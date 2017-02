Venerdì 3 marzo esce l’atteso quarto volume di ’Manifest Destiny’, dalla saldaPress

A noi di Close-Up, come vedete e leggete, piacciono i fumetti. E ci piace segnalare le nuove, gustose edizioni che escono in Italia, sia che si tratti di serie che di graphic novel. Dopo una lunga attesa, dovuta a una pausa creativa voluta dagli autori, torna in grande stile MANIFEST DESTINY. La serie pubblicata in Italia da saldaPress, scritta da Chris Dingess e disegnata magistralmente da Matthew Roberts è senza dubbio una delle più amate tra quelle targate Skybound, l’etichetta di Robert Kirkman all’interno di Image Comics. Una delle più amate e attese. E il quarto volume, intitolato SASQUATCH (pagg. 132, euro 14.90) e in uscita venerdì 3 marzo è all’altezza delle aspettative.

Dopo la sconvolgente conclusione del terzo story arc, in cui è emersa tutta l’ambiguità della missione guidata da Lewis e Clark e dell’idea di destino manifesto che guida loro e il loro equipaggio, una nuova avventura si profila all’orizzonte. Un’avventura che affonda le radici in una precedente e tragica spedizione, avvenuta solo tre anni prima rispetto a quella dei due capitani protagonisti della serie e che svela la misteriosa natura del teschio con un occhio solo.

Come indica il titolo del nuovo volume, il fulcro della vicenda ruota attorno a una delle creature mitologiche più celebri del folklore americano: il Sasquatch, altrimenti conosciuto come Bigfoot. Un altro animale mostruoso farà dunque da ostacolo all’avventura di Lewis, Clark, di Sacagawea e del resto dell’equipaggio, ma questa volta la sua storia rivelerà un risvolto inquietante, destinato a pesare come un ombra di morte sulla spedizione.

SASQUATCH è un altro magnifico arco narrativo di MANIFEST DESTINY, serie destinata a imporsi come un classico del fumetto contemporaneo.

Appuntamento in libreria, in fumetteria e nello shop del sito www.saldapress.com a partire da venerdì 3 marzo.