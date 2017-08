Venezia 74: con Bookciak Azione! i primi vincitori al Lido

C’è anche un diciottenne quest’anno tra i vincitori di Bookciak, Azione!, il premio dedicato all’intreccio tra cinema e letteratura che, giunto alla sua VI edizione, si rinnova con una nuova sezione dedicata alla memoria: Memory Ciak, creata in collaborazione con LiberEtà, rivista e casa editrice dello Spi-CGIL impegnata da sempre nel confronto tra le generazioni sui temi della memoria, del lavoro e dell’impegno sociale e civile.

Ed è bello che a vincere questa sezione sia proprio un giovanissimo, Francesco Ramon Franco, diciottenne romano che è stato premiato (anche con una GoPro) per il suo bookciak ispirato a Il vestito della sposa, di Angelina Brasacchio, diario edito da LiberEtà in cui si racconta l’amicizia di due donne travolte dal Novecento, mentre la fine del fascismo fa esplodere le lotte dei braccianti. Tra gli altri vincitori di Bookciak, Azione! ritroviamo il ligure Orso Jacopo Tosco premiato per Leda ispirato all’omonimo graphic novel di Sara Colaone, Francesco Satta e Luca de Santis (CoconinoPress-Fandango). Nell’edizione del 2015, guidata da Gabriele Salvatore, presidente di giuria, si era distinto per L’invenzione di Piero. Ritroviamo inoltre il bellunese Alessandro Padovani che vince con La parte organica delle cose, ispirato al romanzo di Gabriele Di Fronzo Il grande animale (Nottetempo). Padovani era stato già sullo stesso palco soltanto lo scorso anno, vincitore della V edizione del premio con Haapar, ispirato a Neve, cane, piede di Claudio Morandini e premiato da Ascanio Celestini presidente della giuria 2016. La romana Agnese Giovanardi è la terza vincitrice del premio con Arte materna, liberamente ispirato alla raccolta di racconti tutti bambini di Giuseppe Zucco (Egg Editore).

Ad assegnare i premi Daniele Vicari, presidente di giuria, affiancato da Wilma Labate, Teresa Marchesi e Gianluca Arcopinto.

Tra le novità di quest’anno la collaborazione con l’Università degli studi di Roma Tre dove nell’ambito dei "Laboratori di Filmmaking" tenuti dal docente Francesco Crispino, gli studenti hanno sperimentato l’innovativo formato dei bookciak movies. A fare da traccia ai video il romanzo dello stesso Francesco Crispino, La peggio gioventù (Newton Compton Editori). Tra i bookciak realizzati dagli studenti è stato selezionato Nero di Alessio D’Ippolito presentato al pubblico insieme ai vincitori della VI edizione del premio.

Il premio Bookciak, Azione! è organizzato e prodotto dall’Associazione culturale Calipso e da Bookciak Magazine (www.bookciakmagazine.it), la prima testata giornalistica dedicata all’intreccio tra cinema e letteratura(diretta da Gabriella Gallozzi). Questa edizione del premio è stata resa possibile grazie al sostegno di Spi-CGIL, 8 e 1/2, Roma Lazio Film Commission e la collaborazione delle Giornate degli Autori e di SNGCI.