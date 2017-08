Segnaliamo con piacere la pubblicazione del libro fotografico Dimore del Paesaggio, di Cesare Di Cola.

Dimore del Paesaggio è un racconto per immagini e una ricognizione a volo d’uccello su luoghi di confine, dove si sovrappongono realtà urbana e mondo rurale. Si parte dal centro storico di Castelnuovo di Porto per indagare territori dissonanti, pur gravitando in un’area piuttosto circoscritta: la civiltà contadina dell’Ager Capenas, il parco regionale di Veio, il terrain vague della campagna romana, le cave di Riano, il Centro di accoglienza per richiedenti asilo. La via Flaminia e la via Tiberina, il Tevere e la linea ferroviaria Roma-Viterbo, sono elementi significativi di continuità con la capitale.

Se il paesaggio è la testimonianza della permanenza transeunte dell’uomo, il volume ha per oggetto proprio il rapporto tra natura e cultura. L’intento dell’autore è quello di strappare al mondo porzioni di realtà, per ricomporre l’ordinario e sottrarlo allo sguardo dell’abitudine.

Il territorio si fa allusivo e metafora della condizione umana, una casa dai margini incerti e mutevoli.

Per maggiori iinformazioni e per acquistare il volume:

www.cesaredicola.com/pubblic...

info@cesaredicola.com

DIMORE DEL PAESAGGIO

VISIONI ERRANZE RISONANZE

Self published - © Cesare Di Cola

Collana: Fornacetredici edizioni

Tiratura limitata di 100 copie firmate e numerate

Prima edizione: giugno 2017

Testi di Sandro Bernardi, Gianni Pezzani, Pietro De Leo e Marco Bonsanto

Poesia di Tonino Guerra, tratta dal film Tempo di viaggio (1983)

Progetto grafico: Cesare Di Cola

Impaginazione e stampa: Balzanelli s.r.l. Monterotondo (Rm)

Formato: 15x21 cm

Copertina con bandelle: f.to aperto cm 55x21 cm, carta patinata opaca plastificata 300 gr.

Interno: 128 pagine, carta patinata opaca 150 gr.

Numero di fotografie: 102

Una stampa fine art (formato 8x8 cm con bordino bianco di 1 cm) su carta Museum Etching

Rilegatura brossura filo refe