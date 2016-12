Venezia 73 - I premi

Di seguito tutti i premi di questa settantreesima edizione del Festival di Venezia.

Leone d’Oro

THE WOMAN WHO LEFT (Ang babaeng humayo) di Lav Diaz

Leone d’Argento Gran Premio della Giuria

NOCTURNAL ANIMLAS di Tom Ford

Leone d’Argento alla Migliore Regia

Ex aequo Amat Escalante per LA REGION SALVAJE e Andrei Konchalovsky per PARADISE

Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile

Emma Stone per LA LA LAND di Damien Chazelle

Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile

Oscar Martínez per EL CIUDADANO ILUSTRE di Mariano Cohn, Gastón Duprat

Premio Miglior Sceneggiatura

Noah Oppenheim per JACKIE di Pablo Larraín

Premio Speciale della Giuria Venezia 73

THE BAD BATCH di Ana Lily Amirpour

Premio Marcello Mastroianni a Paula Beer per FRANTZ di François Ozon

SEZIONE ORIZZONTI

Miglior Film

Liberami di Federica Di Giacomo

Miglior Regia

Home di Fien Troch

Premio Speciale della Giuria

Big Big World (Koca Dünya) di Reha Erdem

Premio Miglior Interpretazione femminile

Ruth Díaz in Tarde para la ira di Raúl Arévalo

Premio Miglior Interpretazione maschile

Nuno Lopes in São Jorge di Marco Martins

Premio Miglior Sceneggiatura

Ku Qjan per Bitter Money di Wang Bing

Premio Miglior Cortometraggio

La voz perdida di Marcelo Martinessi

Miglior documentario sul cinema (Venezia Classici)

Le concours di Claire Simon

Miglior classico restaurato (Venezia Classici)

Break Up – L’uomo dei cinque palloni di Marco Ferreri

Leone del Futuro – Miglior Opera Prima Luigi de Laurentis

The Last of Us di Akher Wahed Fina

Premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker

Amir Naderi regista di Monte

Persol Tribute To Visionary Talent Award

Liev Schreiber

Leone d’oro alla carriera

Jean-Paul Belmondo e Jerzy Skolimowski

Il PREMIO GIORNATE DEGLI AUTORI va al film THE WAR SHOW di Andreas Dalsgaard e Obaidah Zytoon.

Il Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia va a THE LAST OF US di Ala Eddine Slim

Il Premio del Pubblico – Circolo del Cinema di Verona 2016 a LOS NADIE di Juan Sebastián Mesa

I PREMI FEDEORA (Federazione dei Critici Europei e dei Paesi Mediterranei).

Miglior film: THE ROAD TO MANDALAY di Midi Z.

Miglior regista esordiente: AMANDA KERNELL (per il film SAMI BLOOD).

Miglior attrice: ASHLEIGH CUMMINGS per il film HOUNDS OF LOVE di Ben Young.

Miglior film europeo: QUIT STARING AT MY PLATE di Hana Jušić.

Il PREMIO LIZZANI va a LA RAGAZZA DEL MONDO di Marco Danieli

I PREMI PASINETTI:

Miglior film: INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis.

Miglior attore: MICHELE RIONDINO per il film LA RAGAZZA DEL MONDO di Marco Danieli.

Miglior attrice: SARA SERRAIOCCO per il film LA RAGAZZA DEL MONDO di Marco Danieli.

Menzione speciale alle attrici ANGELA e MARIANNA FONTANA per INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis che ritirerà il premio.

Premio speciale Al cast di Piuma di Roan Johnson (Venezia 73)

Il QUEER LION va a HEARTSTONE di Guðmundur Arnar Guðmundsson.

Il Premio Fedic va al film INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis.

Menzione speciale FEDIC al film IL PIU’ GRANDE SOGNO di Michele Vannucci

Menzione Fedic - Il Giornale del Cibo (3° edizione) va al film ORECCHIE di Alessandro Aronadio.

Il Mouse d’oro va al film JACKIE di Pablo Lorrain.

Il PREMIO LINA MANGIACAPRE va al film INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis.

Il PREMIO BRIAN va a LA RAGAZZA DEL MONDO di Marco Danieli.

Il PREMIO GIANNI ASTREI – VENEZIA 2016 va al film INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis.

Il Premio Agiscuola va al film NA MLIJEČNOM PUTU (On the Milky Road) di Emir Kusturica.

La segnalazione CINEMA FOR UNICEF va al film PARADISE di Andrei Konchalovsky.