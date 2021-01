VAR - Stasera sul canale twich di Bobo Vieri si celebrano le figurine Calciatori della Panini

QUESTA SERA ALLE ORE 21 SUL CANALE TWITCH, BOBO VIERI

CON DANIELE ADANI, NICOLA VENDOLA E ANTONIO CASSANO

CELEBRANO LA 60a COLLEZIONE DI FIGURINE PANINI ‘CALCIATORI 2021’

Al via la seconda stagione di BoboTv, il progetto esclusivo che Christian Vieri ha lanciato su Twitch, la piattaforma leader del live streaming. L’ex attaccante ha inaugurato nel novembre scorso il suo nuovo canale con Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, amici nonché ospiti fissi del programma. Questa sera, alle ore 21, i quattro parleranno di calcio e non solo, dando vita a simpatici sketch per coinvolgere e divertire ancora di più la loro community. Ma la puntata di oggi sarà anche l’occasione per celebrare il 60° anniversario della mitica collezione di figurine “Calciatori” e anche della Panini. Dopo la sua esperienza in televisione come ospite di Tiki Taka, l’ex bomber ha deciso di creare un programma di cui è presentatore per dare voce al calcio e allo sport in generale, intrattenendo con ironia e leggerezza i tanti tifosi e appassionati.

“Era tempo che volevo aprire il mio canale ufficiale su una piattaforma di live streaming che mi desse l’opportunità di essere ancora più vicino ai miei followers”, ha dichiarato Christian Vieri. “E, grazie a questo importante progetto, realizzato insieme a Twich - leader indiscusso in questo settore, che garantisce intrattenimento live e senza filtri - ho l’opportunità di raggiungere ogni volta 55.000 spettatori unici. Ma durante questa puntata di BoboTv ci sarà di più: celebreremo un marchio storico che ci accompagna da 60 anni, la collezione dei ‘Calciatori Panini’, e sono orgoglioso di poterne parlare perché ha fatto la storia del calcio ma anche dell’Italia".

“Panini ha sempre cercato strumenti innovativi nel proprio modo di comunicare”, ha spiegato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “Raccontare la collezione ‘Calciatori 2021’ tramite Twitch e la BoboTv, con il supporto di Lega Serie A, ci è apparsa un’interessante opportunità, grazie alla possibilità di utilizzare un format accattivante e soprattutto per la presenza di protagonisti come Christian e i suoi ospiti, dotati di una naturale simpatia e così vicini al mondo Panini per la propria storia calcistica”.

La raccolta “Calciatori 2021”, uscita in edicola nei giorni scorsi, si compone di 748 figurine da raccogliere in un album di grande formato da 132 pagine. La copertina dell’album è caratterizzata dall’immagine iconica del famoso calciatore in rovesciata, storico simbolo delle collezioni “Calciatori”, con un grande numero 60 dorato su un muro tricolore. Tante le novità della raccolta, a partire dalle figurine di “Top Team Panini 60” e “La Panini più amata”, che saranno scelte con la collaborazione dei collezionisti e dei tifosi dei club, e poi le figurine delle copertine storiche dei 60 album “Calciatori” dal 1961 e degli MVP (Most Valuable Players) delle squadre della Serie A TIM. Una particolare novità riguarda le figurine dedicate alla Nazionale Italiana Cantanti, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario.