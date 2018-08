VENEZIA 75 - I CineCocktail tornano a Venezia con Anna Ferzetti, Fabio Canino e Laura Luchetti

Definiti "il salotto cinematografico d’eccezione" da La Stampa, "i migliori faccia a faccia del panorama cinematografico" da Cinema Italiano e "tra i migliori eventi della Mostra di Venezia" da Huffington Post, tornano per il settimo anno a Venezia i CineCocktail - Incontri ravvicinati del miglior tipo: cinema, cocktail e chiacchiere in libertà, ideati e diretti dalla giornalista e scrittrice Claudia Catalli.

Al centro dell’incontro, realizzato con STUDIO UNIVERSAL (Mediaset Premium HD), il cortometraggio di animazione Sugar Love di Laura Luchetti. Ennesima dimostrazione dell’attenzione che i CineCocktail riservano agli autori emergenti più talentuosi: sono stato ospiti, nelle varie edizioni, Enrico Maria Artale, Claudio Di Biagio, Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, Valentina Pedicini, Giorgio Amato e persino Edoardo De Angelis al suo primo film.

"L’idea resta la stessa da sette anni - dice Catalli, ideatrice e conduttrice del format - Allargare il dibattito sul cinema e creare un momento di incontro collettivo aperto a tutti, artisti, critici e appassionati, in un’atmosfera informale in cui non esistono celebrities. Esiste la voglia di condividere e confrontarsi in piena libertà, al di là degli schermi e degli schemi".

Al CineCocktail @ Venezia 75

presentato da STUDIO UNIVERSAL

parteciperanno

Fabio Canino, Anna Ferzetti, Laura Luchetti

Sabato 1 settembre – ORE 17.00

Terrazza Biennale by Campari

Lungomare Marconi di fronte al Palazzo del Casinò – Lido di Venezia