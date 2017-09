Venezia 74 - Tutti i premi

La giuria della settantaquattresima edizione del Festival del Cinema di Venezia, presieduta da Annette Bening assegna i seguenti premi:

Leone d’Oro per il Miglior Film: The Shape of Water di Guillermo del Toro

Leone d’Argento Gran Premio della Giuria: Foxtrot di Samuel Maoz

Leone d’Argento per la Migliore Regia: Xavier Legrand per Jusqu’a La Garde

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile: Kamel El Basha per L’Insulto di Ziad Doueiri

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Femminile: Charlotte Rampling per Hannah di Andrea Pallaoro

Miglior Sceneggiatura: Tre Manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente: Charlie Plummer per Lean on Pete di Andrew Haigh

Premio Speciale della Giuria: Sweet Country di Warwick Thornton

La Giuria internazionale della sezione Orizzonti presieduta da Gianni Amelio assegna, senza possibilità di ex-aequo, i seguenti premi:

Premio Orizzonti per il Miglior Film: Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli

Premio Orizzonti per la Miglior Regia: Vahid Jalilvand per Bedoone Tarikh, Bedoone Emza

Premio Orizzonti per la Miglior Sceneggiatura: Los versos del olvido di Alireza Khatami

Premio Speciale della Giuria di Orizzonti: Caniba di Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor

Premio Orizzonti per il Miglior Cortometraggio: Gros Chagrin di Céline Devaux

Premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Maschile: Navid Mohammadzadeh per Bedoone Tarikh, Bedoone Emza di Vahid Jalilvand

Premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Femminile: Lyna Khoudri per Les Bienheureux di Sofia Djama

La Giuria internazionale del Premio Venezia Opera Prima presieduta da Benoît Jacquot assegna, senza possibilità di ex-aequo, tra tutte le opere prime di lungometraggio nelle diverse sezioni competitive della Mostra il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” a:

Jusqu’à la garde di Xavier Legrand

La Giuria internazionale del Venice Virtual Reality presieduta da John Landis assegna i seguenti premi:

Miglior Film VR: Arden’s Wake Expanded di Eugene Yk Chung

Migliore Esperienza VR (per contenuto interattivo): La Camera Insabbiata di Laurie Anderson e Hsin-Chien Huang

Migliore Storia VR (per contenuto lineare): Bloodless di Gina Kim

La Giuria della sezione Venezia Classici presieduta da Giuseppe Piccioni assegna:

Premio Venezia Classici per il Miglior Film Restaurato: Idi i smotri di Elen Klimov

Premio Venezia Classici per il Miglior Documentario Sul Cinema: The Prince and the Dybbuk di Elwira Niewiera e Piotr Rosolowski

La Giuria Ufficiale delle Giornate degli Autori presieduta dalla regista iraniana Samira Makhmalbaf ha assegnato, nell’ambito della Selezione Ufficiale,

il GdA Director’s Award al film

Candelaria di Jhonny Hendrix Hinestroza

PREMIO DEL PUBLICO BNL

Promosso da BNL Gruppo BNP Paribas

Ga’agua - Longing di Savi Gabizon

LABEL EUROPA CINEMAS

M di Sara Forestier vince il Label Europa Cinemas

PREMI FEDEORA La Giuria della Federazione dei Critici Cinematografici Europei e del Mediterraneo ha assegnato i seguenti premi ai film della Selezione Ufficiale delle Giornate degli Autori:

Miglior Film

Eye On Juliet di Kim Nguyen

Miglior regista esordiente

Sara Forestier per il film M

Miglior attore

Redouanne Harjane per il film M

NUOVO IMAIE TALENT AWARD

Federica Rosellini protagonista di Dove cadono le ombre di Valentina Pedicini

Mimmo Borrelli protagonista de L’equilibrio di Vincenzo Marra

PREMIO EDIPO RE Valentina Pedicini regista di Dove cadono le ombre

PREMIO LANTERNA MAGICA

L’equilibrio di Vincenzo Marra