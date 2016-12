Venezia 73 - The Light Between Oceans

C’è una domanda che sorge spontanea alla fine della visione di The Light Between Oceans di Derek Cianfrance, regista che tra l’altro si era distinto per un’opera che trattava l’amore in maniera non convenzionale come Blue Valentine (2010): perché un attore come Michael Fassbender ha accettato una parte di questo tipo?

Il film tratto dal romanzo omonimo della scrittrice austrialiana M. L. Stedman, best seller mondiale, potrebbe avere tutte le caratteristiche del miglior melodramma, ma gli ingredienti che lo compongono risultano purtroppo pastosi e confusi nella durata fiume di oltre due ore mezza.

Derek Cianfrance, con un passato da indipendente, premiato al Sundance e con alcuni documentari musicali pregevoli alle spalle, costruisce un ordito visivo interessante che però non si armonizza con la storia raccontata: Tom e Isabel sono una coppia perfetta, ma ben presto la loro vita prende una piega drammatica. Subiscono una serie di situazioni, sommariamente abbozzate, per poi diventare coppia adottiva di una bimba ritrovata su una barca in mezzo al mare. Questa svolta, a metà film, risulta, a tutti gli effetti, un nuovo inizio e un nuovo film.

Il difetto maggiore della pellicola rimane infatti quello di far partire troppo tardi l’elemento melodrammatico e rimanere per troppo tempo indeciso tra il romanzo storico e il dramma.

Non bastano infatti le suggestioni visive dell’isola di Janus a rendere indimenticabile l’interpretazione di un cast di attori patinati (oltre a Fassbender, Alicia Vikander e Rachel Weisz) ma soprattutto affrontare un tema complesso come quello della genitorialità allargata che in tutta pellicola rimane un presupposto e nulla più.