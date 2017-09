Venezia 74 - Our souls at night

Esistono bei romanzi che non andrebbero trasposti cinematograficamente: quando le parole messe insieme su carta nelle pagine di un libro sono bellissime accade anche troppo spesso che il passaggio alle immagini incise su pellicola da una macchina da presa sia decisamente operazione insufficiente e fallimentare. Questo il caso del bellissimo romanzo di Kent Haruf Our souls at night.

Tuttavia due attori di antica gloria come Jane Fonda e Robert Redford (il secondo è anche produttore) sono rimasti di certo fulminati dalla profondità dei protagonisti su carta e hanno abbracciato il progetto al volo.

Il regista Ritesh Batra, che aveva pennellato con delicatezza una storia d’amore tutta fondata sui "Lunchbox" - scatoline contenenti cibo preparato con amore per la pausa pranzo - come gesto d’affettuosa consuetudine tra un uomo e una donna, si trova in questo caso una materia impalpabile e aerea come l’incontro tra due anziani americani in una cittadina (immaginaria) di provincia e non riesce a trascenderne la bidimensionalità romanzesca, rendendo scene poetiche inutilmente comuni, banalmente ovvie, pedantemente didascaliche.

L’assunto narrativo della vicenda trattata è potentissimo: Addie, una vedova settantenne in forma, bussa alla porta di Louis, coetaneo vicino di casa da sempre, proponendogli di passare le notti insieme a parlare: "Le notti sono terribili, non è vero?".

Le notti si trasformano in giorni, l’arrivo dalla porta sul retro diventa l’entrata principale alla faccia di tutti quelli che (s)parleranno, l’amicizia diventa presto amore.

Un amore impossibile, giudicato inaccettabile a quell’epoca della vita, un amore che viola regole non scritte e trascende la decenza della tarda età. Girato scolasticamente, interpretato senza mezze misure, una sceneggiatura fedele alla lettera al romanzo (punto forse più debole dell’intera operazione), il film si limita ad essere un buon prodotto televisivo (non a caso è prodotto da Netflix).

Per nostalgici.