugato, toccherá a Paddington e ai suoi amici tentare di recuperarlo.

THE PLACE

Regia: Paolo Genovese; Genere: Azione; Cast principale: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio Muccino, Silvia D’amico, Vinicio Marchioni, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Giulia Lazzarini; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: Al The place, un locale sobrio dove chiunque puá sorseggiare un caffé in tranquillitá, siede un uomo misterioso con un diario. Uno dopo l’altro, molti individui siedono al suo tavolo, chiedendogli aiuto. Aiuto che puntualamente arriva, se non dopo aver svolto alcuni compiti in cambio. Chi é l’uomo con il diario e perché tutti sembrano conoscerlo, temerlo e odiarlo?

THE SQUARE

Regia: Ruben Östlund; Genere: Drammatico; Cast principale: Elisabeth Moss, Dominic West, Claes Bang, Terry Notary, Linda Anborg, Annica Liljeblad; Data di uscita: 9 novembre.



Breve sinossi: Christian é il curatore del museo di Stoccolma che si sta preparando ad ospitare un’importantissima installazione chiamata “The square”, che inneggia alla condividione e all’altruismo. Ma un evento imprevisto libererá di colpo un lato nascosto della personalitá dell’uomo...