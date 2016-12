Venerdì 24 giugno 2016 Open Day al Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema

L’appuntamento è alle ore 11.00 e alle 14.00 in via Tuscolana 1520 per visitare la più antica e prestigiosa Scuola del mondo, insieme a quella di Leningrado. E’ il primo anno in cui il Centro Sperimentale di Cinematografia organizza un OPEN DAY: una giornata in cui si fa lezione a “porte aperte”, i giovani interessati alle professioni del cinema possono entrare, assistere ai Laboratori, alle esercitazioni e dialogare con gli insegnanti e gli allievi.

La prima tappa sarà un incontro in Sala Cinema dove verranno presentati i Corsi triennali della Scuola: Costume, Fotografia, Montaggio, Produzione, Recitazione, Regia, Sceneggiatura, Scenografia e Suono. Verrà presentato il calendario dei prossimi CSC Lab, la seconda offerta formativa: i laboratori intensivi rivolti a professionisti, artisti e tecnici che intendono aggiornare la propria preparazione. Questa sarà l’occasione per parlare di nuove professioni creative e opportunità di lavoro, ricevere informazioni sui percorsi formativi, i programmi didattici e le modalità di iscrizione.

In questa giornata sarà possibile passeggiare – accompagnati da una guida - tra i viali e gli ampi spazi di cui dispone il CSC, dove migliaia di giovani, molti dei quali divenuti artisti di fama internazionale, hanno vissuto intensamente i loro anni di studio. Per l’occasione sarà allestita una mostra di bozzetti degli allievi del Corso di Scenografia, saranno messi in mostra alcuni abiti del Corso di Costume realizzati dai giovani costumisti sotto la guida dei maestri Piero Tosi e Maurizio Millenotti.

Per partecipare all’ OPEN DAY è necessario accreditarsi inviando un’email a: susanna.zirizzotti@fondazionecsc.it