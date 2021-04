Valeria Micale presenta ’L’angelo e il Dio ignorante’, ultimo romanzo di Ignazio Pandolfo

Venerdì 9 aprile (ore 19.00) la scrittrice Valeria Micale presenterà l’anteprima del romanzo “L’angelo e il Dio ignorante”, ultimo lavoro di Ignazio Pandolfo edito da Bookabook, casa editrice che pubblica opere attraverso il crowdfunding. Moderato dal giornalista Marco Bonardelli, l’evento si svolgerà in streaming sulle pagine Facebook e YouTube del sito di diffusione artistica Suggestioni Press.

Il romanzo di Pandolfo si inserisce nel filone distopico, e sembra sfuggire alla collocazione in un genere specifico, inglobandone vari, senza che uno prevalga in modo netto. Non solo horror, thriller o cyberpunk, ma una sintesi di elementi narrativi ad alta tensione che virano verso la Science Fiction, come ha specificato lo stesso autore: ”Negli ultimi anni ho lavorato alla pubblicazione di romanzi del genere thriller, ma il mio primo amore letterario è sempre stato la Science Fiction, per la possibilità di offrire allo scrittore maggiori spazi creativi tanto nell’ambientazione quanto nella costruzione dei personaggi e nelle articolazioni del plot narrativo. Ho sempre subito il fascino di ciò che è estremo, distopico e “weird”; elementi che ho potuto sviluppare liberamente nel soggetto di questo lavoro”.

Il libro è disponibile sul sito dell’editore (https://bookabook.it) ove è possibile pre-acquistarlo, ed ha raggiunto nella prima fase della campagna di raccolta fondi il numero record di 200 acquisti in quindici giorni, entrando nella seconda fase di crowdfunding.