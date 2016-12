Veil [graphic novel]

Nei tunnel di una metropolitana in una città americana, una bellissima donna si risveglia nel cuore della notte, completamente nuda e circondata da topi. Non ricorda nulla, non sa il suo nome, è in grado solamente di ripetere all’infinito ciò che le viene detto. Ma non sono finiti qui i misteri di questa donna, che scopriremo ben presto chiamarsi Veil. Un gruppo di criminali, una sorta di servizi segreti deviati, sono sulle sue tracce e tra questi un mercenario senza scrupoli pronto ad ammazzare senza pensarci due volte e che vive in un covo dove realizza degli strani sortilegi. Veil infatti non è una donna normale, ma possiede diverse capacità sovrannaturali tra cui quella di far capitolare, nel vero senso della parola, chiunque venga in contatto con lei, sia nel bene che nel male. Ed è proprio il Male che tenta di impadronirsi di questa donna, costretta a trasformarsi e a lottare contro il destino in una metropoli brutta, sporca e cattiva.

Pubblicata negli USA nel 2014 dalla Dark Horse Comics e arrivata finalmente anche in Italia grazie alla edizione della Star Comics, Veil è una storia disturbante a metà tra il noir e l’horror e che rientra in pieno nei canoni del fumetto americano, di cui ne riprende sia l’impostazione classica della struttura grafica delle tavole che lo stile narrativo. Caratteristica dovuta anche alla presenza di autori importanti come l’acclamato sceneggiatore Greg Rucka (Gotham Central, Lazarus, Wolverine e tre volte vincitore del celebre Eisner Award), accompagnato dall’arte evocativa e intensa di Toni Fejzula, animatore e disegnatore serbo (El Cid, Conan il Barbaro) che da anni vive tra la Spagna e gli Stati Uniti. Veil è un’opera che riesce a rompere gli schemi classici dei comics e ad aprirsi a soluzioni particolari e suggestive, soprattutto grazie all’efficace lavoro grafico; su tutto da evidenziare è l’ambientazione scenografica in un underground fantascientifico caratterizzato dal tratto di Fejzula, che si rifà a sua volta a concept che richiamano da vicino lo stile del disegnatore croato Danijel Zezelj (uno dei più prestigiosi autori di graphic novel internazionali). Fejzula infatti rende molto bene le atmosfere horror attraverso un efficace utilizzo delle ombre, alternando sia i colori scuri, che quelli tenui, dando vita così a gradazioni particolari dei colori primari (che si trasformano spesso nelle variazioni turchese, viola, bordeaux), tutte sfumature che ottengono un efficace effetto e si sposano in pieno con la narrazione. Inoltre, il disegnatore serbo utilizza uno stile molto particolare, con un marcato ricorso alle matite piuttosto che agli inchiostri e non si tira indietro assolutamente nel tratteggiare i minimi dettagli sia per gli ambienti che nelle fattezze fisiche dei personaggi, riuscendo così a rendere bene il senso drammatico delle azioni. Un lavoro grafico molto minuzioso e studiato che riesce a prendere il sopravvento e a coprire spesso dei vuoti di sceneggiatura o al contrario nei casi opposti l’intricato e ingarbugliato plot narrativo.

Veil è un’opera particolare e interessante, una formula che mischia i generi stilistici e quelli narrativi anche attraverso accostamenti culturali differenti, ulteriore esempio della ormai consolidatissima formula di collaborazione, sia per il mondo del graphic novel che della serialità dei comics, tra autori americani ed europei. Operazione e incontro che sta prendendo sempre più piede e che sta ottenendo sempre più apprezzamenti (a proposito finalmente è uscito dopo anni di ideazione anche Batman Europa). Per questo va dato assolutamente merito alla Star Comics per aver pubblicato questa storia, sperando a breve di poter leggere anche gli episodi successivi.