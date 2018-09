Per l’ottavo anno consecutivo i ‘CineCocktail – Incontri ravvicinati del miglior tipo: cinema, cocktail e chiacchiere in libertà’, ideati e condotti dalla giornalista e scrittrice Claudia Catalli, sono approdati alla Mostra d’Arte Cinematografica. Al centro dell’incontro, avvenuto presso un’affollata Terrazza Biennale, il cortometraggio di animazione di Laura Luchetti “Sugar Love” in onda il 24 settembre alle 20.40 su Studio Universal (Mediaset Premium HD).

Così la regista, unica donna tra i registi attesi al prossimo Toronto Film Festival: “Se sono mai stata discriminata in quanto donna sull’ambiente di lavoro? Quand’è successo ho fatto finta di non farci caso e sono andata avanti. Noi registe in Italia siamo poche, ma il numero sta crescendo, nelle scuole di formazioni ce ne sono sempre di più e sono ottimista al riguardo, presto non saremo più una ‘rarità’. Siamo un po’ come i coleotteri: considerata l’apertura alare e la frequenza del battito delle ali non potrebbero volare. Però lo fanno. E vanno avanti, senza curarsene".

Concorda l’attrice Anna Ferzetti, voce portante del corto nei panni della “sposa di zucchero” con il suo compagno Pierfrancesco Favino: “Le donne stanno iniziando a far sentire sempre più la loro voce: sono stata diretta da registe e registi, non parlerei di differenza, ma di qualità. Conta il talento, la bravura, poi è innegabile che una regista porta con sé un bagaglio di sensibilità e sguardo propri che può arricchire il film”. Lievi e divertenti, Fabio Canino e Eleonora Russo, anche loro voci di Sugar Love, hanno preso parte al dibattito del CineCocktail, sottolineando come sul versante comico la presenza femminile sia ormai consolidata: “Penso a Luciana Littizzetto, Paola Cortellesi, ma anche alla stessa Sconsolata: lo spazio per le donne, tra i comici, è certamente più ampio, come pure il consenso". A chiusura del CineCocktail, Anna Ferzetti ha letto e interpretato una poesia sull’amore che ha commosso tutti i presenti.

I CineCocktail torneranno presto con l’appuntamento CineCocktail Apullia Edition, che verrà presentato il 5 settembre p.v. alle ore 14.30 presso la Terrazza Fondazione Ente dello Spettacolo dell’Hotel Excelsior di Venezia Lido.

I CineCocktail

Definiti "il salotto cinematografico d’eccezione" da La Stampa, "i migliori faccia a faccia del panorama cinematografico" da Cinema Italiano e "tra i migliori eventi della Mostra di Venezia" da Huffington Post, sono tornati per l’ottavo anno a Venezia i CineCocktail - Incontri ravvicinati del miglior tipo: cinema, cocktail e chiacchiere in libertà, un format indipendente per parlare di cinema in modo libero e indipendente.

