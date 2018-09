In occasione della 75ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, Filorga è stata partner di Soundtrack Stars Award, il premio collaterale che valuta la migliore colonna sonora tra i film in concorso al Lido e che ha assegnato il premio per la miglior colonna sonora al duo musicale Sacha Ring e Philipp Thimm per le musiche realizzate per Capri-Revolution, di Mario Martone.

Cinema e cosmetica sono legati, da sempre, da un sodalizio vincente, che Filorga oggi vuole raccontare in una chiave nuova, attraverso la magia e il fascino delle note che esaltano e rendono indimenticabili pellicole e sceneggiature. Musica e Bellezza condividono la duplice natura di arte e scienza, genio e disciplina, intuizione e ricerca. Seguono canoni che all’occorrenza infrangono, dando vita a armonie innovative e sorprendenti. Entrambe sono scandite dal tempo: ogni spartito e ogni volto raccontano una storia, fatta dalla successione di accordi che dà vita alla melodia di un brano, e dalla raccolta di esperienze che, sovrapposte all’unicità di un viso, creano l’estetica individuale di una donna. Entrambe hanno il potere di trascendere il tempo e valorizzare quella storia: la colonna sonora di un film è in grado di far immediatamente visualizzare una scena precisa rimasta impressa nella memoria, ogni segno e ruga sul volto di una donna è la traccia di un momento, di un’emozione. Infine, gli strumenti di un’orchestra, come i singoli trattamenti di una beauty routine, svolgono ognuno una funzione specifica e fondamentale per il risultato finale. A Venezia75, Filorga ha celebrato queste unicità con Time-Filler®, la linea che agisce sulle varie tipologie di rughe per valorizzare il tempo vissuto da ogni donna e rivelare la propria innata bellezza. Durante i giorni della mostra, in una suite dedicata dell’Hotel Excelsior, Filorga ha offerto ai protagonisti del cinema un momento di relax: un trattamento viso esclusivo realizzato con la linea Time-Filler® a base di NCEF®, un cocktail rivitalizzante composto da oltre 50 principi attivi e acido ialuronico.

Filorga è il primo laboratorio francese di medicina estetica, fondato nel 1978. I Laboratoires FILORGA producono da oltre 35 anni trattamenti utilizzati dai più noti medici estetici, dermatologici e chirurghi plastici. MEDI-COSMETIQUE® è la prima gamma cosmetica anti-età direttamente ispirata alla medicina estetica e formulata con principi attivi della stessa purezza: NCEF® (New Cellular Encapsulated Factor) è un cocktail rivitalizzante unico composto da oltre 50 ingredienti e acido ialuronico di qualità medicale.