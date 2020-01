Usicte al cinema, 20-25 gennaio 2020

Sono otto i nuovi titoli in uscita in sala, tra il 20 e il 25 gennaio, tra i quali: il colossal bellico diretto da Sam Mendes, già in odore di Oscar; la commedia amara scritta dal compianto Mattia Torre e diretta da Giuseppe Bonito, con protagonisti Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi; un documentario sul cinema e il senso per l’arte del grande cineasta Andrej Tarkovskiy.

ANDREJ TARKOVSKIY. IL CINEMA COME PREGHIERA

Regia: Andrey A. Tarkovskiy; Genere: Documentario; Data di uscita: 20 gennaio.

_ Breve sinossi: Un documentario che si focalizza sulla vita artistica del grande cineasta russo e sul valore che l’arte ha avuto nella sua vita di genio del cinema...

BOTERO

Regia: Don Millar; Genere: Documentario; Data di uscita: 21 gennaio.



Breve sinossi: Viaggio alla scoperta della vita e dell’estro del grande artista colombaino Fernando Botero e delle sue opere uniche...

1917

Regia: Sam Mendes; Genere: Guerra, drammatico, storico; Cast principale: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Claire Duburcq, Teresa Mahoney, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Justin Edwards, Anson Boon; Data di uscita: 23 gennaio.



Breve sinossi: In pieno secondo conflitto mondiale, due caporali britannici viengono spediti nel pieno del territorio nemico per consegnare un messaggio di fondamentale importanza, per portare in salvo la vita didi 1600 soldati...

FIGLI

Regia: Giuseppe Bonito; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Carlo de Ruggeri; Data di uscita: 23 gennaio.



Breve sinossi: Nicola e Sara sono una coppia felice, con una bambina di sei anni. Vivono una vita figlia del vero amore, ma all’arrivo del secondo pargolo, tutto cambia...

IN THE TRAP – NELLA TRAPPOLA

Regia: Alessio Liguori; Genere: Horror; Cast principale: Jamie Paul, Miriam Galanti, David Bailie, Paola Bontempi, Robert Nairne, Sonya Cullingford, Doris Gauntlett, Jude Forsey; Data di uscita: 23 gennaio.



Breve sinossi: Philip vive bloccato in casa sua, convinto che ci sia una forza oscura che gli impedisca la fuga. Un giorno conosce Sonia, sua vicina, che prova a convincerlo della falsità dele sue ossessioni, ma...

JUST CHARLIE – DIVENTA CHI SEI

Regia: Rebekah Fortune; Genere: Drammatico; Cast principale: Harry Gilby, Scot Williams, Karen Bryson, Patricia Potter, John Draycott, Ewan Mitchell, Andrea Green, Jeff Alexander, Joshua Pascoe, Peter Machen, Tia Noakes, Oliver Huntingdon; Data di uscita: 23 gennaio.



Breve sinossi: Charlie é un adolescente che vive nella campagna inglese. Un giorno il Manchester City, blasonato club di calcio della Premier League, gli offre un’opportunità per poter diventare un calciatore professionista. Ma Charlie non vuole che il suo futuro appartenga al calcio. Il suo sogno é un altro...

TAPPO – CUCCIOLO IN UN MARE DI GUAI

Regia: Kevin Johnson; Genere: Animazione, commedia, avventura; Data di uscita: 23 gennaio.



Breve sinossi: Tappo é un cucciolo che vive nel lusso che la sua padrona non lesina di condividere con lui. Ma quando la donna muore, la vita del docile cagnolino verrà starvolta...

IL DRAGO DI ROMAGNA

Regia: Gerardo Lamattina; Genere: Documentario; Cast principale: Dilva Ragazzini; Data di uscita: 25 gennaio.



Breve sinossi: Come ha potuto il Mah Jong antico gioco da tavola cinese, diventare un appassionante oggetto di culto nei bar e nelle case dell’Emilia Romagna?